NAMM 2026: Blackstar TV-10 A und TV-10 B, Topteile und Boxen

Neue Blackstar Topteile mit passenden 1x12 Boxen

Blackstar setzt mit der TV-10-Serie auf eine bewusste Rückbesinnung: wenig Leistung, echte Röhren und ein Klangkonzept, das von der Endstufe lebt. Die Modelle Blackstar TV-10 A und TV-10 B kombinieren klassische Class-A-Ideale mit moderner Ausstattung für Studio und Alltag. Zur NAMM Show bekommt die Serie mit jeweils einem Topteil und dazu passender 1×12 Box Zuwachs.

Die neuen Blackstar TV-10 A und TV-10 B Topteile und Boxen

Der Blackstar TV-10 A liefert 10 Watt Class-A-Leistung aus einer einzelnen 6L6-Endstufenröhre und ist konsequent auf Dynamik und Spielgefühl ausgelegt. Der Sound orientiert sich an klassischen amerikanischen Boutique-Amps und überzeugt mit offenen Clean-Sounds, ausgeprägter Ansprache und einem musikalisch reagierenden Overdrive. Besonders in Verbindung mit Pedalen zeigt sich der Amp äußerst kooperativ und transparent.

Die Regelmöglichkeiten sind puristisch gehalten und beschränken sich auf Gain, Tone, Reverb und Master. Der zuschaltbare Drive-Modus liefert zusätzlich Gain-Reserven und lässt sich bequem per beiliegendem Fußschalter (FS-4S) bedienen. Ein integrierter Effektweg mit umschaltbarem Pegel sorgt für saubere Einbindung von Effekten, 3 Speaker Outputs (8-16 Ohm) liefern flexible Anschlüsse für verschiedene Cabinets. Ein emulierter Ausgang/Kopfhörerausgang bietet flexible Recording- und Silent-Optionen.

Passend dazu ist das TV-10 A 112 Cabinet erhältlich. Die offene 1×12“-Box mit Celestion A-Type Lautsprecher ist auf 50 Watt ausgelegt und unterstützt den warmen, luftigen Grundcharakter des Amps.

Der TV-10 A ist somit nun als 1×12 Combo und Topteil mit passendem 1×12 Cabinet verfügbar, und ist in edlem Beige gehalten.

Blackstar TV-10 B

Alternativ dazu gibt es mit dem TV-10 B eine britische Variante in olivgrüner Optik und grauem Tolex. Der TV-10 B hat eine EL-34 Endstufenröhre, welche den typischen britischen Sound liefert. Ebenfalls mit 10-Watt Leistung liefert er bei moderaten Lautstärken amtliche Sounds. Außer der Optik und der Röhrenbestückung sind die Features identisch mit dem TV-10 A.

Für den TV-10 B bietet Blackstar das TV-10 B 112 Cabinet an. Mit Celestion V-Type Speaker und 70 Watt Leistung liefert diese Box ein etwas strafferes, moderneres Klangbild mit mehr Punch und Präsenz, bleibt aber dem offenen, dynamischen Grundkonzept der Serie treu.

Der TV-10 B ist somit nun ebenfalls als 1×12 Combo und Topteil mit passendem 1×12 Cabinet verfügbar.

Preis und Verfügbarkeit

Die beiten Topteile kosten bei Thomann 569,- Euro, die Boxen bekommt man für 439,- Euro. Sie sollten in einigen Wochen lieferbar sein.