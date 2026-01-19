ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: ASM Leviasynth, Hybrid-Synthesizer

8 Oszillatoren pro Stimme

19. Januar 2026

ASM Leviasynth Synthesizer am

Mit dem ASM Leviasynth stellt der chinesische Hersteller einen hybriden Synthesizer vor, dessen Features aufhorchen lassen. Neben der Kombination von analogen und digitalen Filter ist es vor allem die Oszillatorsektion, die für Aufsehen sorgt.

ANZEIGE

ASM Leviasynth – ein Oszillator-Monster

Den Leviasynth gibt es in zwei Versionen: als Keyboard mit 61 Tasten und als Desktop-Modul. Möglicherweise werden wie beim Hydrasynth auch noch andere Größen folgen? Die Tastatur des Keyboards ist mit polyphonem Aftertouch ausgestattet, dazu gibt es einen 4-oktavigen Ribbon-Conttoller und die Soundengine ist MPE-kompatibel. Ähnlich wie beim Hydrasynth gibt es auch hier ein mit Reglern und Tastern großzügig ausgestattetes Panel, das hier jedoch um einen farbigen Touchscreen ergänzt wird.
Die Desktop-Version besitzt die gleiche Engine, hat auf der Oberfläche jedoch weniger Regler. Sie verfügt jedoch über 16 Pads mit Velocity und Poly-Aftertouch.

ASM Leviasynth Synthesizer Desktop

Die Klangerzeugung kann bis zu 16 Stimmen erzeugen. Pro Stimme sind 8 Oszillatoren vorhanden, die über 144 Algorithmen unterschiedlichen miteinander verknüpft werden. Mit der Funktion Algorithm Morph lassen sich die Algorithmen um unzählige Zwischenstufen erweitern. Dabei stehen für jeden Oszillator 300 Waves sowie sieben unabhängige Oszillator-Modi (PM, FM, PWM, HTE-Sync, 3x PD) zur Auswahl.

Jeder der 8 Oszillatoren verfügt über eine eigene Lautstärke-Hüllkurve. Darüber hinaus gibt es fünf Hüllkurven und fünf LFOs, die frei in einer Modulationsmatrix mit 32 Slots geroutet werden.
Im Single-Modus stehen 16 Stimmen pro Patch zur Verfügung, während der Multi-Modus die Stimmen in zwei Parts mit jeweils 8 Stimmen aufteilt.

ASM Leviasynth Filter

ANZEIGE

Das digitale Multimode-Filter mit 18 Filtertypen entstammt dem Hydrasynth. Es wird um ein analoges 24 dB Tiefpassfilter mit Pre-Drive ergänzt, dessen Resonanz bis zur Selbstoszillation reicht. Beide Filter haben eigene Regler-Sets. Weiterhin gibt es zwei Insert-Effektslots und zwei Master-Effektslot, jeweils mit mehreren Algorithmen, zur weiteren Klangbearbeitung.

Leviasynth verfügt über einen Sequencer mit drei Spuren, in denen Noten und Macro-Funktionen aufgenommen werden können sowie einen Arpeggiator mit einer neuartigen Entropy-Funktion zur kreativen Echtzeit-Notenmanipulation.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Über einen kostenlose ASM Patch Manager (Mac, PC) ist eine bequeme Patch-Verwaltung möglich und es können Firmware-Updates direkt durchgeführt werden. Beide Varianten verfügen über ein integriertes MIDI/CV-Inerface.

ASM Leviasynth Keyboard und Leviasynth Desktop sind in Kürze verfügbar. Das Keyboard hat einen UVP von 3.299,- Euro, die Desktop-Version liegt bei 2.399,- Euro.

Affiliate Links
ASM Leviasynth Desktop
2.399 € Thomann
Affiliate Links
ASM Leviasynth Keyboard
3.299 € Thomann

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM Show 2026
Latest Stories
NAMM: 2026 Reloop Flux Go, USB-C DVS Interface

Mobiles USB-C-DVS-Interface für Serato DJs

NAMM 2026: Reloop Flux Go, USB-C DVS Interface

News
19.01.2026 |0
waves resolve plugin

Waves Resolve - für kurze Zeit kostenlos

NAMM 2026: Waves Resolve, kostenloses Mix-Tool

News
19.01.2026 |1

Always-On Strobe-Tuner der Extraklasse

NAMM 2026: Peterson StroboVUE, Stimmgerät

News
19.01.2026 |0

Kompaktes Flaggschiff im Lunchbox Format

NAMM 2026: Victory Amplification MKX Lunchbox Head, Gitarrenamp

News
19.01.2026 |0

Joey Landreth Signature Sound

NAMM 2026: Revv Dirtdog Joey Landreth OD, Overdrive Pedal

News
18.01.2026 |0

30 Jahre Hod Rod Deluxe

NAMM 2026: Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary, Gitarrenverstärker

