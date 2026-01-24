ANZEIGE
NAMM 2026: Audiotool Nexus, Browser-DAW

Erweiterung der kostenlosen Browser-DAW

24. Januar 2026
audiotool nexus daw browser kostenlos

NAMM 2026: Audiotool Nexus, Browser-DAW

Audiotool ist eine kostenlose Browser-basierte DAW, die es neben dem Arbeiten alleine auch ermöglicht, weltweit mit anderen Musikern zu kollaborieren, um gemeinsam Musik zu produzieren – und das alles direkt über das Internet. Mit Nexus wird der Funktionsumfang der Digital Audio Workstation nun erweitert.

NAMM 2026: Audiotool – Nexus

Audiotool bietet alle klassischen Funktionen einer DAW, d. h. ihr könnt Audio- und MIDI-Daten aufnehmen, bearbeiten und mixen. Dafür stehen u. a. zahlreiche Software-Instrumente und Plug-ins zur Verfügung. Audio wie auch MIDI kann editiert werden – und das alles direkt in eurem Browser.

NAMM 2026- Audiotool Nexus, Browser-DAW 2

Ein Highlight ist die Online-Kollaboration mit anderen Musikern, so dass ihr parallel an Projekten arbeiten könnt, Songs teilen, Remixe erstellen oder euch an Community-Aktionen beteiligen könnt. Alles natürlich ohne nennenswerte Latenz. Hier ein paar erste Infos zur Arbeitsweise von Audiotool:

Mit Nexus wird der Funktionsumfang der DAW nun deutlich erweitert, denn durch diese offene API, die Zugriff auf das System, Routing etc. bietet, sollen Entwickler eigene Instrumente oder Effekte integrieren können. Das Ganze ist kostenlos, so dass theoretisch jeder User seine eigenen Instrumente/Effekte entwickeln kann.

NAMM 2026- Audiotool Nexus, Browser-DAW

Doch Audiotool möchte hierfür auch Partner aus der Industrie gewinnen. Mit an Bord sind u. a. schon Spitfire Audio, das Fraunhofer Institut, Band M8 oder der KI-Entwickler DAACI.

Alle weiteren Informationen zu Audiotool und Nexus findet ihr hier.

Links

