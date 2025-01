NAMM 2025: Wax Electronics Precision04, 4-Kanal DJ-Mixer

Handgefertigter analoger Rotary-Mixer aus Frankreich

Wax Electronics Precision04 – unter diesem Namen wurde ein 4-Kanal DJ-Mixer im Rotary-Stil angekündigt. Hergestellt in Frankreich und passend zur bevorstehenden NAMM2025 gibt es nun also einen weiteren kompakten analogen DJ-Mixer.

Der Mixer, der in einem Holzrahmen aus wahlweise heller oder dunkler französischer Eiche untergebracht ist, verfügt über 4 Kanäle, die jeweils einen 2-kanaligen Equalizer für Höhen und Bässe bieten. Das Bassband liegt bei 150 Hz und das Höhenband bei 500 Hz. Zusätzlich ist pro Kanal ein Send vorhanden, so dass Send & Return Effekte in den Mix integriert werden können.

Selbstverständlich verfügt der Wax Electronics Precision04 über einen Master-Isolator, mit dem die Bänder auf +12 dB und minus unendlich angehoben oder abgesenkt werden können. Der Hersteller setzt auf einen Linkwitz-Riley Isolator, die Crossover-Frequenzen werden vom Hersteller mit 290 Hz und 4170 Hz angegeben. Der Masterisolator kann bei Bedarf auch abgeschaltet werden und das Ein- und Ausschalten des Isolators soll laut Hersteller geräuschlos erfolgen. Für den Wax Electronics Precision04 wird ein externes Netzteil verwendet.

Über Schalter pro Kanal kann das Signal dann auf den Kopfhörer geschaltet werden. Auf der Oberseite des Wax Electronics Precision04 finden wir noch zwei VU-Meter, die uns die Lautstärke anzeigen. Die Potentiometer sind von APLS RK27 und die Schalter von Miyama.

Auf der Vorderseite können wir dann ein Mikrofon per XLR oder einen Kopfhörer per 6,3 mm Klinke anschließen.

Auf der Rückseite gibt es dann vergoldete Cinchbuchsen für jeden Kanal, hier kann man zwischen Line und Phono wählen und es gibt vier Erdungsschrauben. Das Mastersignal wird per XLR ausgegeben und der Booth-Out erfolgt klassisch per 6,3 mm Klinke. Außerdem gibt es noch einen Aux-Anschluss via Cinch und natürlich die Send & Return-Anschlüsse im Klinkenformat. Wobei hier anzumerken ist, dass es für Send und Return jeweils nur einen Anschluss gibt, der dann aber stereo ist. Der Aux Anschluss kann zudem auch als Record-Out genutzt werden.

Preislich liegt der Wax Electronics Precision04 bei einem Kostenpunkt von 2380,- und wird mit einer Lieferzeit von 14 Wochen angegeben. Zusätzlich muss eine Anzahlung von 50% des Betrages geleistet werden. Bei diesem hohen Preis ist jedoch auch ein Transportkoffer enthalten.