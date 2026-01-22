Von Kompressor bis Sound Design Tool

Beim neuen Cranborne Audio Bricklane MC-4 handelt es sich um einen Modal-PWM-Kompressor mit vier Kanälen.

NAMM 2026: Cranborne Audio Bricklane MC-4

Mit dem Bricklane MC-4 erweitert der Hersteller Cranborne Audio seine Bricklane-Serie. Bisher gibt es lediglich ein API500-Modul davon (Test erfolgt in Kürze), nun also auch ein 4-Kanal-Modell im 19-Zoll-Format.

Der Cranborne Audio Bricklane MC-4 ist analog aufgebaut und bietet eine weitreichende Dynamikbearbeitung, die von subtiler Beeinflussung des Signals über Transienten-Bearbeitung bis hin zum Mastering vieles abdecken soll.

Im Fokus des Bricklane MC-4 stehen die sechs Kompressionsarten Velvet, Float, Tame, Smash, Polish und Glue, die neben den Parametern Ratio und Knee auch in das Regelverhalten des Kompressors eingreifen. Dazu bietet der MC-4 eine spezielle Lockahead-Technologie.

Neben der reinen Mono- und Stereo-Funktion lässt sich der Cranborne Audio Bricklane MC-4 auch für Mid/Side-Bearbeitungen nutzen und bietet zusätzlich eine De-Esser-Funktion und ein Dual-Band-Modus.

Dank der vier Insert-Punkte lässt sich auch externes Equipment in die Signalbearbeitung einbinden. Dazu gibt es vier Sidechain-Eingänge mit flexiblem Routing und der Option ein Hochpassfilter bei 60, 100 oder 200 Hz zu aktivieren.

Neben der Steuerung direkt am Gerät – samt Display und Encodern mit LED-Ring – bietet Cranborne Audio für den MC-4 ein passendes DAW-Plug-in. Hierüber lässt er sich komfortabel über den Computer steuern. Der Anschluss erfolgt über Netzwerk oder USB.

Ein genaues Lieferdatum hat der Hersteller noch nicht bekannt gegeben. Der UVP-Preis wird sich auf 3.765 Euro belaufen.