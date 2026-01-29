NAMM 2026: Córdoba Stage Artist Series, Akustikgitarren

Neue Thinline Nylongitarren für die Bühne

Zur NAMM Show 2026 wurde mit der Córdoba Stage Artist Serie die beliebte Stage-Serie erweitert. Basierend auf dem Feedback zahlreicher Musiker wurde das Konzept der bühnentauglichen Nylonstring-Gitarre konsequent weiterentwickelt. Das neue Modell kombiniert organischen Akustik-Klang mit modernster Feedback-Resistenz. In der Artist-Ausführung bietet Córdoba nun noch mehr Korpusvolumen und eine veredelte Optik

Die Córdoba Stage Artist Series

Die erfolgreiche Stage-Serie erhält Zuwachs: Die Córdoba Stage Artist hebt das Konzept der Solidbody-Nylon-Gitarre auf ein neues Level. Der Korpus der Stage Artist besteht aus massivem, gekammertem Mahagoni und weist mit 48 mm eine deutlich größere Tiefe auf als das Standard-Modell.

Die Gitarren der neuen Serie gibt es in drei verschiedenen Varianten: Traditional, Agave Burst und Habano Burst. Während die Traditional-Variante auf eine massive Zederndecke setzt, kommen die Modelle in Agave Burst und Habano Burst mit einer massiven Fichtendecke inklusive Riegelahorn-Furnier.

Neue Features wie die vergrößerten internen Resonanzkammern und ein tieferes Body-Contouring sorgen für einen lauteren akustischen Output und verbesserten Tragekomfort. Der Mahagonihals verfügt über ein flaches Griffbrett mit 52 mm Sattelbreite, während der Korpusübergang für einen optimierten Zugang zu den 20 Bünden konzipiert wurde.

Zu den exklusiven optischen Highlights gehören das Córdoba Arches Logo aus Riegelahorn in der Kopfplatte, die eleganten Ebenholz-Bindings sowie vergoldete Hardware. Ein Knochensattel und eine kompensierte Stegeinlage aus Knochen garantieren zudem eine präzise Intonation und optimale Schwingungsübertragung.

In Sachen Elektronik setzt Córdoba auf das bewährte Fishman Stage System. Die Kombination aus Undersaddle-Transducer und Body-Sensoren erlaubt einen natürlichen, warmen Ton, der auch bei hohen Lautstärken rückkopplungsarm bleibt. Die Bedienelemente (Volume, EQ, Blend) bestehen aus Palisander und unterstreichen den edlen Charakter.

Preis und Verfügbarkeit

Die drei Modelle der Córdoba Stage Artist Series kommen inkl. Hard Shell Case und haben eine UVP von 1.199,- US-Dollar. Sobald sie bei Thomann verfügbar sind, erfahrt ihr es hier.

Wer auf der Suche nach einer „normalen“ Nylon-Gitarre ist, findet bei Thomann auch andere Instrumente von Cordoba.