News
18.01.2026 |0
elysia channex studio

Flexiber Hybrid-Channelstrip

NAMM 2026: elysia channex studio, Channelstrip

News
18.01.2026 |2
avantone pro cla sub

Subwoofer - nicht nur für NS-10 Speaker

NAMM 2026: Avantone Pro CLA-Sub, Subwoofer

News
18.01.2026 |0

Die Canvas Serie wird um ein Volume Pedal erweitert

NAMM 2026: Walrus Audio Canvas Volume, Volume Pedal

News
18.01.2026 |6

Die Serie bekommt zwei Linien - Retro und Modern

NAMM 2026: Martin Road Series, Akustikgitarren

News
17.01.2026 |0
austrian audio the arranger kopfhörer

Neuer Austrian Audio Kopfhörer

NAMM 2026: Austrian Audio The Arranger, Kopfhörer

News
17.01.2026 |0
akg c104 c114 c151 mikrofone studio recording

Drei neue Mikrofone von AKG

NAMM 2026: AKG C104, C114, C151, Mikrofone

News
17.01.2026 |1
steinberg wavelab 13 audio editor

WaveLab 13 erscheint am 22.01.

NAMM 2026: Steinberg Wavelab 13, Audio-Editor

News
17.01.2026 |0
viscount legend 70s mk2 test

Vintage-Piano mit Erweiterungs-Slots

NAMM 2026: Viscount Legend 70s Mk2 Piano, Stagepiano

News
17.01.2026 |2
slate digital ml-2a

Mikro-Modeling - jetzt auch ein Kleinmembraner

NAMM 2026: Slate Digital ML-2A, Kleinmembran-Mikro mit Modeling

News
17.01.2026 |0

Shoegaze und Synthwave Fans aufgepasst!

NAMM 2026: Ibanez Layer Delayer, Delay Pedal

News
17.01.2026 |7

Neue VTX20 und VTX40 sowie ein Pathfinder in British Racing Green

NAMM 2026: Vox VTX und Pathfinder Update

News
17.01.2026 |0
Stylophone Voice Sampler vs

Stimmen samplen & mit FX spielen

NAMM 2026: Stylophone Voice, portabler Sampler

News
16.01.2026 |25
yamaha urx22 urx44v audiointerfaces

URX22 bis URX44V - drei neue Interfaces erhältlich!

NAMM 2026: Yamaha URX22, URX44, Audiointerfaces

News
16.01.2026 |4
Waldorf Protein Wavetable Synthesizer vs

Update mit neuem Ring Mod & Pitch

NAMM 2026: Waldorf Protein OS 1.02, Wavetable-Synthesizer

News
16.01.2026 |206
korg liano live digitalpiano streaming

Liano goes Streaming

NAMM 2026: Korg Liano Live, Digitalpiano

News
16.01.2026 |3
d&b audiotechnik U-Serie (Bild: dbaudio.com)

Neue Serie von kompakten Punktquellen-Lautsprechern

NAMM 2026: d&b audiotechnik U-Serie

News
16.01.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Bei der 49er Variante wäre ich vl. dabei! Hoffentlich erscheint diese in kürze. Aber zwei Displays und eines davon in Farbe, ist schon mal mega. Ribbon-Controller bin ich eh Fan (i miss it so much). Der Preis ist mit 3300€ (61er) überraschend hoch und weniger typisch ASM. Der 49er wäre daher genau mein Ding. Man gönnt sich ja sonst nichts.

    • Profilbild
      Mac Abre AHU

      @Filterpad Da ASM gerade einmal einen Synthesizer – in verschiedenen Versionen – herausgebracht hat (abgesehen von dem Blassysnth), können wir noch nicht wirklich wissen, was bei ASM „typisch“ ist. Aber wenn ich den Hydrasynth Deluxe mit dem Leviasynth vergleiche, erscheint mir der Preisunterschied angemessen.

  2. Profilbild
    Viertelnote AHU

    Congratulation…! wer den sich leisten kann und möchte,
    der weiß, was man will und bekommt, wie gut man sich fühlt.
    Gebe Euch da recht, man lebt nur einmal … Cheers!🙂

    • Profilbild
      Filterpad AHU

      @Viertelnote Ja, life is to short (wie der Kai Tracid schon vor 20 Jahren re-mixte mit der Neverending Story – Flug des Drachen Mainhymne). 😇

  3. Profilbild
    Spectral Tune AHU

    Ein toller Synthesizer für Sounddesigner.
    Als Musiker meide ich solche Geräte wegen ihrer hohen Komplexität.
    Ich komme da nicht mehr zum Musik machen sondern verliere mich durch die vielen Optionen in klangliche Details, die mich nicht weiter bringen.

    4. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X