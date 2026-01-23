ANZEIGE
NAMM 2026: Casio Sampler gesichtet

Derzeit nur ein Prototyp

23. Januar 2026
Casio Sampler am

(Bild: gearnews)

Auf der NAMM wird ein handlichen Casio Sampler gezeigt. Doch leider handelt es sich zunächst nur einen Versuchsballon, der noch nicht mal einen offiziellen Namen hat. Wann, wie und wo das stylische Teil zu haben sein wird, steht noch nicht fest.

Casio Sampler mit FX & Sequencer

Anhand von Fotos, die Besucher der NAMM gepostet haben, kann man sich ein erstes Bild von dem kleinen Sampler machen. Mit den 16 RGB-beleuchteten Pads in 4×4-Anordnung wirkt das Gerät ein wenig wie eine Mischung aus Roland SP-404 und Teenage Engineering-Design.

Casio hat bei Samplern durchaus seine Tradition, von den großen FZ-Samplern bis hin zu den kultigen SK-Keyboards. Das neue Gerät wird sicherlich modernere Technologie nutzen, aber es wird auch von „… sounds from vintage Casio music gear“ gesprochen.

Der Sampler scheint auf schnelles und einfaches Arbeiten ausgelegt zu sein. Auf der Frontplatte sind Tasten für One Shot und Loop (vermutlich Abspielparameter), Delete und Edit zu erkennen. Wie tief die Editierung geht und welche weiteren Menüs über das Display mit Steuerkreuz (wirkt wie ein Game-Controller) vorhanden sind, bleibt abzuwarten.

Frontseitig sind zwei FX-Tasten mit dazugehörende Data-Wheels zu erkennen. Die Effekte soll man damit wohl auch in Echtzeit modulieren können. Darüber hinaus verfügt der Sampler auch über einen Sequencer zur Erstellung von Grooves und Patterns.

Das Gerät kann über einen Audioeingang selbst sampeln. Es sind aber auch zwei USB-C-Ports für Stromversorgung und Datenübertragung, sprich Sample-Transfer, vorhanden.

Der Casio Sampler ist sicherlich eine der interessanteren News der NAMM. Hoffentlich gibt der Hersteller bald mehr Informationen bekannt. Wir bleiben dran.

Hier haben wir eine Vintage-Story mit den Casio SK-Sampler für euch.

  1. Profilbild
    Tai AHU

    Ist das nicht nur ein Smartphone, mit dem ich nicht telefonieren, fotografieren oder texten kann und das ein deutlich kleineres Display hat? Ich befürchte, einen großen Teil der musikalischen Arbeit macht mein bereits vorhandenes Smartphone besser. Ihr habt recht, ich sollte nicht unken bevor ich den Preis nicht gelesen und den Sound nicht gehört habe.

    • Profilbild
      plicktzah

      @Numitron Was wohl zuerst kommt – das Jahr des Linux-Desktops oder das Jahr des Casio-Comebacks ..?

      • Profilbild
        Numitron AHU

        @plicktzah hehe. für mich seit langem Linux und jedes Android Handy hat Linux. 😜 und im professionellen Bereich bei Servern ua. auch. 😎🤘
        liebe seit mehr als 10 Jahren die g Shocks.
        bei meiner ersten hat die Batterie tatsächlich 10 Jahre gehalten (Beleuchtung brauche ich kaum und Wechsel jeden Tag die Uhr)
        hab den Rapman, den dm100 (mit 8 Bit Sampler und den cz101! 😃🤘🔥🎉

