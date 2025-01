NAMM 2025: Yamaha SEQTRAK OS 1.2, Firmware-Update

Loop Mode & besserer Workflow

Vor einem Jahr wurde dje Groovebox Yamaha SEQTRAK zur NAMM vorgestellt, nun wird die Firmware-Version 1.2 veröffentlicht. Das neue Betriebssystem beinhaltet auf Anregungen von Anwendern einen Loop Mode, Verbesserungen für den Workflow sowie die MIDI-Funktionen und ein Pattern-Kopier-Feature. Das Update ist kostenlos.

Yamaha SEQTRAK OS 1.2

Der Loop Mode ermöglicht die Auswahl einer Sektion durch Startpunkt und Länge. Die Auswahl wird dann im Loop wiedergegeben, solange ein entsprechender Auslöser erfolgt, wahlweise durch Halten einer Taste oder Abspielen einer entsprechenden Note im Sequencer.

Für eine bessere Performance gibt es nun einen Mute Mode zum Stummschalten von Spuren, ohne dass die Mute-Taste gehalten werden muss. Es ist auch möglich, einzelne Sampler-Slots zu muten und im Keyboard Mode schalten die Drum Keys 1 und 8 die Oktave auf oder abwärts.

Für MIDI-Aufnahmen steht ein Count-in-Feature zur Verfügung, das sich nach Bedarf ein- oder abschalten lässt. Wenn die Länge eines Patterns erweitert wird, wird das aktuelle Pattern in den nächsten Takt kopiert.

Mit dem OS 1.2 werden ab jetzt eingehende MIDI-Signale aus externen Quellen an alle Ausgänge weitergeben kann. MIDI THRU lässt sich für USB, Bluetooth und den MIDI Out unabhängig in der dazu gehörenden App einstellen.

Das Update Yamaha SEQTRAK OS 1.2 könnt ihr unter diesem Link bei Yamaha ab sofort kostenlos herunterladen.

Unseren Testbericht zum Yamaha SEQTRAK findet ihr unter diesem Link.

Ab hier die Meldung vom 16. Januar 2024

Gut eine Woche vor der NAMM stellt Yamaha die „mobile music idea station“ SEQTRAK vor. Die handliche Groovebox vereint Synthesizer, Drums, Sampler und Sequencer und kann über eine App sogar Video-Animationen erzeugen.

Yamaha SEQTRAK, Synthesizer/Sampling-Groovebox

Beim ersten Blick fühlt man sich doch ein wenig an den Teenage Engineering OP-1 (Field) oder OP-Z erinnert, doch SEQTRAK fährt in anderen Gewässern, nutzt die Stärken der Yamaha-Technologie und ist deutlich günstiger als der Schwede.

Das Gehäuse von SEQTRAK macht eine klare optische Trennung zwischen den Sektionen für Sounds sowie Edit-Funktionen und Effekte. Yamaha bietet sogar zwei Versionen an, mit hellgrauer/oranger oder dunkelgrauer/schwarzer Oberfläche, die die Unterteilung deutlich macht.

Die Sektion Drums erstreckt sich über acht Regler und die darunter liegenden 16 Step-Tasten. Daneben werden die Synthesizer-Parts und der Sampler, die nochmal eigene Play-Tasten besitzen, verwaltet. Die Klangerzeugung bietet die bekannte, auf ROM-Samples basierende AWM2-Technologie mit einer maximalen Polyphonie von 128 Stimmen und eine FM-Sektion mit vier Operatoren und maximal acht Stimmen. Dazu kommt eine Sample-Engine mit 500 MB Speicherplatz. Eigene Samples lassen sich über ein integriertes Mikrofon, den Audioeingang oder USB-Audio aufnehmen.

Das Gerät hat 2.032 Presets, unterteilt in 16 Kategorien, und 392 Samples an Bord. Die Sound lassen sich am Gerät rudimentär editieren. Tiefere Eingriffe in den Klang werden über die SEQTRAK App ermöglicht.

Die Bedienoberfläche erstreckt sich nicht nur auf die Oberseite des Gerätes. Mehrere Funktionstasten befinden sich auch an den beiden Seiten sowie der Rückseite, die jedoch klar erkennbar auf der Oberseite beschriftet sind.

Der Sequencer besitzt 11 Spuren, die sich auf sieben Drums, zwei Mal Synth sowie je ein DX- und ein Sampler-Part verteilen. Ein Pattern kann bis zu 128 Steps (acht Takte) lang sein.

Mit 16 Tasten lassen sich die Beats stepweise eingeben, wobei auch Substeps möglich sind. Für die Synthesizer- bzw. Sampler-Parts stehen zunächst sieben Tasten bereit, für die verschiedene Play-Modi (poly, mono, Chord) und Skalen gewählt werden können. Außerdem können die Steptasten in ein 1-oktaviges Keyboard umgewandelt werden.

Die Effektsektion bietet für jeden Track eine große Auswahl an Algorithmen: 12x Reverb, 9x Delay, 85x Master Effect, 85x Single Effect, 5-Band Master EQ und LP-HP Filters. FX-Level, Filter und ein zusätzlichen Repeater lassen sich über Slider-Strips steuern.

Die SEQTRAK App (macOS, iOS, Windows, Android) ermöglicht nicht nur einen erweiterten Zugriff auf die Klangeditierung, wie FM-Operatoren, LFOs, Filter, Hüllkurven, Arpeggiator etc. sondern auch auf Settings und Performance-Zuweisungen.

Außerdem ist hier ein Visualizer integriert, mit dem sich Animationen erstellen lassen. Unter anderem können 3D-Objekte in Abhängigkeit zu den Audiospuren bewegt und in reale Videos eingefügt werden.

SEQTRAK besitzt folgende Anschlüsse: USB Type-C (Power, MIDI to host, MIDI to device, Audio), Phones, Audio-In und MIDI-I/O (mit einem speziellen Kabel). MIDI kann auch über Bluetooth übertragen werden und die Anbindung zur App ist ebenso via Wi-Fi möglich.

Weiterhin besitzt das Gerät einen 1W-Lautsprecher sowie ein integriertes Mikrofon.

Yamaha SEQTRAK wird sicherlich auf der NAMM 2024 zu sehen sein, doch ein Liefertermin ist noch nicht bekannt.