NAMM 2026: Behringer JN-80, Synthesizer

Der umbenannte Neptune

Das sieht Behringer gar nicht ähnlich: Man ist auf der NAMM und zeigt Vorserienmodelle, doch bringt nichts auf Facebook darüber. Es gibt immerhin den Behringer JN-80 sowie den kleinen Jupiter-Abkömmling JT-2 und die Drum-Maschine BMX zu sehen.

Immerhin haben Besucher schon vereinzelt Bilder davon gepostet. Vielleicht wollte man den ersten Tag für die allgemeine Öffentlichkeit abwarten? Jedenfalls braucht man keine Sorge zu haben, etwas zu verpassen. Denn auch mit den im vergangenen Jahr gezeigten Synthesizern BX1 und Pro-16 braucht man wohl in naher Zukunft noch nicht zu rechnen.

Behringer JN-80 – formaly known as Neptune-80

Der JN-80 ist eigentlich keine Neuvorstellung, sondern nur die umbenannte Version des im Jahr 2023 vorangestellten Neptune-80. Bei diesem handelt es sich um einen analogen Synthesizer nach Vorbild des Roland Juno-60, allerdings mit acht Stimmen. Die Klangerzeugung und der Look sind stark an das Original angelehnt.

Ein DCO plus Suboszillator und Noise, ein resonanzfähiges und modulierbares Tiefpassfilter, ein statisches Hochpassfilter, VCA, Hüllkurvengenerator und LFO. Natürlich ist der berühmte Chorus integriert, der ja bereits als Einzeleffekt TC Electronic June-60 nachgebaut wurde – allerdings nicht sonderlich authentisch im Klang. Die Speichersektion ist hier etwas moderner ausgestattet und besitzt ein Display.

Eine inoffizielle Community-Website samt Facebook-Gruppe begleitet die Entwicklung des JN-80 und seiner Stadien bereits eine Weile, aber von Behringer gibt es noch kein Update. Sollte es im Laufe der restlichen NAMM doch noch Neuigkeiten geben, auch zu JT-2 und BMX, werden wir euch natürlich darüber informieren.