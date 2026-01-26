ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Beetronics Pollinator Hazee Delay, Effektpedal

Experimentelles Delay für kreatives Sounddesign

26. Januar 2026
Beetronics Pollinator Hazee Delay

Beetronics Pollinator Hazee Delay

Mit dem Beetronics Pollinator Hazee Delay stellt der amerikanische Hersteller ein Effektpedal vor, das Delay neu interpretiert. Statt klassischer Echo-Wiederholungen steht hier die kontinuierliche Klangveränderung im Mittelpunkt. Das Ergebnis ist ein Effektgerät, das sich eher als kreatives Sounddesign-Tool denn als traditionelles Delay versteht.

Affiliate Links
Beetronics Seabee Harmochorus
Beetronics Seabee Harmochorus
Kundenbewertung:
(3)
389,00€ Thomann
Beetronics Larva
Beetronics Larva Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
259,00€ Thomann
Beetronics Fatbee Overdrive
Beetronics Fatbee Overdrive
Kundenbewertung:
(13)
195,00€ Thomann

ANZEIGE

Das Beetronics Pollinator Hazee Delay

Seit einigen Jahren sorgt die kalifornische Pedalmanufaktur Beetronics für frischen Wind in der Effektpedal-Szene. Das Pollinator Hazee Delay ist ein weiteres Pedal das sich klar abseits klassischer Delays positioniert. Statt sauberer Wiederholungen wird hier auf bewegte Texturen, modulierte Echos und bewusst unberechenbare Klangverläufe gesetzt.

Beetronics Pollinator Hazee Delay Vollansicht

Klanglich handelt es sich beim Pollinator Hazee Delay um ein vollständig digitales, modulationsbasiertes Delay. Die Wiederholungen entstehen nicht durch klassisches Modulieren der Delay-Zeit, sondern werden vor dem eigentlichen Delay per Filter oder Tremolo geformt. Dadurch wirken die Repeats lebendig, organisch und entwickeln sich mit jeder Wiederholung weiter.

Die Bedienoberfläche ist bewusst übersichtlich gehalten. Zur Klangformung stehen die Regler Time, Feedback, Mix, Mod und ein Wahlschalter für die 8 verschiedenen Modi zur Verfügung. Je nach gewähltem Modus lassen sich mit denselben Reglern völlig unterschiedliche Klangwelten erschließen. Kleine Veränderungen an Delay-Zeit, Modulation oder Mix können den Charakter drastisch verändern und reichen von rhythmischer Bewegung bis hin zu chaotischen Ambient-Texturen.

Die 8 verfügbaren Modi kombinieren vorwärts oder rückwärts laufende Delays mit gefilterten (linke Seite) oder tremolierten (rechte Seite) Wiederholungen, darunter Varianten mit oktavierten Repeats sowie zwei sogenannte Queen-Bee-Modi (2 und 7), die besonders experimentelle Klangverläufe ermöglichen.

Beetronics Pollinator Hazee Delay Vollansicht zwei

ANZEIGE

Das Hazee Delay verzichtet bewusst auf ein Tap-Tempo. Laut Beetronics liegt der Fokus nicht auf synchronisierten Wiederholungen, sondern auf Bewegung, Textur und Atmosphäre.

Als erstes vollständig digitales Pedal im Beetronics-Portfolio eröffnet das Pollinator Hazee Delay klangliche Möglichkeiten, die mit analoger Technik nicht realisierbar wären. Laut Hersteller wird es in der Zukunft noch mehr Pollinator Pedale geben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das Beetronics Pollinator Hazee Delay soll ab dem 17. Februar 2026 verfügbar sein, die UVP gibt der Hersteller mit 217,95 Euro an.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Beetronics Seabee Harmochorus
Beetronics Seabee Harmochorus
Kundenbewertung:
(3)
389,00€ Thomann
Beetronics Larva
Beetronics Larva Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
259,00€ Thomann
Beetronics Fatbee Overdrive
Beetronics Fatbee Overdrive
Kundenbewertung:
(13)
195,00€ Thomann
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories

