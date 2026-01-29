ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Córdoba Stage Artist Series, Akustikgitarren

Neue Thinline Nylongitarren für die Bühne

29. Januar 2026
Córdoba Stage Artist Series

Córdoba Stage Artist Series

Zur NAMM Show 2026 wurde mit der Córdoba Stage Artist Serie die beliebte Stage-Serie erweitert. Basierend auf dem Feedback zahlreicher Musiker wurde das Konzept der bühnentauglichen Nylonstring-Gitarre konsequent weiterentwickelt. Das neue Modell kombiniert organischen Akustik-Klang mit modernster Feedback-Resistenz. In der Artist-Ausführung bietet Córdoba nun noch mehr Korpusvolumen und eine veredelte Optik

ANZEIGE

Die Córdoba Stage Artist Series

Die erfolgreiche Stage-Serie erhält Zuwachs: Die Córdoba Stage Artist hebt das Konzept der Solidbody-Nylon-Gitarre auf ein neues Level. Der Korpus der Stage Artist besteht aus massivem, gekammertem Mahagoni und weist mit 48 mm eine deutlich größere Tiefe auf als das Standard-Modell.

Córdoba Stage Artist Traditional

Stage Artist Traditional

Die Gitarren der neuen Serie gibt es in drei verschiedenen Varianten: Traditional, Agave Burst und Habano Burst. Während die Traditional-Variante auf eine massive Zederndecke setzt, kommen die Modelle in Agave Burst und Habano Burst mit einer massiven Fichtendecke inklusive Riegelahorn-Furnier.

Córdoba Stage Artist Series Rückseite

Rückseite

Neue Features wie die vergrößerten internen Resonanzkammern und ein tieferes Body-Contouring sorgen für einen lauteren akustischen Output und verbesserten Tragekomfort. Der Mahagonihals verfügt über ein flaches Griffbrett mit 52 mm Sattelbreite, während der Korpusübergang für einen optimierten Zugang zu den 20 Bünden konzipiert wurde.

Zu den exklusiven optischen Highlights gehören das Córdoba Arches Logo aus Riegelahorn in der Kopfplatte, die eleganten Ebenholz-Bindings sowie vergoldete Hardware. Ein Knochensattel und eine kompensierte Stegeinlage aus Knochen garantieren zudem eine präzise Intonation und optimale Schwingungsübertragung.

Córdoba Stage Artist Series in Agave Burst

Agave Burst

In Sachen Elektronik setzt Córdoba auf das bewährte Fishman Stage System. Die Kombination aus Undersaddle-Transducer und Body-Sensoren erlaubt einen natürlichen, warmen Ton, der auch bei hohen Lautstärken rückkopplungsarm bleibt. Die Bedienelemente (Volume, EQ, Blend) bestehen aus Palisander und unterstreichen den edlen Charakter.

ANZEIGE
Affiliate Links
Cordoba C10 Cedar
Cordoba C10 Cedar
Kundenbewertung:
(19)
1.249,00€ Thomann
Cordoba C7-CE Iberia
Cordoba C7-CE Iberia
Kundenbewertung:
(15)
699,00€ Thomann

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die drei Modelle der Córdoba Stage Artist Series kommen inkl. Hard Shell Case und haben eine UVP von 1.199,- US-Dollar. Sobald sie bei Thomann verfügbar sind, erfahrt ihr es hier.

Wer auf der Suche nach einer „normalen“ Nylon-Gitarre ist, findet bei Thomann auch andere Instrumente von Cordoba.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Cordoba C10 Cedar
Cordoba C10 Cedar
Kundenbewertung:
(19)
1.249,00€ Thomann
Cordoba C7-CE Iberia
Cordoba C7-CE Iberia
Kundenbewertung:
(15)
699,00€ Thomann
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories

Für Metal Fans: Warm Audio's erstes Signature Pedal

NAMM 2026: Warm Audio Fluff Drive, Signature Zerrpedal

News
29.01.2026 |0

Mini-Verstärker mit Amp-Modeling für unterwegs

NAMM 2026: Blackstar Beam Mini, Desktop Amp

News
29.01.2026 |0

Endlich klingen wie Chris Buck

NAMM 2026: Yamaha Revstar RS02CB Chris Buck, Signature Gitarre

News
28.01.2026 |1

Wah Pedal: Iron Maiden Fans aufgepasst!

