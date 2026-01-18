Subwoofer - nicht nur für NS-10 Speaker

Der Hersteller Avantone Pro ist u. a. für seine Yamaha NS-10 Nachbauten bekannt. Mit dem Avantone Pro CLA-Sub kommt nun ein dazu passender Subwoofer auf den Markt.

Avantone Pro CLA-Sub

Optisch passt der neue Avantone Pro CLA-Sub natürlich perfekt zu den CLA-10 Speakern des Herstellers. Aber wie die meisten anderen Subwoofer lässt sich der CLA-Sub grundsätzlich auch mit anderen Studiolautsprechern kombinieren. Dafür sprechen auch die vielfältigen Anschlussoptionen und Einstellungsmöglichkeiten des Studio-Subwoofers.

Interessant ist schon einmal, dass sich der CLA-Sub in zwei Modi betreiben lässt: Front-Firing- oder Downward-Firing-Modus. Durch Umsetzen der Gummifüße lässt sich die Schallausrichtung beeinflussen, so dass dieser entweder (für einen neutraleren Klang) nach vorne oder (für einen um ca. 3 dB erhöhten Schalldruck) nach unten ausgerichtet ist. Avantone Pro betont, dass die Füße des Subwoofers extra so ausgewählt wurden, dass Vibrationen und Resonanzen vermieden werden.

Das Herzstück des CLA-Sub ist ein speziell entwickelter Dual-Magnet-Treiber. Laut Avantone Pro wurde jedes Element des Treibers so konzipiert, dass Verzerrungen minimiert und gleichzeitig die Ausgangslautstärke erhöht werden kann.

Der Avantone Pro CLA-Sub verfügt über ein durchstimmbares Hochpassfilter zwischen 50 und 180 Hz. Dazu gesellt sich ein Tiefpassfilter, das es erlaubt, das Signal für die Studiomonitore bei 80 oder 100 Hz zu trimmen. Außerdem stehen ein Phasen- und ein Gain-Regler zur Verfügung. Auf Wunsch schaltet scih der CLA-Sub automatisch nach 30 Minuten ohne Signal ab (Standby-Modus).

Anschlussseitig verfügt der Subwoofer über verriegelbare XLR-/6,3-mm-TRS-Combo-Eingänge und einen Pedalanschluss. So lässt sich per Fußschalter schnell ein A/B-Vergleich mit und ohne Subwoofer vornehmen.

In Kürze soll der Avantone Pro CLA-Sub im Handel erhältlich sein. Als Preis gibt der Hersteller 1.299,- US-Dollar an.