Signature Gitarre für die Grammy-Nominierte Fatoumata Diawara

NAMM 2026: Epiphone Fatoumata Diawara SG, Signature Gitarre

News
26.01.2026 |0

Neue Farbe für die John Mayer Signature Gitarre

NAMM 2026: PRS Silver Sky Wild Blue, Signature Gitarre

News
26.01.2026 |0
freqport freqtube ft1-emu

Neues Plug-in mit Röhren-Feeling

NAMM 2026: FreqTube FT1-EMU, Plug-in mit Röhrenschaltung

News
25.01.2026 |2
peavey unity-4 unity-6 unity-8

3 neue Digitalpulte von Peavey

NAMM 2026: Peavey Unity-4, Unity-6, Unity-8, Digitalpulte

News
25.01.2026 |0
NAMM 2026 Keys-Highlights

Die Keys- und Synthesizer-Highlights der NAMM

NAMM 2026: Keys-Highlights

Keys
24.01.2026 |7
BEATS-Highlights NAMM 2026

Die BEATS-Highlights der NAMM 2026

NAMM 2026: Beats-Highlights

Beats
24.01.2026 |1
NAMM 2026 studio highlights

Die Highlights in der Übersicht!

NAMM 2026: Studio- und Recording-Highlights

Studio
24.01.2026 |0
Stage-Highlights der NAMM 2026.

Die NAMM-Highlights für die Bühne

NAMM 2026: Stage-Highlights

Stage
24.01.2026 |0
NAMM 2026: Alle DJ-Neuheiten im Überblick

Neue DJ-Hardware auf der NAMM 2026 – unsere Highlights

NAMM 2026: DJ-Highlights

DJ
24.01.2026 |0

NAMM 2026 Highlights: Gitarren & Bass Neuheiten von Neural DSP, Boss, Blackstar & mehr

NAMM 2026: Bass- und Gitarren-Highlights

Guitar & Bass
24.01.2026 |4
NAMM 2026: Mojave MA-C

Studio-Klangqualität für die Bühne?

NAMM 2026: Mojave MA-C

News
24.01.2026 |0
aea fc2 preamp

Röhren-Preamp mit Hybrid-Design

NAMM 2026: AEA FC2, Röhren-Mikrofonvorverstärker

News
24.01.2026 |0
Shure KSM32C, KSM40C, KSM44MP

Ab Frühjahr 26: Drei neue Shure-Mikrofone

NAMM 2026: Shure KSM32C, KSM40C, KSM44MP, Studiomikrofone

News
24.01.2026 |0

Erweiterung der kostenlosen Browser-DAW

NAMM 2026: Audiotool Nexus, Browser-DAW

News
24.01.2026 |0

Ein kleiner Eindruck

NAMM 2026: Behringer JT-2, paraphoner Analog-Synthesizer

News
24.01.2026 |37

Expression Pedal für das Darkglass Anagram

NAMM 2026: Darkglass Anagram Press, Expression Pedal

News
24.01.2026 |1
isovox pro gesangskabine mobil

Mobile Gesangskabine Deluxe

NAMM 2026: ISOVOX Pro, mobile Gesangskabine

News
24.01.2026 |1
Behringer BMX Sampling Drum Machine proto

Ein kurzer Einblick

NAMM 2026: Behringer BMX, Sampling Drum Machine

News
24.01.2026 |37

Neuer einkanaliger Vollröhrenamp aus UK

NAMM 2026: Orange OR60, Gitarrenamp

News
24.01.2026 |0

Neue Blackstar Topteile mit passenden 1x12 Boxen

NAMM 2026: Blackstar TV-10 A und TV-10 B, Topteile und Boxen

News
24.01.2026 |0
dangerous music bax500

BAX EQ - jetzt auch als 500er-Modul

NAMM 2026: Dangerous Music BAX500, API500-Equalizer

News
24.01.2026 |0

ID:X Floorboard Units in drei verschiedenen Größen

NAMM 2026: Blackstar ID:X Floor, Multi-Effektpedal

News
24.01.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X