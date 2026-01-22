Präzisiere den Sound deines beyerdynamic Kopfhörers

Mit dem beyerdynamic Headphone Lab möchte der Hersteller die Kopfhörer seiner DT-Studio-Serie klanglich auf das nächste Level heben. Die kostenlose Software soll den Sound der Kopfhörer optimieren.

Mit dem Headphone Lab bringt beyerdynamic ein kostenloses Plug-in heraus, das den Klang der hauseigenen DT-Kopfhörer optimieren soll. Wie auch viele andere Hersteller setzt beyerdynamic hier auf eine Software-seitige Optimierung, so dass der Frequenzgang des Kopfhörers angepasst wird. Vor dem Hintergrund, dass viele Nutzer über keinen akustisch optimierten Raum verfügen und deshalb auf ein Abhören mit Kopfhörern wechseln, anstatt über Lautsprecher abzuhören, haben in der Vergangenheit bereits viele Hersteller solche Software-Lösungen entwickelt.

Laut beyerdynamic gibt es zu jedem der eigenen Kopfhörermodelle ein „Golden Sample“, das als definierte Referenz fungiert. Headphone Lab nutzt diesen Modellstandard, um den Klang eures Kopfhörers präzise und konsistent auf das Studio-Klangprofil abzustimmen. Für eine noch höhere Genauigkeit steht die sogenannte Factory Calibration zur Verfügung. Diese basiert auf den originalen Produktionsmessdaten eures individuellen Kopfhörers und gleicht selbst feinste Material- und Fertigungsnuancen aus – da geht beyerdynamic also schon sehr detailliert ans Werk.

Für eine realistischere und präzisere Lautsprecherabbildung kann man in Headphone Lab dazu Informationen zu Kopfform und Ohrabstand eingeben, um die räumliche Lokalisation zu optimieren. Auch die Lautsprecherposition lässt sich durch Eingabe des Aufstellungswinkel (40°, 60° und 80°) angeben, um einen besseren Mix zu ermöglichen.

beyerdyanmic Headphone Lab ist ab sofort kostenlos für macOS und Windows erhältlich und lässt sich in den Plug-in-Formaten VST3, AU und AAX einsetzen. Kompatibel ist die Software zu den Modellen DT 270 Pro, DT 700 Pro X, DT 770 Pro, DT 880 Pro, DT 900 Pro, DT 990 Pro, DT 1770 Pro Mk2 und DT 1990 Pro Mk2. Auch die In-Ear-Kopfhörer DT 70 IE, DT 71 IE, DT 72 IE und DT 73 IE werden unterstützt.