NAMM 2026: Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby, Wah-Pedal

News
28.01.2026 |0

Prompte deinen gewünschten Effekt

NAMM 2026: Polyend Endless, Effektpedal

News
28.01.2026 |4

Das Synergy Universum jetzt auch als Vollröhren Combo

NAMM 2026: Synergy SYN-20IR Combo, Modularer Röhrenamp

News
27.01.2026 |2

Das Expression Pedal ist Schnee von gestern!

NAMM 2026: Casio DN-SE10 Dimension Shifter, Expression Controller

News
27.01.2026 |3

Die 3. Generation des Roommate bringt Shimmer und Expression-Steuerung

NAMM 2026: T-Rex Roommate D’Luxe, Reverb Pedal

News
27.01.2026 |0

Massig neue Gitarren und Bässe von Ibanez

NAMM 2026: Ibanez Updates 2026, Gitarren und Bässe

News
27.01.2026 |0

Die Debut Serie bekommt ein Marco Mendoza Signature Modell

NAMM 2026: Blackstar Marco Mendoza Debut Bass 25, Bassverstärker

News
26.01.2026 |0

Jetzt mit DM-2 Delay, OD-2 TURBO OverDrive und DC-2 Dimension C

NAMM 2026: Neue Pedale für BOSS Effects Pedals Plug-In, Effektpedal-Plugin

News
26.01.2026 |0

Riesiges Modell-Update bei ESP/LTD

NAMM 2026: Neue ESP/LTD 2026 Modelle, E-Gitarren

News
26.01.2026 |3

Signature Gitarre für die Grammy-Nominierte Fatoumata Diawara

NAMM 2026: Epiphone Fatoumata Diawara SG, Signature Gitarre

News
26.01.2026 |0

Neue Farbe für die John Mayer Signature Gitarre

NAMM 2026: PRS Silver Sky Wild Blue, Signature Gitarre

News
26.01.2026 |0

Experimentelles Delay für kreatives Sounddesign

NAMM 2026: Beetronics Pollinator Hazee Delay, Effektpedal

News
26.01.2026 |0
freqport freqtube ft1-emu

Neues Plug-in mit Röhren-Feeling

NAMM 2026: FreqTube FT1-EMU, Plug-in mit Röhrenschaltung

News
25.01.2026 |3
peavey unity-4 unity-6 unity-8

3 neue Digitalpulte von Peavey

NAMM 2026: Peavey Unity-4, Unity-6, Unity-8, Digitalpulte

News
25.01.2026 |1
NAMM 2026 Keys-Highlights

Die Keys- und Synthesizer-Highlights der NAMM

NAMM 2026: Keys-Highlights

Keys
24.01.2026 |11
BEATS-Highlights NAMM 2026

Die BEATS-Highlights der NAMM 2026

NAMM 2026: Beats-Highlights

Beats
24.01.2026 |1
NAMM 2026 studio highlights

Die Highlights in der Übersicht!

NAMM 2026: Studio- und Recording-Highlights

Studio
24.01.2026 |0
Stage-Highlights der NAMM 2026.

Die NAMM-Highlights für die Bühne

NAMM 2026: Stage-Highlights

Stage
24.01.2026 |0
NAMM 2026: Alle DJ-Neuheiten im Überblick

Neue DJ-Hardware auf der NAMM 2026 – unsere Highlights

NAMM 2026: DJ-Highlights

DJ
24.01.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    pol/tox

    ein Bildnis des wahren Stage Artists von Cordoba hängt bei uns in Ö in jedem Herrgottswinkel.

    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X