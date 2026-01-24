NAMM 2026: Darkglass Anagram Press, Expression Pedal

Expression Pedal für das Darkglass Anagram

Mit dem Darkglass Anagram Press präsentiert der finnische Hersteller ein speziell auf das eigene Anagram Multi-Effekt-Pedal abgestimmtes Expression Pedal. Damit bekommen Bassisten nun eine dedizierte Hardware-Lösung für dynamische Klangsteuerung des Anagram.

Das Darkglass Anagram Press

Das Anagram Press ist ein rein passives Expression Pedal, das speziell für die Steuerung der Effektparameter des Darkglass Anagram Bass.Multieffekt-Pedals konzipiert wurde. Es erlaubt Effekte wie Filterfahrten, Modulationsintensitäten oder dynamische Übergänge stufenlos zu kontrollieren.

Die lineare Kennlinie sorgt dabei für ein gleichmäßiges Regelverhalten über den gesamten Pedalweg, was vor allem bei fein dosierten Bewegungen entscheidend ist.

Ein integriertes LED-Array visualisiert die aktuelle Pedalposition und erleichtert die Orientierung im Live-Betrieb. Das kompakte Gehäuse ist klar pedalboard-freundlich ausgelegt und verzichtet bewusst auf zusätzliche Schalter oder Modi.

Bei den Anschlüssen bietet das Anagram Press sowohl einen klassischen TRS-Output als auch einen RTS-Anschluss, der speziell für die direkte Kommunikation mit dem Darkglass Anagram vorgesehen ist. Beide arbeiten mit 10 kΩ linear. Zusätzlich gibt es ein Batteriefach.

Darkglass Anagram – Kurzüberblick

Das Darkglass Anagram ist ein leistungsstarkes Bass-Multi-FX mit Hexacore-Prozessor, 32-bit/48-kHz-Audio, ultra-niedriger Latenz und Studioqualität. Es bietet über 50 Effekte, NAM-Integration, Looper, Tuner, flexibles Routing sowie USB Audio, MIDI und Bluetooth. Ein integrierter Mixer und Global EQ runden das Konzept als zentrale Bass-Schaltstelle ab.

Preis und Verfügbarkeit

Das Darkglass Anagram Press kostet bei Thomann 109,- Euro und ist in einigen Wochen verfügbar.