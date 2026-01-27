ANZEIGE
NAMM 2026: Casio DN-SE10 Dimension Shifter, Expression Controller

Das Expression Pedal ist Schnee von gestern!

27. Januar 2026
Casio DN-SE10 Dimension Shifter

Casio DN-SE10 Dimension Shifter

Casio sorgt zur NAMM 2026 mit dem Casio DN-SE10 Dimension Shifter für Gesprächsstoff. Der weltweit erste „Expression Strap“ verlegt die Kontrolle von Effektparametern vom Boden an den Gitarrengurt und eröffnet neue Wege der Interaktion mit Modulations-, Delay- oder Filtereffekten.

Der Casio DN-SE10 Dimension Shifter

Beim Dimension Shifter handelt es sich um einen bewegungsbasierten Controller zur Steuerung externer Effektgeräte. Die klanglichen Ergebnisse hängen somit vollständig vom angeschlossenen Pedal oder Multieffekt ab. Man denke an subtile Modulationen über dynamische Delay-Zeitveränderungen bis hin zu expressiven Filterfahrten.

Casio DN-SE10 Dimension Shifter - der Sender

Der Sender

Kern der Idee ist ein Mechanismus, der an das B-Bender-Prinzip angelehnt ist. Statt jedoch eine einzelne Saite zu modulieren, nutzt der Dimension Shifter die Bewegung des Gitarrenhalses, um Effektparameter zu verändern.

Technisch basiert das System auf einem zweiteiligen Aufbau aus Sender und Empfänger. Der am Gitarrengurt montierte Sender verfügt über eine integrierte Federmechanik, die Zugbewegungen präzise erfasst und kabellos per Bluetooth an einen Empfänger überträgt. Dieser Empfänger sitzt im Pedalformat auf dem Board und wird per TRS-Kabel mit dem Expression- oder Control-Eingang eines Effektgeräts verbunden.

Casio DN-SE10 Dimension Shifter - der Empfänger

Der Empfänger

Neben der reinen Bewegungserfassung bietet der Receiver verschiedene Optionen zur Feinjustierung des Regelwegs zur Anpassung an unterschiedliche Pedale und Spielweisen sowie einen Hold-Taster, mit dem sich aktuelle Parameterwerte einfrieren lassen. Dadurch sind auch statische Effektzustände während des Spiels möglich, ohne die Halsbewegung permanent aufrechtzuerhalten.

Interessant ist zudem die Möglichkeit, den DN-SE10 parallel zu einem klassischen Expression-Pedal zu nutzen. So lassen sich zwei Parameter gleichzeitig steuern, etwa Volume per Fuß und Wah-Filter per Halsbewegung. Gerade in komplexen Live-Setups erweitert das die gestalterischen Optionen deutlich.

Der Sender wird mit zwei AAA-Batterien betrieben, die laut Casio für bis zu 20 Stunden Spielzeit ausreichen sollen. Die Funkverbindung ist auf rund zehn Meter ausgelegt, bei einer angegebenen Latenz von etwa 20 ms. Der Dimension Shifter richtet sich damit klar an experimentierfreudige Gitarristen, die ihre Effekte als Teil der Performance begreifen.

Preis und Verfügbarkeit

Momentan ist der Casio DN-SE10 Dimension Shifter hierzulande noch nicht verfügbar. Das wird sich aber mit Sicherheit bald ändern. Casio gibt den Preis mit 299,99 US-Dollar an.

Links

  1. Profilbild
    Simsalabumm

    Hmm, eigentlich ganz nette Idee. In der Praxis stelle ich es mir aber doch eher umständlich vor. Will man wirklich sowas an seinem Gurt hängen haben? Und man hat ja auch gewisse Bewegungsabläufe beim Spielen, die relativ natürlich zustande kommen. Die werden davon unterbrochen. Mal absgesehen davon, dass man beim Greifen dann auch noch Ziehen muss. Und die Feder darinnen…
    wie lange wird die Durchhalten? Kann man die Wechseln? Es scheint mir auch nicht sonderlich präzise zu sein. Da muss man wahrscheinlich ähnlich hart üben, wie mit einem Theremin, um das exakt zu bedienen.

    Ich denke da bevorzuge ich die klassische Lösung. Interessant ist es natürlich trotzdem und gut, dass solche Ideen einfach mal aufgegriffen und umgesetzt werden. Casio haut rein! …oder raus in dem Fall 😃

