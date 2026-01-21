Opto-Kompressor von Burl Audio

Der Burl Audio BC5000 BIGFOOT ist ein neuer optischer Solid-State-Kompressor, den der Hersteller für alle erdenklichen Einsatzgebiete empfiehlt. Einzel-Spuren, Mix-Bus und Mastering, all das gibt Burl Audio für den neuen Opto-Kompressor an.

Burl Audio BC5000 BIGFOOT

Aufgrund seiner optischen Bauweise verspricht Burl Audio für seinen neuen BC5000 eine sehr musikalische Kompression. Verbunden wird das mit einer vollständig symmetrischen Schaltung, die vollständig aus diskreten Class-A-Transistoren besteht, sowie schaltbaren Ein- und Ausgangsübertragern. Die Eingangs- und Ausgangsschaltungen sind laut Hersteller identisch mit denen der Mastering-Karten BAD4M und BDA4M.

Der Burl Audio BC5000 BIGFOOT nutzt die schaltbaren Übertrager BX1 und BX5 und verfügt zusätzlich über eine schnelle FET-Limiter-Schaltung. Hierdurch sollen starke Transienten ohne Pumpen in den Griff zu bekommen sein.

Zur weiteren Ausstattung des Burl Audio Kompressor gehört ein Sidechain-Low-Cut. Hiermit soll laut Hersteller „die soulige Rhythmusgruppe“ bearbeitet werden, während für Gesang eine De-Esser-Schaltung zur Verfügung steht. Zu guter letzt bietet der BIGFOOT noch einen 10 kHz-Boost für mehr Klarheit.

Die wichtigsten Features des Burl Audio BC5000 BIGFOOT im Überblick (laut Website):

Solid State Optical Compressor with Limiter

State of the art BURL Audio NextGen Analog

All discrete transistor, class-A, direct coupled

Fully balanced circuit path, end-to-end

Switchable BX1 input transformer

Switchable BX5 output transformer

Switchable fast FET limit circuit

Switchable side chain Low Cut

Switchable De-esser

Switchable High Frequency boost

Stereo Link

Input circuit same as BAD4M Mastering Analog

Output circuit same as BDA4M Mastering Analog

Audiophile stepped attenuators for Input, Output

Stepped Threshold, Attack, Release and Ratio

Hard By-Pass

Zeitnah wird der BIGFOOT im Handel erhältlich sein. Als Preis nennt Burl Audio 3.999,- Euro.