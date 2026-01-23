Premium-Kopfhörer von Audeze

Der für seine Planar-Kopfhörer bekannte Hersteller Audeze stellt auf der NAMM den Audeze LCD-5s vor, eine neue Version seines Referenzkopfhörers.

Audeze LCD-5s – Kopfhörer

Seinen Kopfhörer hat Audeze komplett überarbeitet und verspricht für den Hörer eine „weitläufige, immersive Klanglandschaft“ und eine „spürbar physische Basswiedergabe“. So verfügt der Audeze LCD-5s über ein neues Treiberdesign.

Hier spricht der Hersteller von einer nanoskaligen Parallel Uniforce-Membran, die mit einer überarbeiteten Chassis-Struktur verbunden ist, die eine präzise Abstimmung des Mitteltonbereichs ermöglichen soll. Dazu kommt die eine präzise Treibersteuerung durch die SLAM-Technologie, was letztlich zu einer kraftvollen und erweiterten Basswiedergabe führen soll. Dazu gibt es neu gestaltete Ohrpolster, die langfristigen Komfort und eine verbesserte Abdichtung gewährleisten sollen.

Der Kopfhörer besteht aus einem Mix aus Carbonfaser, Magnesium, Leder und poliertem Polymeracetat, bietet dazu einige kupferfarbene Akzente.

Ausgeliefert wird der Audeze LCD-5s mit einem symmetrischen 4-Pol-XLR-Kabel, mehreren Adaptern sowie einem Aluminium-Etui.

Der LCD-5s ist ab sofort zum Preis von 4.500,- Euro erhältlich.

Die Spezifikationen des LCD-5s im Überblick: