NAMM 2026: Blackstar ID:X Floor, Multi-Effektpedal

ID:X Floorboard Units in drei verschiedenen Größen

24. Januar 2026
Blackstar ID:X Floor Serie

Blackstar ID:X Floor Serie

Mit der Blackstar ID:X Floor Serie überträgt Blackstar das Konzept seiner ID:X Verstärker konsequent auf den Boden. Herausgekommen sind moderne DSP-Floorboards in drei verschiedenen Größen, die klassische Amp-Bedienung mit zeitgemäßer Flexibilität verbinden sollen. Die klare Designphilosophie spricht dabei Weniger Display-Abhängigkeit, mehr Direktzugriff.

Blackstar IDX:Floor One
Blackstar IDX:Floor One Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€ Thomann
Blackstar IDX:Floor Two
Blackstar IDX:Floor Two Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
249,00€ Thomann
Blackstar IDX:Floor Three
Blackstar IDX:Floor Three Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
299,00€ Thomann

Das Blackstar ID:X Floor

Das neue Das Blackstar IDX:Floor gibt es in drei verschiedenen Varianten: IDX:Floor One, IDX:Floor Two und IDX:Floor Three. Alle haben den nahezu identischen Softwareumfang, unterscheiden sich jedoch in Sachen Größe, Hardwareumfang und Anschlüssen. Die Designphilosophie spricht dabei eine klare Sprache: Weniger Display-Abhängigkeit, mehr Direktzugriff.

ID:X Floor One Frontansicht

ID:X Floor One

Der ID:X Floor ist ein Amp-Modeler mit integrierter Effektsektion für E-Gitarre, Bass und Akustikgitarre. Der Modeler umfasst zwölf authentisch modellierte Gitarrenamps, ergänzt durch dedizierte Bass- und Akustik-Sounds. Die Component-Level-Modellierung, kombiniert mit Blackstars „In The Room“-Technologie, zielt auf ein besonders realistisches Spielgefühl ab.

Die Klangregelung erfolgt Amp-typisch über Regler für Gain, EQ und Master. Dank der Voices (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2) lassen sich diverse Grundsounds abrufen. Der ISF-Regler erlaubt zusätzlich stufenlose Übergänge zwischen amerikanischer und britischer Grundcharakteristik.

ID:X Floor Two Frontansicht

ID:X Floor Two

Über die Response-Sektion lässt sich das Verhalten verschiedener Endstufenröhren simulieren (EL84, EL34, 6L6), was direkten Einfluss auf Dynamik und Ansprache hat. Ein OLED-Display unterstützt bei Preset-Verwaltung und Effektbearbeitung.

ID:X Floor Three Frontseite

ID:X Floor Three

Mehr als 35 Effekte stehen zur Verfügung und lassen sich ohne externe Software direkt editieren. Die Anzahl und Anordnung der Fußschalter variiert je nach Modell deutlich:

Das ID:X Floor One ist bewusst kompakt gehalten und konzentriert sich auf die Kernfunktionen. Es kommt dabei mit folgenden Anschlüssen: Anschlüsse: Input, To Amp, Line Out / Phones, Line In / Streaming, USB-C, XLR Out, MIDI In.

Das ID:X Floor Two wächst im Format und ergänzt ein integriertes Expression-Pedal sowie USB-C-Audio-Interface, Kopfhörerausgang, XLR-Out und MIDI-In.

ID:X Floor Three Rückseite

ID:X Floor Three Rückseite

Das ID:X Floor Three bietet neben einem Expression-Pedal auch noch einen FX-Loop, MIDI Thru und separate Schalter für einzelne Effektblöcke, was insbesondere für Live-Anwendungen Vorteile bringt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das Blackstar ID:X Floor One kostet bei Thomann 199,- Euro. Für das ID:X Floor Two werden 249,- Euro fällig und das ID:X Floor Three kann man für 299,- Euro sein Eigen nennen. Alle Geräte sind in einigen Wochen verfügbar.

Blackstar IDX:Floor One
Blackstar IDX:Floor One Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€ Thomann
Blackstar IDX:Floor Two
Blackstar IDX:Floor Two Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
249,00€ Thomann
Blackstar IDX:Floor Three
Blackstar IDX:Floor Three Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
299,00€ Thomann
