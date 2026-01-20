NAMM 2026: Akai MPC 3.7 Firmware

Umfangreiches OS-Update

Passend zur Vorstellung der Akai MPC XL wurde auch das kostenlose Firmware-Update 3.7 veröffentlicht. Mit einer langen Liste (ein 14-seitiges PDF) an neuen und verbesserten Funktionen werden Performance und Workflow aufgewertet.

Akai MPC 3.7 – nicht nur für XL und Live III

Die Firmware ist für alle aktuellen MPC-Modelle, deren direkte Vorgänger, die MPC Desktop-Software und den Clip-Launcher Force verfügbar. Das wären also: MPC XL, MPC Live III, MPC Key 37, MPC One+, MPC X Special Edition, MPC Key 61, MPC One, MPC Live II, MPC X, MPC Live und Force (Hardware).

Einige Punkte des Updates beziehen sich jedoch nur auf die MPC XL und MPC Live III, da nur diese Modelle mit den neuen MPCe-Pads ausgestattet sind. Daher sind auch nur diese beiden Modellen mit der MPC 3.7 Desktop-Software kompatibel.

Die MPCe-Pads erhalten den Q-Link-Mode, bei denen sie nun wie vollwertige XY-Pads plus zusätzlichem Pressure-Wert eingesetzt werden können. Pads, die keine Samples triggern, lassen sich so als zusätzliche Performance-Controller für Q-Link-Parameter nutzen.

Außerdem wurde das Triggern und die Zuweisung individueller Layer mit den MPCs-Pads vereinfacht.

Der Step Sequencer integriert jetzt die Q-Link-Regler vollständig für die Erstellung von Sequenzen. Damit lassen sich Parameter wie Velocity, Tuning, Filter, Ratchet u.a. direkt eingeben. Dieses Feature ist nur mit MPC XL und Live III nutzbar.

Weitere Punkte der Firmware MPC 3.7

Über die Modulationsmatrix lassen sich nun die Slices eines Samples auf Drum- als auch auf Keygroup-Tracks modulieren. Um das Arbeiten zu beschleunigen, gibt es eine Bibliothek mit Partial-Pad-Presets für Drum-Tracks. Noten lassen über Takte und Bänke hinweg im Step-Sequenzer (Drum/Sequence-Mode) verlängern.

Dazu kommen viele kleinere Verbesserungen sowie einige Bugfixes. Die vollständige Übersicht findet ihr bei den Release Notes bei Akai.