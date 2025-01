NAMM 2025: Waves Sync Vx, DAW-Plug-in für die Vocal-Bearbeitung

Einfache Bearbeitung von Vocals

Die Bearbeitung von Gesang, Sprache und Vocals gehört bei vielen Tracks zum Produktionsalltag dazu. Viele Hersteller bieten hierfür bereits passende Software an und auch Waves bringt mit Waves Sync VX nun ein hierauf fokussiertes Software-Tool auf den Markt.

Waves Sync Vx, DAW-Plug-in

Im Großen und Ganzen kann man mit Waves Sync VX all das abdecken, was man im Alltag hinsichtlich der Bearbeitung von Vocals benötigt. Lead- und Backing-Vocals aufeinander abstimmen, die Tonhöhe und die Intonation anpassen. Bei Sync VX spielt sich alles in einem einzelnen Fenster ab und ihr könnt bis zu vier Referenz-Tracks als Vorlage für die Bearbeitung weiterer Spuren angeben.

Die einzelnen Bearbeitungsschritte lassen sich sowohl global, auf einzelne Spuren oder auch nur auf bestimmte Regionen beziehen. Neben den typischen Bearbeitungsvorgängen lässt sich mit der Editierung von Tonhöhe und Formanten auch kreativ mit der Software arbeiten.

Hier ein Video zu Sync VX, das die Möglichkeiten verdeutlicht:

Waves Sync CX lässt sich unter macOS und Windows einsetzen. Als Systemvoraussetzung gibt der Hersteller macOS 12 (oder neuer) bzw. Windows 10 (oder neuer) an. Das Plug-in kann in den Formaten VSt3, AU und AAX genutzt werden.

Aktuell gibt es das Plug-in zum Einführungspreis von 129,95 US-Dollar. Später soll es dann 199,- US-Dollar kosten.