NAMM 2026: Beetronics Pollinator Hazee Delay, Effektpedal

Experimentelles Delay für kreatives Sounddesign

Mit dem Beetronics Pollinator Hazee Delay stellt der amerikanische Hersteller ein Effektpedal vor, das Delay neu interpretiert. Statt klassischer Echo-Wiederholungen steht hier die kontinuierliche Klangveränderung im Mittelpunkt. Das Ergebnis ist ein Effektgerät, das sich eher als kreatives Sounddesign-Tool denn als traditionelles Delay versteht.

Affiliate Links Beetronics Seabee Harmochorus Kundenbewertung: (3) 389,00€ Beetronics Larva Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 259,00€ Beetronics Fatbee Overdrive Kundenbewertung: (13) 195,00€

ANZEIGE

Das Beetronics Pollinator Hazee Delay

Seit einigen Jahren sorgt die kalifornische Pedalmanufaktur Beetronics für frischen Wind in der Effektpedal-Szene. Das Pollinator Hazee Delay ist ein weiteres Pedal das sich klar abseits klassischer Delays positioniert. Statt sauberer Wiederholungen wird hier auf bewegte Texturen, modulierte Echos und bewusst unberechenbare Klangverläufe gesetzt.

Klanglich handelt es sich beim Pollinator Hazee Delay um ein vollständig digitales, modulationsbasiertes Delay. Die Wiederholungen entstehen nicht durch klassisches Modulieren der Delay-Zeit, sondern werden vor dem eigentlichen Delay per Filter oder Tremolo geformt. Dadurch wirken die Repeats lebendig, organisch und entwickeln sich mit jeder Wiederholung weiter.

Die Bedienoberfläche ist bewusst übersichtlich gehalten. Zur Klangformung stehen die Regler Time, Feedback, Mix, Mod und ein Wahlschalter für die 8 verschiedenen Modi zur Verfügung. Je nach gewähltem Modus lassen sich mit denselben Reglern völlig unterschiedliche Klangwelten erschließen. Kleine Veränderungen an Delay-Zeit, Modulation oder Mix können den Charakter drastisch verändern und reichen von rhythmischer Bewegung bis hin zu chaotischen Ambient-Texturen.

Die 8 verfügbaren Modi kombinieren vorwärts oder rückwärts laufende Delays mit gefilterten (linke Seite) oder tremolierten (rechte Seite) Wiederholungen, darunter Varianten mit oktavierten Repeats sowie zwei sogenannte Queen-Bee-Modi (2 und 7), die besonders experimentelle Klangverläufe ermöglichen.

ANZEIGE

Das Hazee Delay verzichtet bewusst auf ein Tap-Tempo. Laut Beetronics liegt der Fokus nicht auf synchronisierten Wiederholungen, sondern auf Bewegung, Textur und Atmosphäre.

Als erstes vollständig digitales Pedal im Beetronics-Portfolio eröffnet das Pollinator Hazee Delay klangliche Möglichkeiten, die mit analoger Technik nicht realisierbar wären. Laut Hersteller wird es in der Zukunft noch mehr Pollinator Pedale geben.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das Beetronics Pollinator Hazee Delay soll ab dem 17. Februar 2026 verfügbar sein, die UVP gibt der Hersteller mit 217,95 Euro an.