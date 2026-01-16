NAMM 2026: DSM & Humboldt Dumblifier, Overdrive Pedal

Der Dumble für's Pedalboard

Mit dem DSM & Humboldt Dumblifier Overdrive Special präsentiert die chilenische Pedalschmiede eine analoge Interpretation eines der begehrtesten Gitarrenverstärker aller Zeiten. Statt sich auf digitales Modeling zu verlassen, verfolgt DSM Humboldt einen analogen Ansatz, der nicht nur den Klang, sondern vor allem das Spielgefühl eines klassischen Dumble Overdrive Special einfangen soll. Das schauen wir uns doch gerne genauer an!

Der DSM & Humboldt Dumblifier

Träumen wir nicht alle von einem echten Dumble Amp? Leider bleibt das für 99% der Gitarristen für immer ein Traum…Auch die Alternativen von Boutique Herstellern sind oft immernoch sündhaft teuer. Genau hier setzt der DSM & Humboldt Dumblifier an.

Der Dumblifier ist ein analoges Amp-in-a-Box- und Overdrive-Pedal, das die Dumble-typischen dynamischen Clean-Sounds und singenden Lead-Zerren mit der charakteristischen dichten Kompression liefert. Genau diese „punchy compression“ und das sensible Ansprechverhalten gelten als Markenzeichen der historischen Vorbilder und stehen hier klar im Fokus. Das Konzept legt Wert darauf, jede Nuance des Anschlags unmittelbar umzusetzen, wodurch sich der Sound sehr direkt und organisch anfühlt.

Die Bedienoberfläche orientiert sich ebenfalls stark am Vorbild. Zur Verfügung stehen zwei Kanäle (Clean und Overdrive), ein 3-Band-EQ und einer Power Amp Sektion mit Presence und Master.

Die integrierte Cabinet-Simulation mit drei wählbaren Speaker-Typen dient als Ersatz für einen Amp. Damit wird ein direkter Betrieb über PA, Interface oder Kopfhörer möglich, ohne zusätzliches Equipment. Das Pedal kann aber auch als klassisches Overdrive Pedal im vorderen Teil der Signalkette verwendet werden, indem die Cabsim umgangen wird.

Ein weiteres Highlight ist der in Stereo ausgelegte FX-Loop, der das Einbinden externer Effekte erlaubt. Im Anschluss daran sitzt ein integrierter Stereo-Reverb mit drei wählbaren Algorithmen: Room, Plate und Ethereal. Die Reverb-Sektion lässt sich per Fußschalter aktivieren und fügt dem Signal wahlweise dezente Räumlichkeit oder atmosphärische Tiefe hinzu.

Anschlussseitig bietet das Pedal symmetrische (XLR) und unsymmetrische (TRS) Ausgänge mit Cab-Sim-Bypass, einen Aux-In sowie einen Kopfhörerausgang mit eigenem Verstärker.

Preis und Verfügbarkeit

Der Dumblifier bietet mit seinen umfangreichen Features und seiner stabilen Aluminiumkonstruktion also den perfekten Ersatz für das Original. Qualität hat aber auch ihren Preis, und so kostet das Pedal bei Thomann 599,- Euro. Es sollte in einigen Wochen lieferbar sein.