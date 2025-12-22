NAMM 2026: Akai MPC XL geleakt

Neues Top-Modell zur NAMM

Die Akai MPC XL eröffnet den Leak-Reigen vor der NAMM 2026. Es wird offensichtlich das neue Top-Modell der MPC-Reihe werden.

Akai MPC XL – erste Informationen

In einer privaten MPC-Gruppe wurde das Bild eines Kartons der Akai MPX XL, der offenbar bei einem US-Händler schon zu sehen war, veröffentlicht – und auf einschlägigen Seite gleich weiter geteilt. Sogar der Verkaufsstart wurde bereits angegeben: 20. Januar – also am Eröffnungstag der NAMM 2026. Auch der Preis ist schon bekannt, die Sample-Groovebox soll 2.899,- US-Dollar kosten.

Möglicherweise wird die MPX XL die MPC X ablösen. Eine äußere Ähnlichkeit besteht beim Display, das über die obere Kante herausragt und offenbar hochgestellt werden kann. Auch sonst lässt sich von dem Kartonbild einiges ablesen.

Bei den 4×4-Pads handelt es sich um die gleiche Neuentwicklung mit 3D Sensoring Technology, die auch bei der Akai MPC Live III eingesetzt wurde. Als zusätzliche Spielhilfen gibt es zwei Touch Strip Controller.

Die größte Veränderung sind die 16 Q-Link-Encoder, die jetzt in einer horizontalen Linie quer über das ganze Gerät angeordnet und jeweils mit einem eigenen Parameter-Display ausgestattet sind. Unterhalb der Encoder befinden sich 16 Tasten mit RGB-Beleuchtung, die für einen Step-Sequencer oder als Performance-Buttons genutzt werden können.

Neben dem Display gibt es hier eine extra Sektion mit Reglern und Tasten für die Steuerung eines Channel-Strips. Auf der anderen Seite des Displays findet sich wie gewohnt die Regelmöglichkeiten für die Audiopegel.

Anschlussseitig bietet die MPC XL Stereo-Input (2 Mono), Phono-Inputs, 4 Stereo-Outputs (8 Mono), MIDI DIN) 2x Input – 4x Output, 2x USB-A, 8x TRS CV/Gate (insgesamt 16 Buchsen).

Es fehlen noch Informationen zu Prozessorleistung, Speicherkapazität, mitgelieferten Plug-ins und inwieweit es noch andere Verbesserungen gibt. Spätestens am 20. Januar erfahren wir es.