Neutralität für die Bassdrum

Der österreichische Hersteller Austrian Audio hat ein Großmembran-Kondensatormikrofon mit Nieren-Charakteristik vorgestellt, das speziell für die Abnahme von Bassdrums gedacht ist. Die Vorstellung geschah im Rahmen der NAMM Show 2026, nun werfen wir nachträglich einen Blick auf das Austrian Audio OC-B6.

Affiliate Links Austrian Audio OC-B6 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 499,00€

ANZEIGE

Klangliche Neutralität und hohe Pegelfestigkeit

Das Zentrum des Austrian Audio OC-B6 ist die neu entwickelte 1-Zoll-Kondensatorkapsel CKR6 B, die bewusst für sehr hohe Schalldruckpegel ausgelegt ist und auch bei extremen Lautstärken von bis zu 170 dP SPL verzerrungsfrei arbeiten soll. Klanglich setzt Austrian Audio hier bewusst auf klangliche Neutralität: Das Mikrofon liefert keinen Pre-EQ für einen vorgeformten Bassdrum-Sound, sondern soll das Instrument möglichst neutral abbilden. Eine optimale Voraussetzung, um die klangliche Gestaltung komplett dem Anwender zu überlassen, beispielsweise durch die Mikrofonposition und eine nachfolgende Signalbearbeitung.

ANZEIGE

Austrian Audio OC-B6: Für Studio und Bühne

Trotz der verbauten Großmembran ist das Mikrofon insgesamt sehr kompakt gehalten und deshalb auch für den professionellen Einsatz gedacht. Das Gehäuse verfügt über ein integriertes Gewinde, weswegen keine zusätzliche Halterungen für ein Stativ nötig ist. Ein um bis zu 220 Grad schwenkbares Gelenk ermöglicht die flexible Ausrichtung und erleichtert die Platzierung auch bei engen Platzverhältnissen in oder vor der Bassdrum. Zur Ausstattung gehört auch ein Subsonic Filter, das sehr tieffrequente Signalanteile unterhalb von 25 Hz reduziert und so zusätzlichen Headroom im Mix schafft.

Preis und Verfügbarkeit des Austrian Audio OC-B6

Das Austrian Audio OC-B6 wird inklusive Gewindeadapter und Transporttasche verkauft und ist beim Musikhaus Thomann für 499,- Euro erhältlich. Das Mikrofon ist außerdem Bestandteil des Drum-Mikrofon-Sets Austrian Audio DMK1, das als Komplettlösung für die professionelle Schlagzeug-Abnahme herausgebracht wurde.