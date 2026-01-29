NAMM 2026: Blackstar Beam Mini, Desktop Amp

Mini-Verstärker mit Amp-Modeling für unterwegs

Bei der diesjährigen NAMM Show wurde der Blackstar Beam Mini vorgestellt. Ein digitaler Modeling-Verstärker für Gitarre und Bass, der speziell für den Einsatz auf dem Schreibtisch oder unterwegs konzipiert wurde und gleichzeitig als hochwertiger Bluetooth-Lautsprecher fungiert.

Der Blackstar Beam Mini

Mit dem Blackstar Beam Mini erscheint eine kompakte All-in-One-Lösung für Gitarristen und Bassisten, die weit über die Funktionen eines herkömmlichen Übungsverstärkers hinausgeht. Es kombiniert erstklassige Gitarren-Sounds mit einer nahtlosen Integration in die digitale Welt.

Der Mini-Amp verfügt über zwei Full-Range-Treiber und zwei passive Bassradiatoren in einem akustisch versiegelten Gehäuse, die durch die „Super Wide Stereo“-Technologie ein raumfüllendes Klangbild erzeugen sollen.

Insgesamt stehen 17 Amps zur Verfügung, darunter zwölf E-Gitarren-Modelle (Blackstar-Designs und Ampton-Recreationen), drei Bass-Amps sowie ein Acoustic-Voice-Modus. Ergänzt wird dies durch über 35 Effekte in Studioqualität.

Ein herausragendes Feature des Blackstar Beam Mini ist die Kompatibilität mit dem Neural Amp Modeler (NAM). Damit ist er der weltweit erste Verstärker seiner Klasse, der NAM-Captures direkt laden kann, was den Zugriff auf über 200.000 Community-Erstellungen via TONE3000 ermöglicht. Die „In The Room“-Technologie der CabRig-Simulation soll über Kopfhörer das Gefühl vermitteln, direkt vor einem voll aufgedrehten Amp zu stehen.

Die Steuerung erfolgt intuitiv über das sogenannte SpeedDial und ein dynamisches Light-Beam-Display, wodurch schnelle Sound-Anpassungen auch ohne App möglich sind. Zusätzlich gibz es XpressFX, mit dem sich mehrere Effektparameter gleichzeitig über einen einzigen Regler steuern lassen.

Die mobile Beam App (iOS/Android) erweitert den Zugriff auf über 35 Effekte, ein Stimmgerät, Metronom sowie Lektionen und Backing-Tracks.

Neben der patentierten ISF-Klangregelung bietet das Gerät eine integrierte, einklappbare 6,3-mm-Klinke für das Instrument sowie einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, der auch Headset-Mikrofone unterstützt.

Die Klangausgabe ist durch das akustisch optimierte Gehäuse sowohl für Instrumente als auch für Musik-Playback via Bluetooth optimiert. Abgerundet wird das Paket durch das wetterfeste IP66-Gehäuse, das den Einsatz im Freien ermöglicht. Die Akkulaufzeit beträgt laut Hersteller über 18 Stunden.

Preis und Verfügbarkeit

Der Blackstar Beam Mini ist ab dem 24. März 2026 erhältlich und hat eine UVP von 299,- US-Dollar.