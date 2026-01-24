ANZEIGE
NAMM 2026: AEA FC2, Röhren-Mikrofonvorverstärker

Röhren-Preamp mit Hybrid-Design

24. Januar 2026
aea fc2 preamp

AEA FC2, Röhren-Mikrofonvorverstärker

Der Hersteller AEA steht unweigerlich mit hochwertigen (Bändchen-) Mikrofonen in Verbindung. Doch hin und wieder bringen die US-Amerikaner auch Preamps auf den Markt. So wie jetzt auf der NAMM 2026. Da wird der Röhren-Preamp AEA FC2 vorgestellt.

AEA FC2

Mit dem AEA FC2 bringt das Unternehmen einen neuen Mikrofonvorverstärker mit Röhren auf den Markt, bei dem u. a. Fred Forssell mitgewirkt hat. Ihn kennt man von anderen namhaften Marken und Produkten, bspw. von Manley oder Millenia. Der FC2 ist eine Weiterentwicklung des legendären Forssell Technologies FetCode. Insgesamt ist dies die zehnte Zusammenarbeit von AEA und Forssell im Bereich der Vorverstärker.

AEA FC2, Röhren-Mikrofonvorverstärker

Der Preamp ist zweikanalig aufgebaut und laut Hersteller hat man sich beim FC2 bewusst dazu entschieden, den Klang nicht zu stark zu färben, sondern ihm lediglich eine gewisse natürliche Wärme und Tiefe zu verleihen. Das Herzstück des Preamps ist ein kaskadiertes Hybrid-Design, das die Röhren über den gesamten Verstärkungsbereich in ihrem Sweet-Spot hält.

Der FC2 bietet eine Verstärkung von 10 bis 55 dB, dazu ermöglicht ein Ausgangstrimmer eine Feineinstellung von 0 bis 10 dB, während ein dedizierter +10 dB Boost-Schalter bei Bedarf zusätzliche Verstärkung liefert. Der AEA FC2 bleibt von Eingang bis Ausgang vollständig symmetrisch, was ihn von den anderen Vorverstärkern der AEA-Reihe unterscheidet.

AEA FC2, Röhren-Mikrofonvorverstärker

Der Preamp bietet Neutrik-Anschlüsse, Grayhill-Drehschalter und NKK-Kippschalter, die man laut Hersteller aufgrund ihrer Langlebigkeit ausgewählt wurden.

Voraussichtlich im Frühjahr 2026 wird der FC2 ausgeliefert. Ein Preis ist noch nicht bekannt.

Die wichtigsten Spezifiaktionen:

  • 2-channel cascoded hybrid tube/JFET preamplifier
  • Cascoded 12AX7/JFET Stage 1 with 12AU7 differential Stage 2
  • 10–55 dB stepped gain (Grayhill switch)
  • 0–10 dB output trim
  • +10 dB boost switch (total gain range: 10–75 dB)
  • Fully balanced topology throughout with 1:2 input transformer
  • P48 phantom power
  • Polarity reverse
  • Mute switch
  • 0 dBu and +22 dBu LED indicators
  • Front End Overload LED
  • 115/230V switchable power
  • Made in the USA

Links

