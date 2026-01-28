NAMM 2026: Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby, Wah-Pedal

Wah Pedal: Iron Maiden Fans aufgepasst!

Auf der diesjährigen NAMM Show wurde mit dem Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby eine exklusive Version des wohl bekanntesten Wah-Wah-Pedals auf den Markt. Die Sonderedition ist dem Sound des gleichnamigen Albums gewidmet und stellt eine Verbeugung vor der unvergleichlichen Energie von Iron Maiden und deren frühen Studio-Meisterwerken dar.

Das Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby

Iron Maiden prägten Ende der 70er Jahre von London aus mit galoppierenden Rhythmen und zweistimmigen Gitarren-Melodien das Genre des Heavy Metal maßgeblich. Der typische Cry Baby Sound war dabei ein integraler Bestandteil.

Besonders auf dem 1981er Album „Killers“ sorgte der Einsatz des Wah-Pedals für jene Spannung und verlieh Titeln wie „Wrathchild“ oder „Drifter“ ihre markante, düstere Intensität.

Das Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby liefert natürlich den klassischen, mittigen Wah-Sound, der sich perfekt durch jeden Mix schneidet. Die Besonderheit ist das Custom-Finish, das in Kombination mit der speziell gestalteten Trittmatte das Artwork des namensgebenden Albums aufgreift.

Ausgestattet mit Mono-Klinkenanschlüssen und einem stabilen Chassis ist es für den harten Bühnenalltag gerüstet. Die Energieversorgung erfolgt über ein 9V-Netzteil oder eine Batterie. Für Fans der Band ist dieses Wah-Pedal mit der optischen und klanglichen Verbindung zu den frühen Maiden-Tagen wohl ein absolutes Muss.

Preis und Verfügbarkeit

Das Dunlop Iron Maiden Killers Cry Baby kostet bei Thomann 255,- Euro. Die Lieferzeit beträgt aber momentan leider mehrere Monate.