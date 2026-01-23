Digitales Funk-Set von AUDIX

Die Vorstellung neuer Funk-Sets geht weiter: AUDIX Novacore ist ein neues digitales Drahtlos-System, das sich gezielt an professionelle Anwender im Livebereich richtet. Das System deckt mit Mikrofonen und Bodypack-Sendern unterschiedliche Einsatzschwerpunkte ab, bewegt sich technisch aber auf demselben Niveau.

AUDIX Novacore für professionelle Anwendungen

Grundlage beider Sets ist ein digitales System, das eine Audioübertragung mit hoher Auflösung und sehr geringer Latenz von unter 3 ms liefern soll. Die Funkstrecke ist verschlüsselt und für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Kanäle ausgelegt. Ausgeführt ist das System mit einem Handmikrofon und einem Bodypack als Sender, den Empfänger gibt es als ein-, zwei- und vierkanalige Variante.

Handheld-Mikrofon und Bodypack

Das Handheld-Mikrofon ist mit einer dynamischen Kapsel ausgestattet und richtet sich in erster Linie an übliche Gesangs- und Sprachanwendungen. Das zweite Set kombiniert einen Bodypack-Sender mit der Möglichkeit, unterschiedliche Mikrofontypen anzuschließen. Gedacht ist diese Variante eher für die Nutzung in Theatern, bei Präsentationen oder auch für das Anschließen von Instrumenten. Das AUDIX Novacore System ist mit der Software Novacore Frequency Coordinator kompatibel, in der beispielsweise das Frequenzmanagement vorgenommen werden kann. Informationen zu den genauen Preisen und der Erscheinung wurden bisher nicht genannt.