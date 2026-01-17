ANZEIGE
NAMM 2026: Austrian Audio The Arranger, Kopfhörer

Neuer Austrian Audio Kopfhörer

17. Januar 2026
austrian audio the arranger kopfhörer

NAMM 2026: Austrian Audio The Arranger, Kopfhörer

Die Kopfhörer von Austrian Audio haben wir euch im Rahmen diverser Testberichte bereits mehrfach vorgestellt. Mit dem Austrian Audio The Arranger haben die Österreicher nun passend zur NAMM 2026 einen weiteren Kopfhörer fertiggestellt.

Austrian Audio The Arranger

Mit dem Kopfhörer Arranger möchte Austrian Audio „die Tür echtem High-End-Hörgenuss“ öffnen. Laut Hersteller vereint er audiophile Klangqualität mit robustem, modernen Design. So 100 % hört sich das natürlich nicht nach reinem Studiokopfhörer an, aber Austrian Audio gibt als mögliche Einsatzgebiete neben dem Musikgenuss zu Hause oder unterwegs oder den Einsatz als Referenzkopfhörer an.

NAMM 2026: Austrian Audio The Arranger, Kopfhörer

Technisch bietet der Austrian Audio The Arranger einen 44 mm Treiber mit DLC-beschichteter Membran und proprietärem Ringmagneten. Dieses Design soll laut Hersteller eine hohe Impulsgenauigkeit, eine geringe Verzerrung und eine klare Basswiedergabe bis hinunter auf 5 Hz sicherstellen.

Klanglich soll The Arranger entsprechend eine breite, realistische Klangbühne mit „herausragender Tiefe und räumlicher Auflösung“ bieten.

NAMM 2026: Austrian Audio The Arranger, Kopfhörer

Der Arranger ist mit Ohrpolstern aus Kunstleder und einer robusten und faltbaren Metallkonstruktion ausgestattet und wird mit einem abnehmbaren Kabel mit symmetrischem 4-Pol-Stecker ausgeliefert. Optional sind auch Kabel mit symmetrischen Pentaconn- oder XLR-Stecker erhältlich.

Die wichtigsten Features des Kopfhörers im Überblick:

  • Frequenzbereich: 5 Hz bis 30 kHz
  • Empfindlichkeit: 110 dB SPL/V
  • Design: offen, Over-Ear
  • THD (@ 1 kHz): <0,1 %
  • Impedanz: 25 Ω
  • Input Power: 155 mW
  • Größe: 200 x 175 x 85 mm
  • Gewicht: 320 g

Der Austrian Audio The Arranger wird in Kürze zum Preis von 999,- Euro erhältlich sein.

