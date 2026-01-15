ANZEIGE
NAMM 2026: Boss GX-1 und GX-1B, Multi-Effekt Prozessor

Multi-Effekt Powerhouse zum unschlagbaren Preis

15. Januar 2026
Boss GX-1 und GX-1B

Boss GX-1 und GX-1B

Mit dem Boss GX-1 und GX-1B stellt der Kulthersteller zur diesjährigen Namm zwei neue, ultra-kompakte Multi-Effekt Prozessoren für Gitarre und Bass vor, welche die beliebte GX-Serie erweitern. Obwohl sie als Entry-Level-Geräte gedacht sind, bringen beide Modelle zahlreiche Funktionen mit, die man bislang eher aus größeren Floorboards kennt.

Boss GX-1 Guitar Effects Processor
Boss GX-1 Guitar Effects Processor Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
259,00€ Thomann
Boss GX-1B Bass Effects Processor
Boss GX-1B Bass Effects Processor Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
259,00€ Thomann

Der Boss GX-1 und GX-1B

Klanglich basieren der GX-1 und GX-1B auf den bekannten Amp- und Effektalgorithmen der GX-Serie (AIRD-Technologie) und decken ein breites Spektrum an Ampsounds sowie zahlreiche Modulations-, Delay- und Reverb-Effekte ab. Es handelt sich um vollwertige Multi-Effektgeräte mit integriertem Amp- und Cab-Modeling.

Der Boss GX-1 Vollansicht

Dank acht gleichzeitig nutzbarer Effektblöcke lassen sich auch komplexere Sounds problemlos realisieren. Besonders praxisnah ist dabei die frei einstellbare Effekt-Reihenfolge, mit der sich alle erdenklichen Signalketten realisieren lassen.

Die Bedienung erfolgt beim GX-1 und GX-1B über ein Farbdisplay sowie dedizierte Effekt-Taster für einzelne Effektkategorien. Drei Endlosregler passen die jeweils wichtigsten Parameter an, während ein integriertes Expression-Pedal unter anderem für Wah-, Volume- oder Effektsteuerung genutzt werden kann.

Bedienoberfläche des Boss GX-1

Neu hinzugekommen ist die sogenannte Gear Suite. Dieses Feature fasst vorkonfigurierte Amp- und Effekt-Setups zusammen, die von BOSS speziell abgestimmt wurden. Favorisierte Gear-Suite-Einstellungen lassen sich in User-Slots speichern und beschleunigen den Zugriff auf wiederkehrende Sounds deutlich.

Intern arbeitet die Signalverarbeitung mit 32-Bit Floating Point, AD-Wandlung erfolgt mit 24 Bit inklusive AF-Methode zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses. Der Looper bietet bis zu 38 Sekunden in Mono, das integrierte Stimmgerät arbeitet mit einer Genauigkeit von ±0,1 Cent.

Die Anschlüsse des Boss GX-1 und GX-1B

Anschlussseitig stehen Stereo-Klinkenausgänge, ein Kopfhörerausgang, USB-C für Audio und Editor-Anbindung sowie Bluetooth für die BOSS Tone Studio App zur Verfügung. Zusätzlich lassen sich externe Fußschalter oder Expression-Pedale – auch kabellos – einbinden. Der Betrieb ist wahlweise per Netzteil, USB oder Batterien möglich, was die Geräte zu echten mobilen Lösungen macht.

Preis und Verfügbarkeit

Beide Geräte kosten bei Thomann nur 259,- Euro und sind in einigen Wochen verfügbar.

Preis

  • 259,-

Links

