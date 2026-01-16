Neue Serie von kompakten Punktquellen-Lautsprechern

Mit der d&b audiotechnik U-Serie wurde im Vorfeld der NAMM 2026 eine neue Reihe von kompakten Punktquellen-Lautsprechern vorgestellt, die sich sowohl für mobile Produktionen als auch für Festinstallationen eignet. Die Systeme sind als Fullrange Lautsprecher ausgelegt, erreichen eine Basswiedergabe bis etwa 55 Hz und die hier verwendete Bassreflex-Technologie geht auf die der bekannten SL-Serie zurück.

Drehbarer Waveguide für flexible Ausrichtung

Der Waveguide, der für die kontrollierte Abstrahlung im Hochtonbereich zuständig ist, kann ohne Werkzeug um 90 Grad gedreht werden, sodass sich der Lautsprecher unterschiedlichen Anwendungssituationen anpassen lässt.

Modelle der d&b audiotechnik U-Serie

Zur neuen d&b audiotechnik U-Serie gehören drei Modelle, die jeweils in einer passiven und einer netzwerkfähigen Variante erhältlich sind:

U3 und U3N als kompakte Lösung

U5 und U5N für mittlere Anforderungen

U7 und U7N als größtes Modell der Serie

Netzwerkfähige Ausführungen

Die N-Modelle sind mit einem DSP-Verstärkermodul ausgestattet, dank der die Stromversorgung per PoE++ ( Power over Ethernet) geschieht und somit nur ein Netzwerkkabel für die Übertragung vom Audiosignal und Netzstrom benötigt wird.

Ergänzender Subwoofer

Parallel zur neuen U-Serie wurde außerdem der B10 Subwoofer vorgestellt, der ebenfalls in einer passiven und einer netzwerkfähigen Ausführung verfügbar ist und extra für den Einsatz in Kombination mit den Lautsprechern der U-Serie entwickelt wurde.