NAMM 2026: Apogee Symphony Nova, Audiointerface

Neues Interface von Apogee

22. Januar 2026
apogee symphony nova audiointerface

NAMM 2026: Apogee Symphony Nova, Audiointerface

Apogee Symphony Nova ist ein neues Desktop-Audiointerface mit hochwertigen Wandlern, neu entwickeltem Channelstrip und DSP.

NAMM 2026: Apogee Symphony Nova

Mit dem Symphony Nova bringt Apogee ein neues Audiointerface auf den Markt, das mit vier analogen Mic-Eingängen ausgestattet ist. Jeder dieser Eingangskanäle lässt sich dank eines DSPs bereits während der Aufnahme mit Effekten, Dynamics o.ä. bearbeiten, alles latenzfrei und ohne zusätzliche Belastung des Computers. Die Kanäle verfügen über den neu entwickelten ECS Channelstrip, der einen 4-Band-Equalizer, Kompressor, Reverb, Delay, Sättigung, Drive sowie Hoch- und Tiefpassfilter bietet.

apogee symphony nova

Gitarren lassen sich auf Wunsch direkt an das Interface anschließen und das Apogee Symphony Nova bietet hierfür eine spezielle Re-Amping-Sektion.

Ebenfalls integriert ist eine automatisch Raumkorrektur-Software. Hierfür hat man sich mit Sonarworks zusammengetan, die ähnliche Kooperationen bereits mit Universal Audio oder Audient bieten. Diese Kooperation macht es auch möglich, SoundID-Kopfhörer-Profile von Sonarworks direkt in das Interface zu importieren.

Anschlussseitig bietet das Symphony Nova u.a. ADAT und MIDI, so lässt sich das Interface unkompliziert in bestehende Setups einbinden bzw. zusätzliche Preamps integrieren.

Weitere Informationen und Bilder folgen im Verlauf der nächsten Tage.

Ab dem zweiten Quartal 2026 soll das Apogee Symphony Nova im Handel erhältlich sein. Als Preis werden 1.499,- US-Dollar plus Steuern genannt.

Links

Forum
  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Fünf Sterne für die Designabteilung. Sieht klasse aus! Für mich persönlich hoffe ich auf eine kleinere Version mit weniger Eingängen. Auf der anderen Seite handelt es sich augenscheinlich nicht um ein USB-Audiointerface, daher hätte sich das eh erledigt.

