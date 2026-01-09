MIDI-Interface mit 8 Ein-/Ausgängen
Auch wenn viele Geräte heutzutage über einen USB-MIDI-Anschluss verfügen, kommt man beim Einsatz mehrerer MIDI-Geräte irgendwann nicht mehr um ein MIDI-Interface herum. Mit dem Black Lion Audio MIDI Eight präsentiert der US-Hersteller ein neues Interface, das mit mit jeweils acht Ein- und Ausgängen aufwartet.
Black Lion Audio MIDI Eight, MIDI-Interface
Auch wenn einige die Gerätegattung der MIDI-Interfaces bereits vor vielen Jahren für tot erklärt haben, lohnt sich die Anschaffung eines MIDI-Interfaces vor allem dann, wenn man mit mehreren (Vintage-) Geräten wie Synthesizern, Samplern, Drummachines o.ä. arbeitet, die lediglich über reine MIDI-DIN-Buchsen verfügen.
Mit dem Black Lion Audio MIDI Eight kommt nun pünktlich zur NAMM 2026 ein neues Interface auf den Markt. Das MIDI Eight ist class compliant und kann unter Windows und macOS ohne zusätzliche Treiber betrieben werden. An den Computer angeschlossen wird das Interface über USB-C. Hierüber wird es auch mit Strom versorgt werden. Alternativ lässt sich das Black Lion Audio MIDI Eight auch mit dem mitgelieferten Netzteil betreiben, so dass einem Standalone-Betrieb nichts im Wege steht.
Für den Standalone-Betrieb bietet das MIDI-Interface drei Arbeitsmodi:
- Pass: MIDI-Message geht direkt vom Ein- an den entsprechenden Ausgang
- Thru: MIDI-Message geht von einem Eingang an alle Ausgänge
- Merge: eingehende MIDI-Daten aller Eingänge werden zusammen an Ausgang 1 ausgegeben
Auf der Vorseite des MIDI Eight befindet sich jeweils ein Ein-/Ausgang, die anderen sieben (bzw. acht Ausgänge) befinden sich auf der Rückseite des 19-Zoll-Geräts. Ausgang 8 ist also doppelt vorhanden. Um über ein- und ausgehende MIDI-Daten auf dem Laufenden zu bleiben, hat Black Lion Audio auf der Vorderseite rote und grüne LEDs verbaut.
Als praktisches Extra bietet das Black Lion Audio MIDI Eight fünf USB-A-Ports, wovon sich zwei auf der Vorderseite, die restlichen drei auf der Rückseite befinden. Hieran lassen sich weitere USB-Geräte wie MIDI-Controller, Computermaus o.ä. anschließen.
Das Black Lion Audio MIDI Eight wird voraussichtlich ab Februar im Handel erhältlich sein. Der UVP-Preis beläuft sich auf 465,- Euro.
Es wird noch an Midi-Hardware gedacht, wie schön.
Toll wäre es, wenn der 8te Eingang auch gedoppelt wäre (oder sich ausschließlich auf der Rückseite befinden würde). Dann würde es bei Vollbelegung im Rack aufgeräumter aussehen.
Ist schon bekannt, ob man unterschiedliche IDs einstellen kann, so dass zwei Exemplare gleichzeitig betrieben werden können?
Die Kiste sieht schon schick aus, hat aber auch einen stolzen Preis (etwas Konkurrenz ist ja durchaus noch vorhanden).
Ein Mio XL bietet mehr mehr bei geringerem Preis. Wird sich ein neues Gerät unter diesen Bedingungen durchsetzen können?