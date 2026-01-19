NAMM 2026: ASM Leviasynth, Hybrid-Synthesizer

8 Oszillatoren pro Stimme

Mit dem ASM Leviasynth stellt der chinesische Hersteller einen hybriden Synthesizer vor, dessen Features aufhorchen lassen. Neben der Kombination von analogen und digitalen Filter ist es vor allem die Oszillatorsektion, die für Aufsehen sorgt.

ASM Leviasynth – ein Oszillator-Monster

Den Leviasynth gibt es in zwei Versionen: als Keyboard mit 61 Tasten und als Desktop-Modul. Möglicherweise werden wie beim Hydrasynth auch noch andere Größen folgen? Die Tastatur des Keyboards ist mit polyphonem Aftertouch ausgestattet, dazu gibt es einen 4-oktavigen Ribbon-Conttoller und die Soundengine ist MPE-kompatibel. Ähnlich wie beim Hydrasynth gibt es auch hier ein mit Reglern und Tastern großzügig ausgestattetes Panel, das hier jedoch um einen farbigen Touchscreen ergänzt wird.

Die Desktop-Version besitzt die gleiche Engine, hat auf der Oberfläche jedoch weniger Regler. Sie verfügt jedoch über 16 Pads mit Velocity und Poly-Aftertouch.

Die Klangerzeugung kann bis zu 16 Stimmen erzeugen. Pro Stimme sind 8 Oszillatoren vorhanden, die über 144 Algorithmen unterschiedlichen miteinander verknüpft werden. Mit der Funktion Algorithm Morph lassen sich die Algorithmen um unzählige Zwischenstufen erweitern. Dabei stehen für jeden Oszillator 300 Waves sowie sieben unabhängige Oszillator-Modi (PM, FM, PWM, HTE-Sync, 3x PD) zur Auswahl.

Jeder der 8 Oszillatoren verfügt über eine eigene Lautstärke-Hüllkurve. Darüber hinaus gibt es fünf Hüllkurven und fünf LFOs, die frei in einer Modulationsmatrix mit 32 Slots geroutet werden.

Im Single-Modus stehen 16 Stimmen pro Patch zur Verfügung, während der Multi-Modus die Stimmen in zwei Parts mit jeweils 8 Stimmen aufteilt.

Das digitale Multimode-Filter mit 18 Filtertypen entstammt dem Hydrasynth. Es wird um ein analoges 24 dB Tiefpassfilter mit Pre-Drive ergänzt, dessen Resonanz bis zur Selbstoszillation reicht. Beide Filter haben eigene Regler-Sets. Weiterhin gibt es zwei Insert-Effektslots und zwei Master-Effektslot, jeweils mit mehreren Algorithmen, zur weiteren Klangbearbeitung.

Leviasynth verfügt über einen Sequencer mit drei Spuren, in denen Noten und Macro-Funktionen aufgenommen werden können sowie einen Arpeggiator mit einer neuartigen Entropy-Funktion zur kreativen Echtzeit-Notenmanipulation.

Über einen kostenlose ASM Patch Manager (Mac, PC) ist eine bequeme Patch-Verwaltung möglich und es können Firmware-Updates direkt durchgeführt werden. Beide Varianten verfügen über ein integriertes MIDI/CV-Inerface.

ASM Leviasynth Keyboard und Leviasynth Desktop sind in Kürze verfügbar. Das Keyboard hat einen UVP von 3.299,- Euro, die Desktop-Version liegt bei 2.399,- Euro.

