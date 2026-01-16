Neuer Behringer Recorder

Auch Behringer hat nun seine erste Produktneuheit für 2026 vorgestellt, den Field Recorder Behringer FLOW 4V. Hier alle Informationen dazu.

Behringer FLOW 4V – Field-Recorder

Mit dem Behringer FLOW 4V bringt die Firma einen 10-Track Field Recorder für die Videoproduktion auf den Markt, der zunächst einmal über vier Eingänge, SD-Aufnahme-Funktion, Bluetooth-Fernbedienungs-App und Bluetooth-Monitoring sowie eine StageConnect-Schnittstelle für optionale Remote-I/O verfügt. Über das optionale StageConnect FLOW 4VIO lässt sich das Gerät um vier zusätzliche Mikrofoneingänge sowie 2 Kopfhörerausgänge erweitern.

Der Behringer FLOW 4V verfügt über vier XLR/TRS-Combo-Eingänge mit MIDAS Preamps (Dual Stage). Für den A/D-Bereich gibt Behringer hier einen Dynamikbereich von 138 dB an. Da das Gerät mit 32 Bit arbeitet, entfällt ein mühsames Einpegeln der Signale und auf Wunsch lässt sich natürlich auch Phantomspeisung aktivieren.

Laut Behringer Website lassen sich bis zu 10 Kanäle plus der Stereo-Mix auf SD-Karte und über USB aufzeichnen, wobei der FLOW 4V bis zu 8 Kanäle mixen kann – inklusive Pegel, Pan, Low-Cut, Tone, High-Cut und einer Dynamikbearbeitung. Auch eine Automix-Funktion bietet der Behinger FLOW 4V.

Aufnahmen auf SD-Karte werden nach dem Stoppen automatisch auf einen angeschlossenen USB-Stick kopiert, so dass das Risiko minimiert wird, Dateien zu verlieren.

Weitere Features des Behringer FLOW 4V sind:

SPMTE-Timecode kann intern zur Synchronisation anderer Geräte generiert werden

AUX-Stereoeingang: kann auch SMPTE-Takt empfangen, um den internen Takt zu synchronisieren

Bluetooth-Audio kann von Mobilgeräten für Talkback oder Playback empfangen werden

Kamera-Video-CEC-Signal kann über HDMI zum Auslösen der Audioaufnahme empfangen werden

vollwertiges USB-Audiointerface mit 12 Eingangskanälen und 2 Ausgängen

Stromversorgung über StageConnect oder USB-C, Netzteil im Lieferumfang enthalten

Integriertes 1/4-20-Gewinde und Schraube zur Befestigung an Kamera und Stativen, mit integriertem Inbusschlüssel

FLOW 4V MIX App für iOS und Android

