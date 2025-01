NAMM 2025: Yamaha CP88, CP73 OS 2.0, Stagepianos

Update für die Stagepianos

Zur NAMM-Show 2019 stellte Yamaha die beiden Stagepianos CP88 und CP73 vor. Unseren Test dazu findet ihr hier. Rund fünf Jahre später bekommen die beiden E-Pianos nun ein kostenloses Update spendiert.

Yamaha liefert kostenloses Update für CP88 und CP73

Die Sound-Library der beiden Stagepianos Yamaha CP88 und CP73 beinhaltet ab sofort zwei neue Voices, CFX2 und Bösendorfer Imperial+. Beide neuen Voices kommen mit einer Anzahl Live Set Sounds. Im folgenden Video könnt ihr euch die beiden anhören:

Darüber hinaus bietet das Update Yamaha CP OS 2.0 auch neue Möglichkeiten, den Klang einer Voice zu beeinflussen. So soll bei Songs mit einem festgelegten Tempo das Tempo Delay die Synchronisation besonders leicht machen, denn die Delay Time lässt sich einfach in Notenwerten wie Viertelnoten oder Halbnoten einstellen. Auch ist es möglich, das Tempo des Delays über einen Tap Input vorzugeben. Ein anderes neues Feature ist die Möglichkeit, den Effekt der Dämpfer-Resonanz einzustellen. Dabei wird simuliert, wie der gesamte Korpus eines Flügels resoniert, wenn das Dämpfer-Pedal getreten wird. Laut Yamaha wird der Klang dadurch voller.

Das CP OS 2.0 bringt auch eine neue Funktion für den USB [TO DEVICE] Anschluss der beiden Pianos. Die USB-Verbindung kann jetzt genutzt werden, um einen anderen MIDI-Controller mit dem CP Stagepiano zu verbinden. Ein kompatibles Gerät kann dann beispielsweise genutzt werden, um die Sounds des CP direkt via USB zu spielen.

Die neue Version 2.0 des CP OS für Yamaha CP88 und CP73 integriert auch einen neuen Section Switch Parameter, der entsprechend persönlicher Vorlieben eingestellt werden kann. Steht der Section SW Mode auf „Realtime“, verstummt eine Voice sofort, wenn die Voice Section ausgeschaltet wird. Steht der Mode auf „Next-Key“, wird der Klang einer gedrückten Taste gehalten, bis die Taste losgelassen wird.

Weiterhin bringt das Update kleinere Anpassungen. So ist der Output Gain jetzt über das Menü erreichbar und die Live Set Pages wurden von 20 auf 40 erweitert.

Version 2.0 des CP OS für Yamaha CP88 und CP73 ist ab sofort kostenlos erhältlich. Das Update findet ihr hier.

Hier unsere Original-News vom 16.01.2019

Neben Casio bringt auch Yamaha zwei neue Stagepianos mit zur nächste Woche startenden NAMM Show 2019. Die beiden neuen Modelle Yamaha CP88 und Yamaha CP73 sind besonders leicht, aber zeugen dennoch von einer soliden Konstruktion und bieten eine umfangreiche Klangauswahl von traditionellen Flügeln über E-Piano Klassiker bis hin zu Synthesizer-Sounds.

Das Yamaha CP88 mit seiner Natural Wood Graded Hammer (NW-GH) Tastatur und dem entsprechenden Spielgefühl stellt die richtige Wahl für puristische Pianisten. Das CP88 legt großen Wert auf ein absolut authentisches Flügelgefühl beim Spielen und verwöhnt Pianistenfinger mit Natural Wood sowie synthetischem Elfenbein und Ebenholz – edler kann sich eine Tastatur kaum anfühlen. Das CP73 nutzt Balanced Hammer Action, also eine gleichmäßige Hammermechanik. Damit erhalten Keyboarder optimale Kontrolle über den Ton, unabhängig vom gewählten Sound.

Fokus von Yamaha CP88 und Yamaha CP73

CP88 und CP73 sind komplett auf die Bedürfnisse von Live-Musikern zugeschnitten und dementsprechend bringen sie ein moderates Gewicht auf die Waage, die Gehäuse bestehen aus robustem Aluminium. Die Ausrichtung auf den Live-Bereich zeigt sich u. a. auch am Bedienkonzept, bei dem jedem Bedienelement auf der Oberfläche der Instrumente genau eine Funktion entspricht. So entfällt das Navigieren durch Menüs und Unterpunkte, jede Funktion befindet sich im direkten Zugriff und kann auch im hektischen Live-Betrieb zielgerichtet, sicher und intuitiv erreicht werden. Die Seamless Sound Switching Funktion erlaubt das Umschalten auf einen anderen Sound, während bereits gespielte Akkorde noch ausklingen. So kann der Schlussakkord eines Stücks noch leise verebben, während bereits der Sound fürs nächste Stück geladen ist.

Auch die Anschlussmöglichkeiten von CP88 und CP73 verdeutlichen die konsequente Ausrichtung auf den Live-Betrieb. Neben den üblichen 6,3-mm-Klinkenausgängen verfügen die neuen Yamaha Stage-Pianos auch über symmetrische XLR-Anschlüsse. So können sie direkt mit einem Mischpult oder eine Stagebox verbunden werden. Ein Stereoeingang in Form von zwei 6,3-mm-Klinkenbuchsen ermöglicht den Anschluss weiterer Klangquellen wie eines Smartphones oder eines weiteren Keyboards.

Sounds des Yamaha CP88 und Yamaha CP73

Beide Stagepianos zeichnen sich dazu über eine vielfältige Auswahl an flexiblen und hochwertigen Sounds aus. Sample-Versionen zweier weltberühmter Flügel – Yamaha CFX und Bösendorfer Imperial – lassen nicht nur Pianisten-Herzen erfreuen. Auch ein U1 Upright Piano gehört zur Ausstattung.

Keyboarder finden innerhalb der E-Piano Sektion Nachbildungen berühmter Legenden. Virtuelle Effekte wie Wah Wah und Phaser ermöglichen eine passende Bearbeitung. Diese umfangreiche Bibliothek wird noch durch Synthesizer-Sounds ergänzt, die für Live-Auftritte die nötige klangliche Flexibilität bieten.

Die Yamaha Stage-Pianos CP88 und CP73 verfügen bereits ab Werk über eine große Sound-Auswahl für Bühnen-Keyboarder und anspruchsvolle Pianisten. Als erste Modelle der CP Serie bieten CP88 und CP73 aber auch die Möglichkeit, über Content-Updates mit hochwertigen zusätzlichen Piano- und Keyboard-Klängen aufgewertet zu werden. Das erste Update umfasst ein 1967er Tine Piano, ein charakterstarkes Reed Piano und einen klassischen Yamaha C7 Flügel – eines der meistaufgenommenen Pianos der Welt. Mit weiteren Updates kann die Klangbibliothek zukünftig noch stärker erweitert werden.

Verfügbarkeit und Preise von Yamaha CP88 und Yamaha CP73

Die neuen Yamaha Stage-Pianos CP88 und CP73 sind ab sofort verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen 2.499,00 Euro für das CP88 und 1.999,00 Euro für das CP73.