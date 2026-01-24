BAX EQ - jetzt auch als 500er-Modul

Dangerous Music bringt seinen BAX-Equalizer im API500-Format auf den Markt. Was kann der neue Dangerous Music BAX500?

ANZEIGE

Dangerous Music BAX500

Dangerous Music hat Einführung des BAX500 bekannt gegeben, eines neuen Single-Slot-EQs für das API500-Format. Mit dem BAX500 überträgt der US-amerikanische Hersteller den Klang seines BAX EQ erstmals in ein kompaktes, modulares Design.

Der BAX500 wurde laut Hersteller für Recording, Mixing und Mastering entwickelt und kombiniert breitbandige Shelving-EQs mit High-Cut- und Low-Cut-Filtern. Eingesetzt werden kann das API500-Modul auf Einzelspuren oder als gematchtes Stereopaar auf Subgruppen und Master-Bussen.

ANZEIGE

Der BAX500 basiert konzeptionell auf dem klassischen Baxandall-EQ, interpretiert aus der Perspektive eines Mastering-Engineers. Breite Shelving-Filter greifen hier über mehrere Oktaven hinweg und ermöglichen feine Korrekturen. Statt einen eigenen Charakter aufzudrücken, legt der EQ den Fokus laut Entwickler darauf, das vorhandene Material optimal zur Geltung zu bringen. Die sanft ausgelegten Hoch- und Tiefpassfilter sollen dabei helfen, ungewünschte Signalanteile frühzeitig aus dem Signal zu entfernen.

Auch beim Aufbau folgt der BAX500 der Philosophie des Herstellers: ein DC-gekoppelter Signalweg, ein relaisgesteuerter Hard-Bypass für echte A/B-Vergleiche sowie ausgewählte Bauteile in Mastering-Qualität. Jedes Gerät wird in den USA von Hand gefertigt, mit Point-to-Point-Verkabelung und einem vollständig abgeschirmten Stahlgehäuse.

Der Dangerous Music BAX500 ist ab sofort erhältlich. Als Preis gibt der Hersteller 1.299,- US-Dollar an.