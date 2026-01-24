ANZEIGE
NAMM 2026: Blackstar TV-10 A und TV-10 B, Topteile und Boxen

Neue Blackstar Topteile mit passenden 1x12 Boxen

24. Januar 2026
Blackstar TV-10 A und TV-10 B, Topteile und Boxen

Blackstar TV-10 A und TV-10 B Topteile und Boxen

Blackstar setzt mit der TV-10-Serie auf eine bewusste Rückbesinnung: wenig Leistung, echte Röhren und ein Klangkonzept, das von der Endstufe lebt. Die Modelle Blackstar TV-10 A und TV-10 B kombinieren klassische Class-A-Ideale mit moderner Ausstattung für Studio und Alltag. Zur NAMM Show bekommt die Serie mit jeweils einem Topteil und dazu passender 1×12 Box Zuwachs.

Blackstar TV-10 A 6L6
Blackstar TV-10 A 6L6 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
569,00€ Thomann
Blackstar TV-10 A 1 x 12
Blackstar TV-10 A 1 x 12" Beige Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
439,00€ Thomann

Die neuen Blackstar TV-10 A und TV-10 B Topteile und Boxen

Der Blackstar TV-10 A liefert 10 Watt Class-A-Leistung aus einer einzelnen 6L6-Endstufenröhre und ist konsequent auf Dynamik und Spielgefühl ausgelegt. Der Sound orientiert sich an klassischen amerikanischen Boutique-Amps und überzeugt mit offenen Clean-Sounds, ausgeprägter Ansprache und einem musikalisch reagierenden Overdrive. Besonders in Verbindung mit Pedalen zeigt sich der Amp äußerst kooperativ und transparent.

TV-10 A Topteil mit Box

TV-10 A Topteil mit Box

Die Regelmöglichkeiten sind puristisch gehalten und beschränken sich auf Gain, Tone, Reverb und Master. Der zuschaltbare Drive-Modus  liefert zusätzlich Gain-Reserven und lässt sich bequem per beiliegendem Fußschalter (FS-4S) bedienen. Ein integrierter Effektweg mit umschaltbarem Pegel sorgt für saubere Einbindung von Effekten, 3 Speaker Outputs (8-16 Ohm) liefern flexible Anschlüsse für verschiedene Cabinets. Ein emulierter Ausgang/Kopfhörerausgang bietet flexible Recording- und Silent-Optionen.

Blackstar TV-10 A Rückseite

TV-10 A Rückseite

Passend dazu ist das TV-10 A 112 Cabinet erhältlich. Die offene 1×12“-Box mit Celestion A-Type Lautsprecher ist auf 50 Watt ausgelegt und unterstützt den warmen, luftigen Grundcharakter des Amps.

Der TV-10 A ist somit nun als 1×12 Combo und Topteil mit passendem 1×12 Cabinet verfügbar, und ist in edlem Beige gehalten.

TV-10 B Topteil mit Box

TV-10 B Topteil mit Box

Blackstar TV-10 B

Alternativ dazu gibt es mit dem TV-10 B eine britische Variante in olivgrüner Optik und grauem Tolex. Der TV-10 B hat eine EL-34 Endstufenröhre, welche den typischen britischen Sound liefert. Ebenfalls mit 10-Watt Leistung liefert er bei moderaten Lautstärken amtliche Sounds. Außer der Optik und der Röhrenbestückung sind die Features identisch mit dem TV-10 A.

Für den TV-10 B bietet Blackstar das TV-10 B 112 Cabinet an. Mit Celestion V-Type Speaker und 70 Watt Leistung liefert diese Box ein etwas strafferes, moderneres Klangbild mit mehr Punch und Präsenz, bleibt aber dem offenen, dynamischen Grundkonzept der Serie treu.

Der TV-10 B ist somit nun ebenfalls als 1×12 Combo und Topteil mit passendem 1×12 Cabinet verfügbar.

Blackstar TV-10 B EL34
Blackstar TV-10 B EL34 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
569,00€ Thomann
Blackstar TV-10 B 1 x 12 Olive
Blackstar TV-10 B 1 x 12 Olive Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
439,00€ Thomann

Preis und Verfügbarkeit

Die beiten Topteile kosten bei Thomann 569,- Euro, die Boxen bekommt man für 439,- Euro. Sie sollten in einigen Wochen lieferbar sein.

Links

Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
