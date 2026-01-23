Hybrid-Drums von Roland & DW

Seit über drei Jahren gehört die Schlagzeug-Firma Drum Workshop (DW) zum Roland Konzern. Auf der NAMM 2026 zeigen die beiden nun neue Hybrid-Drumsets, die Drums von DW mit den E-Drum-Modulen von Roland kombinieren. Hier alle Informationen zu DWe V51 und V71.

NAMM 2026: DWe V51 und V71

Auf der NAMM Show zeigt DW neue Hybrid-Drumsets. Alle der vorgestellten 4- und 5-teiligen Bundles basieren auf DW Collector’s Series 333 Maple-Kesseln und sind ab Werk mit kabellosen Trägern ausgestattet. Dieser werden über DWs patentiertes DrumLink-System betrieben.

Zur Auswahl steht ein 4-teiliges Kit mit 20″-Bassdrum oder ein 5-teiliges Setup mit 22″-Bassdrum und erweiterten Tom-Konfigurationen. Jedes Bundle enthält dazu ein Cymbal-Pack, eine DW-Soundworks-Lizenz sowie ein Hardware-Paket der DW-5000-Serie.

Auf Wunsch lassen sich diese DWe-Kits nun mit den zwei Roland Drum-Modulen V51 und V71 kombinieren. Diese kommen bereits bei den Roland E-Drums TD 513/TD 516 bzw. TD 713/TD 716 zum Einsatz und lassen sich über die Roland Cloud mit DW-Expansion-Packs erweitern.

Auch bei den Becken stehen zwei Optionen zur Verfügung: das Roland V-Cymbal Pack oder das DWe Metal Cymbal Pack mit echten Metallbecken und 3-Zonen-Triggering.

Ergänzt wird das Line-up durch das neue DWe Side Snare Bundle. Die kompakte 5×10″ Maple Snare soll eine nahtlose Verbindung von akustischem und elektronischem Spiel ermöglichen und ist mit umschaltbaren Fellen, Wireless-Hub und digiMag ausgestattet.

Informationen zur Verfügbarkeit und Preisen gibt es bisher nicht.