ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby, Wah-Pedal

Wah Pedal: Iron Maiden Fans aufgepasst!

28. Januar 2026
Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby

Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby

Auf der diesjährigen NAMM Show wurde mit dem Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby eine exklusive Version des wohl bekanntesten Wah-Wah-Pedals auf den Markt. Die Sonderedition ist dem Sound des gleichnamigen Albums gewidmet und stellt eine Verbeugung vor der unvergleichlichen Energie von Iron Maiden und deren frühen Studio-Meisterwerken dar.

Affiliate Links
Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby
Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
255,00€ Thomann

ANZEIGE

Das Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby

Iron Maiden prägten Ende der 70er Jahre von London aus mit galoppierenden Rhythmen und zweistimmigen Gitarren-Melodien das Genre des Heavy Metal maßgeblich. Der typische Cry Baby Sound war dabei ein integraler Bestandteil.

Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby Frontansicht

Besonders auf dem 1981er Album „Killers“ sorgte der Einsatz des Wah-Pedals für jene Spannung und verlieh Titeln wie „Wrathchild“ oder „Drifter“ ihre markante, düstere Intensität.

Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby Unterseite

Das Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby liefert natürlich den klassischen, mittigen Wah-Sound, der sich perfekt durch jeden Mix schneidet. Die Besonderheit ist das Custom-Finish, das in Kombination mit der speziell gestalteten Trittmatte das Artwork des namensgebenden Albums aufgreift.

Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby Seitenansicht

Ausgestattet mit Mono-Klinkenanschlüssen und einem stabilen Chassis ist es für den harten Bühnenalltag gerüstet. Die Energieversorgung erfolgt über ein 9V-Netzteil oder eine Batterie. Für Fans der Band ist dieses Wah-Pedal mit der optischen und klanglichen Verbindung zu den frühen Maiden-Tagen wohl ein absolutes Muss.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby kostet bei Thomann 255,- Euro. Die Lieferzeit beträgt aber momentan leider mehrere Monate.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby
Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
255,00€ Thomann
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM 2026 - Alle News und Highlights
Latest Stories

Prompte deinen gewünschten Effekt

NAMM 2026: Polyend Endless, Effektpedal

News
28.01.2026 |2

Das Synergy Universum jetzt auch als Vollröhren Combo

NAMM 2026: Synergy SYN-20IR Combo, Modularer Röhrenamp

News
27.01.2026 |2

Das Expression Pedal ist Schnee von gestern!

NAMM 2026: Casio DN-SE10 Dimension Shifter, Expression Controller

News
27.01.2026 |3

Die 3. Generation des Roommate bringt Shimmer und Expression-Steuerung

NAMM 2026: T-Rex Roommate D’Luxe, Reverb Pedal

News
27.01.2026 |0

Massig neue Gitarren und Bässe von Ibanez

NAMM 2026: Ibanez Updates 2026, Gitarren und Bässe

News
27.01.2026 |0

Die Debut Serie bekommt ein Marco Mendoza Signature Modell

NAMM 2026: Blackstar Marco Mendoza Debut Bass 25, Bassverstärker

News
26.01.2026 |0

Jetzt mit DM-2 Delay, OD-2 TURBO OverDrive und DC-2 Dimension C

NAMM 2026: Neue Pedale für BOSS Effects Pedals Plug-In, Effektpedal-Plugin

News
26.01.2026 |0

Riesiges Modell-Update bei ESP/LTD

NAMM 2026: Neue ESP/LTD 2026 Modelle, E-Gitarren

News
26.01.2026 |3

Signature Gitarre für die Grammy-Nominierte Fatoumata Diawara

NAMM 2026: Epiphone Fatoumata Diawara SG, Signature Gitarre

News
26.01.2026 |0

Neue Farbe für die John Mayer Signature Gitarre

NAMM 2026: PRS Silver Sky Wild Blue, Signature Gitarre

News
26.01.2026 |0

Experimentelles Delay für kreatives Sounddesign

NAMM 2026: Beetronics Pollinator Hazee Delay, Effektpedal

News
26.01.2026 |0
freqport freqtube ft1-emu

Neues Plug-in mit Röhren-Feeling

NAMM 2026: FreqTube FT1-EMU, Plug-in mit Röhrenschaltung

News
25.01.2026 |3
peavey unity-4 unity-6 unity-8

3 neue Digitalpulte von Peavey

NAMM 2026: Peavey Unity-4, Unity-6, Unity-8, Digitalpulte

News
25.01.2026 |1
NAMM 2026 Keys-Highlights

Die Keys- und Synthesizer-Highlights der NAMM

NAMM 2026: Keys-Highlights

Keys
24.01.2026 |11
BEATS-Highlights NAMM 2026

Die BEATS-Highlights der NAMM 2026

NAMM 2026: Beats-Highlights

Beats
24.01.2026 |1
NAMM 2026 studio highlights

Die Highlights in der Übersicht!

NAMM 2026: Studio- und Recording-Highlights

Studio
24.01.2026 |0
Stage-Highlights der NAMM 2026.

Die NAMM-Highlights für die Bühne

NAMM 2026: Stage-Highlights

Stage
24.01.2026 |0
NAMM 2026: Alle DJ-Neuheiten im Überblick

Neue DJ-Hardware auf der NAMM 2026 – unsere Highlights

NAMM 2026: DJ-Highlights

DJ
24.01.2026 |0

NAMM 2026 Highlights: Gitarren & Bass Neuheiten von Neural DSP, Boss, Blackstar & mehr

NAMM 2026: Bass- und Gitarren-Highlights

Guitar & Bass
24.01.2026 |4
NAMM 2026: Mojave MA-C

Studio-Klangqualität für die Bühne?

NAMM 2026: Mojave MA-C

News
24.01.2026 |0
aea fc2 preamp

Röhren-Preamp mit Hybrid-Design

NAMM 2026: AEA FC2, Röhren-Mikrofonvorverstärker

News
24.01.2026 |0
Shure KSM32C, KSM40C, KSM44MP

Ab Frühjahr 26: Drei neue Shure-Mikrofone

NAMM 2026: Shure KSM32C, KSM40C, KSM44MP, Studiomikrofone

News
24.01.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X