ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Behringer JN-80, Synthesizer

Der umbenannte Neptune

22. Januar 2026

Behringer JN-80 Synthesizer am

Das sieht Behringer gar nicht ähnlich: Man ist auf der NAMM und zeigt Vorserienmodelle, doch bringt nichts auf Facebook darüber. Es gibt immerhin den Behringer JN-80 sowie den kleinen Jupiter-Abkömmling JT-2 und die Drum-Maschine BMX zu sehen.

ANZEIGE

Immerhin haben Besucher schon vereinzelt Bilder davon gepostet. Vielleicht wollte man den ersten Tag für die allgemeine Öffentlichkeit abwarten? Jedenfalls braucht man keine Sorge zu haben, etwas zu verpassen. Denn auch mit den im vergangenen Jahr gezeigten Synthesizern BX1 und Pro-16 braucht man wohl in naher Zukunft noch nicht zu rechnen.

ANZEIGE

Behringer JN-80 – formaly known as Neptune-80

Der JN-80 ist eigentlich keine Neuvorstellung, sondern nur die umbenannte Version des im Jahr 2023 vorangestellten Neptune-80. Bei diesem handelt es sich um einen analogen Synthesizer nach Vorbild des Roland Juno-60, allerdings mit acht Stimmen. Die Klangerzeugung und der Look sind stark an das Original angelehnt.

Behringer JN-80 Synthesizer NAMM

(Bild: Facebook – Kurt Ader)

Ein DCO plus Suboszillator und Noise, ein resonanzfähiges und modulierbares Tiefpassfilter, ein statisches Hochpassfilter, VCA, Hüllkurvengenerator und LFO. Natürlich ist der berühmte Chorus integriert, der ja bereits als Einzeleffekt TC Electronic June-60 nachgebaut wurde – allerdings nicht sonderlich authentisch im Klang. Die Speichersektion ist hier etwas moderner ausgestattet und besitzt ein Display.

Eine inoffizielle Community-Website samt Facebook-Gruppe begleitet die Entwicklung des JN-80 und seiner Stadien bereits eine Weile, aber von Behringer gibt es noch kein Update. Sollte es im Laufe der restlichen NAMM doch noch Neuigkeiten geben, auch zu JT-2 und BMX, werden wir euch natürlich darüber informieren.

Bild von 2023 – noch unter dem Namen Neptune-80

ANZEIGE
ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories

Neue Squier Sonic Bässe und ein Mini Precision

NAMM 2026: Neue Squier Sonic Bässe, E-Bässe

News
22.01.2026 |0
cranborne audio bricklane mc4

Von Kompressor bis Sound Design Tool

NAMM 2026: Cranborne Audio Bricklane MC-4, Kompressor

News
22.01.2026 |0
apogee symphony nova audiointerface

Neues Interface von Apogee

NAMM 2026: Apogee Symphony Nova, Audiointerface

News
22.01.2026 |1
NAMM 2026: Shure SLX-D+ (Quelle: Shure)

Shure SLX-D+: Professionelle digitale Funkstrecke

NAMM 2026: Shure SLX-D+

News
22.01.2026 |0
zaor miza flow studiotisch

Flexibler und modularer Studiotisch

NAMM 2026: Zaor MIZA Flow, Studiomöbel

News
22.01.2026 |0

Synthese mal anders gedacht

NAMM 2026: Korg phase8, Akustik-Synthesizer

News
22.01.2026 |7
landr blueprings layers

Zwei neue KI-Tools von LANDR

NAMM 2026: LANDR Blueprints, Layers, Software-Tools

News
21.01.2026 |0
NAMM 2026: Warm Audio Retro 64 (Quelle: Warm Audio)

Warm Audio Retro 64 bringt Retro-Design auf die Bühnen

NAMM 2026: Warm Audio Retro 64

News
21.01.2026 |0
NAMM: 2026 Reloop RP-5000 MK4, DJ-Plattenspieler

Neuer DJ-Plattenspieler mit starkem Direktantrieb

NAMM 2026: Reloop RP-5000 MK4, DJ-Plattenspieler

News
21.01.2026 |0
neve 1073dpx-d channelstrip

1073-Channelstrip mit USB/ADAT

NAMM 2026: Neve 1073DPX-D, Channelstrip mit USB/ADAT

News
21.01.2026 |0

Rückkehr des Triple Rectifier

NAMM 2026: Mesa Boogie 90s Triple Rectifier, Gitarrenamp

News
21.01.2026 |1
NAMM 2026: Harrison Audio LiveTrax 3 (Quelle: Harrison Audio)

Harrison Audio präsentiert LiveTrax 3

NAMM 2026: Harrison Audio LiveTrax 3

News
21.01.2026 |2
roland zenology for ipad vs

ZEN-Core für iPad

NAMM 2026: Roland Zenology GX for iPad

News
21.01.2026 |8
Polyend Synth Synthesizer Groovebox vs

Neue Synth-Engine Dirt

NAMM 2026: Polyend Synth OS 2.0, Firmware-Update

News
21.01.2026 |21

Opto-Kompressor von Burl Audio

NAMM 2026: Burl Audio BC5000 BIGFOOT, Opto-Kompressor

News
21.01.2026 |0
nord electro 7

Jetzt sogar mit Pitch Bend- und Modulationsrad

NAMM 2026: Nord Electro 7, Stagepiano

News
21.01.2026 |9

Neue Squier Sonic und eine Mini Strat

NAMM 2026: Neue Squier Sonic Modelle, E-Gitarren

News
21.01.2026 |0
Roland CR-78 Software Rhythm Composer Drum Plugin vs

Kult-Beatbox als Plug-in

NAMM 2026: Roland CR-78 Software Rhythm Composer

News
21.01.2026 |0
studiologic numa x piano gt se stagepiano

Neue Version des Stagepianos

NAMM 2026: Studiologic Numa X Piano GT SE, Stagepiano

News
20.01.2026 |4
knif audio bbd

Analoges Delay mit CV-Steuerungsoptionen

NAMM 2026: Knif Audio BBD, analoges Delay

News
20.01.2026 |11
Akai MPC 3.7 vs

Umfangreiches OS-Update

NAMM 2026: Akai MPC 3.7 Firmware

News
20.01.2026 |0
NAMM 2026 Rane System One, motorisiertes Standalone DJ-System

Standalone trifft motorisierte Jogwheels!

NAMM 2026: Rane System One, motorisiertes Standalone DJ-System

News
20.01.2026 |9
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  2. Profilbild
    Filterpad AHU

    Ein weiterer Klassiker erscheint als Klon. Sehr schön! Das Original ist schließlich mehr oder weniger nur noch im Museum zu finden, zum Beispiel im Synthesizermuseum Berlin, dort sogar tatsächlich spielbar. Ich selbst war allerdings noch nicht dort. Leider benötigt viel Hardware auch sehr, sehr viel Platz, weshalb das für mich nichts ist. Aber 2026 scheint, wenn man allein den Januar betrachtet, ein gutes Jahr für Gleichgesynthe zu werden. In diesem Sinne: Wo bleibt mein Behringer CS-80? Der kommende DX1 ist allerdings ebenfalls ein besonderes Flaggschiff und sieht wirklich gewaltig aus. Also ran an die Synthesizer! Beim neuen ASM bin ich mir wirklich am überlegen ob ich den anschaffen soll. So ein geiles Teil!

    3. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X