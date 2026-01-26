NAMM 2026: Blackstar Marco Mendoza Debut Bass 25, Bassverstärker

Die Debut Serie bekommt ein Marco Mendoza Signature Modell

Mit dem Blackstar Marco Mendoza Debut Bass 25 präsentiert der britische Verstärkerspezialist die neueste Signature-Version eines kompakten Übungsverstärkers für Bassisten. Das Modell kombiniert die beliebte Debut-Serie mit der persönlichen Note des renommierten Bassisten Marco Mendoza. Ziel war ein leicht zu bedienender, transportabler Verstärker, der sowohl zu Hause als auch im Studio Inspiration liefert.

Der Blackstar Marco Mendoza Debut Bass 25

Marco Mendoza ist weltweit für seine Arbeit mit Thin Lizzy, Whitesnake und The Dead Daisies bekannt. Sein Signature-Verstärker ist das Ergebnis jahrelanger Praxiserfahrung auf Tour und im Studio, umgesetzt in einem kompakten Übungsgerät.

Klanglich liefert der MM Debut Bass 25 einen satten, druckvollen Sound, der sowohl im Clean- als auch im Overdrive-Kanal überzeugt. Mit der 3-Band-Klangregelung lassen sich Bässe, Mitten und Höhen gezielt formen, während der Drive-Schalter den Overdrive-Kanal aktiviert und für harmonische Sättigung sorgt.

Der Verstärker verfügt über einen Input für den Bass, einen Line-In für externe Audioquellen wie Playalongs und einen Kopfhörerausgang für geräuschloses Üben.

Die 25 Watt Leistung mit einem 1x 8″ Speaker bieten dabei genügend Power um auch bei kleineren Gigs gegen Drums bestehen zu können. Mit 8,5 kg Gewicht und Maßen von 350 x 370 x 250 mm bleibt der Amp kompakt und gut transportabel. Das schicke Finish mit leuchtend rotem Bezug und schwarzem Tolex geben dem Amp einen Look, der den Verstärker unübersehbar macht.

Preis und Verfügbarkeit

Der Blackstar Marco Mendoza Debut Bass 25 kostet bei Thomann nur 265,- Euro, ist allerdings erst in mehreren Wochen lieferbar.