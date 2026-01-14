ANZEIGE
NAMM 2026: Chandler Limited REDD Mixing System

Neues Mixing System von Chandler Limited

14. Januar 2026
chandler limited redd mixing system

NAMM 2026: Chandler Limited REDD Mixing System

In Kooperation mit den Abbey Road Studios kündigt Chandler Limited das REDD Mixing System an. Hierbei handelt es sich um die erste EMI Konsole seit über 50 Jahren. Die wichtigsten Informationen zum Chandler Limited REDD Mixing System haben wir euch hier zusammengestellt.

Chandler Limited REDD Mixing System

Während viele Hersteller, darunter auch Firmen wie Solid State Logic oder Harrison Audio, die seit Jahrzehnten für hochwertiges Recording-Equipment bekannt sind, mittlerweile viele Geräte für kleinere Home- und Projektstudios entwickeln, wagen sich Chandler Limited und die Abbey Road Studios mit dem REDD Mixing System an einen echten Boliden. Vermutlich werden sich aber nur wenige Interessenten dieses System leisten können und wollen.

NAMM 2026- Chandler Limited REDD Mixing System

Das Chandler Limited REDD Mixing System ist modular aufgebaut, so dass sich Kunden ihr ganz persönliches System zusammenstellen können. Die Auswahl aus REDD-, TG- und RS-Kanälen sowie Bussen ist groß, dazu lassen sich verschiedenen Komponenten (Röhren und Solid State) frei kombinieren. Alle Module bieten symmetrische Ein- und Ausgänge und werden von Hand verdrahtet. Auf der Website von Chandler könnt ihr euch einen Eindruck davon machen und durch die kompatiblen Module scrollen:

NAMM 2026- Chandler Limited REDD Mixing System 3

Ab August 2026 soll das in den USA von Chandler gefertigte REDD Mixing System erhältlich sein. Zu den Preisen gibt es aktuell noch keinerlei Informationen.

Links

