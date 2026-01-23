Drahtlose und günstige Mikrofonlösungen angekündigt

Auf der NAMM Show 2026 hat Behringer eine neue Reihe von Funkmikrofonen vorgestellt, die eine unkomplizierte und günstige Lösung für Veranstaltungen bieten soll:

Als Behringer XTM1-35 werden zwei Varianten angeboten, ein Einzelset und ein Dual-Set mit zwei Mikrofonen.

Funkempfänger und Anschlüsse des Behringer XTM1-35

Im Zentrum beider Sets steht ein UHF-Funkempfänger mit Diversity-Antennentechnik, die Störungen und Aussetzer bei der Übertragung verhindern soll. Das Audiosignal kann auf der Rückseite über symmetrischem XLR-Ausgang und einen unsymmetrische 6,35-mm-Klinkenausgang abgegriffen werden. Auf der Vorderseite zeigt ein kleines Display Informationen zum Pegel und der jeweiligen Frequenz an, der Pegel kann direkt am Gerät mit einem Regler eingestellt werden. Beim Behringer Dual Vocal Set stehen diese Funktionen jeweils für beide Kanäle zur Verfügung. Die Reichweite der Funkverbindung gibt der Hersteller mit 60 Metern bei guten Bedingungen an.

Handmikrofone des Behringer XTM1-35

Die im Set enthaltenen Mikrofone sind dynamische Modelle mit Nieren-Charakteristik, die mit einem Mute-Schalter ausgestattet sind. Die Synchronisation zwischen Empfänger und Mikrofon erfolgt per Infrarot-Sync-Funktion, was die Einrichtung deutlich vereinfacht. Betrieben wird ein Mikrofon mit 2 AA-Batterien, die Laufzeit beträgt bis zu acht Stunden.

Preis und Verfügbarkeit der Sets

Behringer nennt für das einzelne Vocal-Set einen unverbindlichen US-Listenpreis von 89 US-Dollar, die Version mit zwei Handmikrofonen und zweikanaligem Empfänger wird mit einer UVP von 129 US-Dollar angegeben. Zu den europäischen Preisen und zur Verfügbarkeit gibt es bisher keine Informationen.