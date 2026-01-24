NAMM 2026: Blackstar ID:X Floor, Multi-Effektpedal

ID:X Floorboard Units in drei verschiedenen Größen

Mit der Blackstar ID:X Floor Serie überträgt Blackstar das Konzept seiner ID:X Verstärker konsequent auf den Boden. Herausgekommen sind moderne DSP-Floorboards in drei verschiedenen Größen, die klassische Amp-Bedienung mit zeitgemäßer Flexibilität verbinden sollen. Die klare Designphilosophie spricht dabei Weniger Display-Abhängigkeit, mehr Direktzugriff.

Affiliate Links Blackstar IDX:Floor One Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 199,00€ Blackstar IDX:Floor Two Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 249,00€ Blackstar IDX:Floor Three Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 299,00€

ANZEIGE

Das Blackstar ID:X Floor

Das neue Das Blackstar IDX:Floor gibt es in drei verschiedenen Varianten: IDX:Floor One, IDX:Floor Two und IDX:Floor Three. Alle haben den nahezu identischen Softwareumfang, unterscheiden sich jedoch in Sachen Größe, Hardwareumfang und Anschlüssen. Die Designphilosophie spricht dabei eine klare Sprache: Weniger Display-Abhängigkeit, mehr Direktzugriff.

Der ID:X Floor ist ein Amp-Modeler mit integrierter Effektsektion für E-Gitarre, Bass und Akustikgitarre. Der Modeler umfasst zwölf authentisch modellierte Gitarrenamps, ergänzt durch dedizierte Bass- und Akustik-Sounds. Die Component-Level-Modellierung, kombiniert mit Blackstars „In The Room“-Technologie, zielt auf ein besonders realistisches Spielgefühl ab.

Die Klangregelung erfolgt Amp-typisch über Regler für Gain, EQ und Master. Dank der Voices (Clean Warm, Clean Bright, Crunch, Super Crunch, OD 1, OD 2) lassen sich diverse Grundsounds abrufen. Der ISF-Regler erlaubt zusätzlich stufenlose Übergänge zwischen amerikanischer und britischer Grundcharakteristik.

Über die Response-Sektion lässt sich das Verhalten verschiedener Endstufenröhren simulieren (EL84, EL34, 6L6), was direkten Einfluss auf Dynamik und Ansprache hat. Ein OLED-Display unterstützt bei Preset-Verwaltung und Effektbearbeitung.

Mehr als 35 Effekte stehen zur Verfügung und lassen sich ohne externe Software direkt editieren. Die Anzahl und Anordnung der Fußschalter variiert je nach Modell deutlich:

Das ID:X Floor One ist bewusst kompakt gehalten und konzentriert sich auf die Kernfunktionen. Es kommt dabei mit folgenden Anschlüssen: Anschlüsse: Input, To Amp, Line Out / Phones, Line In / Streaming, USB-C, XLR Out, MIDI In.

ANZEIGE

Das ID:X Floor Two wächst im Format und ergänzt ein integriertes Expression-Pedal sowie USB-C-Audio-Interface, Kopfhörerausgang, XLR-Out und MIDI-In.

Das ID:X Floor Three bietet neben einem Expression-Pedal auch noch einen FX-Loop, MIDI Thru und separate Schalter für einzelne Effektblöcke, was insbesondere für Live-Anwendungen Vorteile bringt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das Blackstar ID:X Floor One kostet bei Thomann 199,- Euro. Für das ID:X Floor Two werden 249,- Euro fällig und das ID:X Floor Three kann man für 299,- Euro sein Eigen nennen. Alle Geräte sind in einigen Wochen verfügbar.