ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Avantone Pro CLA-Sub, Subwoofer

Subwoofer - nicht nur für NS-10 Speaker

18. Januar 2026
avantone pro cla-sub

NAMM 2026: Avantone Pro CLA-Sub, Subwoofer

Der Hersteller Avantone Pro ist u. a. für seine Yamaha NS-10 Nachbauten bekannt. Mit dem Avantone Pro CLA-Sub kommt nun ein dazu passender Subwoofer auf den Markt.

ANZEIGE

Avantone Pro CLA-Sub

Optisch passt der neue Avantone Pro CLA-Sub natürlich perfekt zu den CLA-10 Speakern des Herstellers. Aber wie die meisten anderen Subwoofer lässt sich der CLA-Sub grundsätzlich auch mit anderen Studiolautsprechern kombinieren. Dafür sprechen auch die vielfältigen Anschlussoptionen und Einstellungsmöglichkeiten des Studio-Subwoofers.

NAMM 2026: Avantone Pro CLA-Sub, Subwoofer

Interessant ist schon einmal, dass sich der CLA-Sub in zwei Modi betreiben lässt: Front-Firing- oder Downward-Firing-Modus. Durch Umsetzen der Gummifüße lässt sich die Schallausrichtung beeinflussen, so dass dieser entweder (für einen neutraleren Klang) nach vorne oder (für einen um ca. 3 dB erhöhten Schalldruck) nach unten ausgerichtet ist. Avantone Pro betont, dass die Füße des Subwoofers extra so ausgewählt wurden, dass Vibrationen und Resonanzen vermieden werden.

Das Herzstück des CLA-Sub ist ein speziell entwickelter Dual-Magnet-Treiber. Laut Avantone Pro wurde jedes Element des Treibers so konzipiert, dass Verzerrungen minimiert und gleichzeitig die Ausgangslautstärke erhöht werden kann.

NAMM 2026: Avantone Pro CLA-Sub, Subwoofer

Der Avantone Pro CLA-Sub verfügt über ein durchstimmbares Hochpassfilter zwischen 50 und 180 Hz. Dazu gesellt sich ein Tiefpassfilter, das es erlaubt, das Signal für die Studiomonitore bei 80 oder 100 Hz zu trimmen. Außerdem stehen ein Phasen- und ein Gain-Regler zur Verfügung. Auf Wunsch schaltet scih der CLA-Sub automatisch nach 30 Minuten ohne Signal ab (Standby-Modus).

ANZEIGE

NAMM 2026: Avantone Pro CLA-Sub, Subwoofer

Anschlussseitig verfügt der Subwoofer über verriegelbare XLR-/6,3-mm-TRS-Combo-Eingänge und einen Pedalanschluss. So lässt sich per Fußschalter schnell ein A/B-Vergleich mit und ohne Subwoofer vornehmen.

In Kürze soll der Avantone Pro CLA-Sub im Handel erhältlich sein. Als Preis gibt der Hersteller 1.299,- US-Dollar an.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM Show 2026
Latest Stories

Die Canvas Serie wird um ein Volume Pedal erweitert

NAMM 2026: Walrus Audio Canvas Volume, Volume Pedal

News
18.01.2026 |0

Die Serie bekommt zwei Linien - Retro und Modern

NAMM 2026: Martin Road Series, Akustikgitarren

News
17.01.2026 |0
austrian audio the arranger kopfhörer

Neuer Austrian Audio Kopfhörer

NAMM 2026: Austrian Audio The Arranger, Kopfhörer

News
17.01.2026 |0
akg c104 c114 c151 mikrofone studio recording

Drei neue Mikrofone von AKG

NAMM 2026: AKG C104, C114, C151, Mikrofone

News
17.01.2026 |0
steinberg wavelab 13 audio editor

WaveLab 13 erscheint am 22.01.

NAMM 2026: Steinberg Wavelab 13, Audio-Editor

News
17.01.2026 |0
viscount legend 70s mk2 test

Vintage-Piano mit Erweiterungs-Slots

NAMM 2026: Viscount Legend 70s Mk2 Piano, Stagepiano

News
17.01.2026 |2
slate digital ml-2a

Mikro-Modeling - jetzt auch ein Kleinmembraner

NAMM 2026: Slate Digital ML-2A, Kleinmembran-Mikro mit Modeling

News
17.01.2026 |0

Shoegaze und Synthwave Fans aufgepasst!

NAMM 2026: Ibanez Layer Delayer, Delay Pedal

News
17.01.2026 |4

Neue VTX20 und VTX40 sowie ein Pathfinder in British Racing Green

NAMM 2026: Vox VTX und Pathfinder Update

News
17.01.2026 |0
Stylophone Voice Sampler vs

Stimmen samplen & mit FX spielen

NAMM 2026: Stylophone Voice, portabler Sampler

News
16.01.2026 |18
yamaha urx22 urx44v audiointerfaces

URX22 bis URX44V - drei neue Interfaces erhältlich!

NAMM 2026: Yamaha URX22, URX44, Audiointerfaces

News
16.01.2026 |4
Waldorf Protein Wavetable Synthesizer vs

Update mit neuem Ring Mod & Pitch

NAMM 2026: Waldorf Protein OS 1.02, Wavetable-Synthesizer

News
16.01.2026 |206
korg liano live digitalpiano streaming

Liano goes Streaming

NAMM 2026: Korg Liano Live, Digitalpiano

News
16.01.2026 |1
d&b audiotechnik U-Serie (Bild: dbaudio.com)

Neue Serie von kompakten Punktquellen-Lautsprechern

NAMM 2026: d&b audiotechnik U-Serie

News
16.01.2026 |0
behringer flow 4v

Neuer Behringer Recorder

NAMM 2026: Behringer FLOW 4V, Field Recorder

News
16.01.2026 |7
nord electro 7

Neue Version des roten Stagepianos ist da!

NAMM 2026: Nord Electro 7, Stagepiano

News
16.01.2026 |7

AC15 HW, AC30 HW sowie VFZ-1 Fuzz und VTB-1 Treble Booster

NAMM 2026: Vox Handwired Amps und Vintage Pedale

News
16.01.2026 |0
yamaha modx m synthesizer workstation vs

Voller ESP-Support & neue Effekte

NAMM 2026: Yamaha MODX M OS 3.0 & ESP

News
16.01.2026 |0
solid state logic ssl umd192

Professionelles Interface mit MADI, Dante und USB

NAMM 2026: Solid Stage Logic SSL UMD192, Audiointerface

News
16.01.2026 |0
melbourne instruments roto control logic pro

Jetzt auch mit Logic Pro Unterstützung

NAMM 2026: Melbourne Instruments Roto Control 2.0, DAW-Controller

News
16.01.2026 |0

Der Dumble für's Pedalboard

NAMM 2026: DSM & Humboldt Dumblifier, Overdrive Pedal

News
16.01.2026 |0
fairchild 660 670

Comeback einer Recording-Legende

NAMM 2026: Fairchild 660, 670, Kompressor/Limiter

News
16.01.2026 |2
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X