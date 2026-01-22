NAMM 2026: Blackstar Artist FR 50 und FR 100, FRFR Boxen

Neue FRFR Boxen für deinen Modeler

Auf der Namm Show werden auch neue Fullrange Cabienets vorgestellt. Mit den Blackstar Artist FR 50 und FR 100 FRFR Boxen liefert der britische Hersteller neue Tools um Amp-Modeler und digitale Setups auch ohne PA auf der Bühne oder im Proberaum hörbar zu machen.

Blackstar Artist FR 50 und FR 100

Blackstar stellt mit der Artist-FR-Serie FRFR-Boxen mit jeweils 50 oder 100 Watt vor, die sich konsequent an den Bedürfnissen moderner Gitarren-Setups orientieren. Statt klassischer Gitarrenlautsprecher kommen hier Full-Range-Systeme zum Einsatz, die Modeler-Sounds ohne den Verlust vom typischen Spielgefühl eines Amps authentisch und kontrolliert wiedergeben sollen.

Beim Blackstar Artist FR 50 (Standard) handelt es sich um eine kompakte 1×12″-FRFR-Box mit 50 Watt Leistung. Das klangliche Konzept zielt auf eine möglichst lineare Wiedergabe von Amp- und Effektmodellen ab, gleichzeitig aber mit genügend Druck und Direktheit, um sich auf der Bühne durchzusetzen. Für alle, die mehr Power wollen, gibt es den Blackstar Artist FR 100 (Special) mit 100 Watt Leistung.

Der speziell entwickelte Flat-Response-Lautsprecher mit zusätzlichem Whizzer-Konus soll laut Hersteller für präzise Hochtonabbildung und eine klare Definition komplexer Presets sorgen. Damit sollen Modulationen, Delays und Reverbs differenziert dargestellt werden können, während verzerrte Sounds nicht an Präsenz verlieren.

Die Bedienung erfolgt über Volume, einen aktiven Dreiband-EQ mit Bass, Middle, Treble und einen Presence-Regler.

Anschlussseitig bieten sowohl Artist FR 50 (Standard) als auch Artist FR 100 (Special) einen symmetrischen XLR/6,3-mm-Komboeingang sowie einen XLR-Ausgang zum Durchschleifen des Signals. Der integrierte Klappständer erleichtert den Einsatz als Bodenmonitor.

Preis und Verfügbarkeit

Der Blackstar Artist FR 50 kostet bei Thomann 309,- Euro, der stärkere Blackstar Artist FR 100 liegt bei 369,- Euro. Beide FRFR Boxen sind in kürze Lieferbar.