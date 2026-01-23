NAMM 2026: Casio Sampler gesichtet

Derzeit nur ein Prototyp

Auf der NAMM wird ein handlichen Casio Sampler gezeigt. Doch leider handelt es sich zunächst nur einen Versuchsballon, der noch nicht mal einen offiziellen Namen hat. Wann, wie und wo das stylische Teil zu haben sein wird, steht noch nicht fest.

Casio Sampler mit FX & Sequencer

Anhand von Fotos, die Besucher der NAMM gepostet haben, kann man sich ein erstes Bild von dem kleinen Sampler machen. Mit den 16 RGB-beleuchteten Pads in 4×4-Anordnung wirkt das Gerät ein wenig wie eine Mischung aus Roland SP-404 und Teenage Engineering-Design.

Casio hat bei Samplern durchaus seine Tradition, von den großen FZ-Samplern bis hin zu den kultigen SK-Keyboards. Das neue Gerät wird sicherlich modernere Technologie nutzen, aber es wird auch von „… sounds from vintage Casio music gear“ gesprochen.

Der Sampler scheint auf schnelles und einfaches Arbeiten ausgelegt zu sein. Auf der Frontplatte sind Tasten für One Shot und Loop (vermutlich Abspielparameter), Delete und Edit zu erkennen. Wie tief die Editierung geht und welche weiteren Menüs über das Display mit Steuerkreuz (wirkt wie ein Game-Controller) vorhanden sind, bleibt abzuwarten.

Frontseitig sind zwei FX-Tasten mit dazugehörende Data-Wheels zu erkennen. Die Effekte soll man damit wohl auch in Echtzeit modulieren können. Darüber hinaus verfügt der Sampler auch über einen Sequencer zur Erstellung von Grooves und Patterns.

Das Gerät kann über einen Audioeingang selbst sampeln. Es sind aber auch zwei USB-C-Ports für Stromversorgung und Datenübertragung, sprich Sample-Transfer, vorhanden.

Der Casio Sampler ist sicherlich eine der interessanteren News der NAMM. Hoffentlich gibt der Hersteller bald mehr Informationen bekannt. Wir bleiben dran.

Hier haben wir eine Vintage-Story mit den Casio SK-Sampler für euch.