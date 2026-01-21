ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Burl Audio BC5000 BIGFOOT, Opto-Kompressor

Opto-Kompressor von Burl Audio

21. Januar 2026
burl audio BC5000 BIGFOOT

NAMM 2026: Burl Audio BC5000 BIGFOOT, Opto-Kompressor

Der Burl Audio BC5000 BIGFOOT ist ein neuer optischer Solid-State-Kompressor, den der Hersteller für alle erdenklichen Einsatzgebiete empfiehlt. Einzel-Spuren, Mix-Bus und Mastering, all das gibt Burl Audio für den neuen Opto-Kompressor an.

ANZEIGE

Burl Audio BC5000 BIGFOOT

Aufgrund seiner optischen Bauweise verspricht Burl Audio für seinen neuen BC5000 eine sehr musikalische Kompression. Verbunden wird das mit einer vollständig symmetrischen Schaltung, die vollständig aus diskreten Class-A-Transistoren besteht, sowie schaltbaren Ein- und Ausgangsübertragern. Die Eingangs- und Ausgangsschaltungen sind laut Hersteller identisch mit denen der Mastering-Karten BAD4M und BDA4M.

burl audio BC5000 BIGFOOT

Der Burl Audio BC5000 BIGFOOT nutzt die schaltbaren Übertrager BX1 und BX5 und verfügt zusätzlich über eine schnelle FET-Limiter-Schaltung. Hierdurch sollen starke Transienten ohne Pumpen in den Griff zu bekommen sein.

ANZEIGE

Zur weiteren Ausstattung des Burl Audio Kompressor gehört ein Sidechain-Low-Cut. Hiermit soll laut Hersteller „die soulige Rhythmusgruppe“ bearbeitet werden, während für Gesang eine De-Esser-Schaltung zur Verfügung steht. Zu guter letzt bietet der BIGFOOT noch einen 10 kHz-Boost für mehr Klarheit.

Die wichtigsten Features des Burl Audio BC5000 BIGFOOT im Überblick (laut Website):

  • Solid State Optical Compressor with Limiter
  • State of the art BURL Audio NextGen Analog
  • All discrete transistor, class-A, direct coupled
  • Fully balanced circuit path, end-to-end
  • Switchable BX1 input transformer
  • Switchable BX5 output transformer
  • Switchable fast FET limit circuit
  • Switchable side chain Low Cut
  • Switchable De-esser
  • Switchable High Frequency boost
  • Stereo Link
  • Input circuit same as BAD4M Mastering Analog
  • Output circuit same as BDA4M Mastering Analog
  • Audiophile stepped attenuators for Input, Output
  • Stepped Threshold, Attack, Release and Ratio
  • Hard By-Pass

Zeitnah wird der BIGFOOT im Handel erhältlich sein. Als Preis nennt Burl Audio 3.999,- Euro.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories
Polyend Synth Synthesizer Groovebox vs

Neue Synth-Engine Dirt

NAMM 2026: Polyend Synth OS 2.0, Firmware-Update

News
21.01.2026 |21
nord electro 7

Jetzt sogar mit Pitch Bend- und Modulationsrad

NAMM 2026: Nord Electro 7, Stagepiano

News
21.01.2026 |9

Neue Squier Sonic und eine Mini Strat

NAMM 2026: Neue Squier Sonic Modelle, E-Gitarren

News
21.01.2026 |0
Roland CR-78 Software Rhythm Composer Drum Plugin vs

Kult-Beatbox als Plug-in

NAMM 2026: Roland CR-78 Software Rhythm Composer

News
21.01.2026 |0
studiologic numa x piano gt se stagepiano

Neue Version des Stagepianos

NAMM 2026: Studiologic Numa X Piano GT SE, Stagepiano

News
20.01.2026 |0
knif audio bbd

Analoges Delay mit CV-Steuerungsoptionen

NAMM 2026: Knif Audio BBD, analoges Delay

News
20.01.2026 |9
Akai MPC 3.7 vs

Umfangreiches OS-Update

NAMM 2026: Akai MPC 3.7 Firmware

News
20.01.2026 |0
NAMM 2026 Rane System One, motorisiertes Standalone DJ-System

Standalone trifft motorisierte Jogwheels!

NAMM 2026: Rane System One, motorisiertes Standalone DJ-System

News
20.01.2026 |6
Akai MPC XL Sampling Groovebox vs

Die beste MPC ever (?)

NAMM 2026: Akai MPC XL, Sampling Groove Machine

News
20.01.2026 |12
neumann m 50 v röhrenmikrofon

Eine Mikrofon-Legende kehrt zurück!

NAMM 2026: Neumann M 50 V, Röhrenmikrofon

News
20.01.2026 |1

Back to analog: Type 20 A-Core

NAMM 2026: HEDD Type 20 A-Core, Studiomonitor

News
20.01.2026 |1
News: AlphaTheta DJM-V5, DJ-Mixer

Volle Power auf drei Kanälen!

NAMM 2026: AlphaTheta DJM-V5, DJ-Mixer

News
20.01.2026 |3
roland go mixer studio

Kompakter Mixer für mobile Aufnahmen

NAMM 2026: Roland GO MIXER Studio, Mischpult

News
20.01.2026 |0
Stylophone On-The-Fly Sequencer vs

Performance non-stop

NAMM 2026: Stylophone On-The-Fly, Sequencer

News
19.01.2026 |8
ASM Leviasynth Synthesizer vs

8 Oszillatoren pro Stimme

NAMM 2026: ASM Leviasynth, Hybrid-Synthesizer

News
19.01.2026 |77
NAMM: 2026 Reloop Flux Go, USB-C DVS Interface

Mobiles USB-C-DVS-Interface für Serato DJs

NAMM 2026: Reloop Flux Go, USB-C DVS Interface

News
19.01.2026 |0
waves resolve plugin

Waves Resolve - für kurze Zeit kostenlos

NAMM 2026: Waves Resolve, kostenloses Mix-Tool

News
19.01.2026 |4

Always-On Strobe-Tuner der Extraklasse

NAMM 2026: Peterson StroboVUE, Stimmgerät

News
19.01.2026 |0

Kompaktes Flaggschiff im Lunchbox Format

NAMM 2026: Victory Amplification MKX Lunchbox Head, Gitarrenamp

News
19.01.2026 |0

Joey Landreth Signature Sound

NAMM 2026: Revv Dirtdog Joey Landreth OD, Overdrive Pedal

News
18.01.2026 |0

30 Jahre Hod Rod Deluxe

NAMM 2026: Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary, Gitarrenverstärker

News
18.01.2026 |0
elysia channex studio

Flexiber Hybrid-Channelstrip

NAMM 2026: elysia channex studio, Channelstrip

News
18.01.2026 |2
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X