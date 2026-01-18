Flexiber Hybrid-Channelstrip

Mit dem elysia channex studio bringt das Team rund um Ruben Tilgner einen neuen Channelstrip auf den Markt – wobei Channelstrip für dieses Produkt den Funktionsumfang nicht ganz trifft. In folgender News haben wir euch die wichtigsten Features des channex studio zusammengestellt.

elysia channex studio

Grundsätzlich handelt es sich beim elysia channex studio um einen Recall-Channelstrip für Sessions, Aufnahmen und Mixing. Der Hersteller elysia betont dabei, dass man mit seinen Geräten stets das bestmögliche Audiomaterial zur Verfügung stellen möchte – und diese Mission geht natürlich direkt bei der Aufnahme los.

Entsprechend sollen Nutzer beim channex studio ein „mix-ready”-Audiosignal erhalten, das als Ausgangspunkt für ein Projekt dient. Hierfür ist der channex studio mit den klassischen Channelstrip-Bestandteilen Preamp, einem dynamischen Equalizer, Kompressor und Monitorbereich ausgestattet.

Der DC-gekoppelte Mikrofonvorverstärker erlaubt eine Verstärkung von bis zu 64 dB und ist mit dem neu entwickelten Shell Precision Metering und einem einstellbaren Hochpassfilter ausgestattet. Der High-Z-Instrumenteneingang ist leicht zugänglich auf der Vorderseite angebracht, dazu bietet der Channelstrip einen rückseitigen Line-Level-Eingang mit XLR/TRS-Kombibuchse. Die Gain-Einstellungen werden für jeden Eingang individuell gespeichert und wechseln automatisch, so bald man den Eingang wechselt.

Als nächstes folgt ein Equalizer, der ein Tiefen-, zwei umschaltbare Mittenbänder und ein Höhenband bietet. Sowohl Frequenz als auch Gain lassen sich über sechs elysia Shell Controller einstellen. Der Q-Faktor kann für jedes der vier Bänder eingestellt werden, dazu gibt es ein Shelving-Filter für die tiefen und hohen Bänder. Der EQ kann auch dynamisch gesteuert werden und laut elysia sorgt eine intelligente Verstärkerfunktion dafür, dass die Dynamikfunktion unabhängig vom Eingangspegel nur auf die Pegel im eingestellten Band reagiert.

Neben der darauf folgenden dualen Kompressor samt Limiter bietet der elysia channex studio noch eine Flavor-Sektion, mit der fünf Color-Optionen – einzeln oder zusammengemischt – für eine Klangfärbung sorgen können. Von Vintage bis modern verspricht elysia hier ein breites Klangspektrum.

Zu guter Letzt ist der channex studio noch mit einer ausgereiften Monitoring-Sektion ausgestattet. Zwei Kopfhörerausgänge, mehrere Mix-Wege, Talkback und Reverb komplettieren die eylsia Neuheit.

Mehr als praktisch ist die Tatsache, dass sich die Sektionen des Channelstrips frei routen lassen. Hierfür stellt elysia ein DAW-Plug-in zur Verfügung, über das auch alle Parameter automatisiert werden können. Auch Presets lassen sich damit erstellen. So lässt sich der channex studio neben klassischen Channelstrip-Aufgaben auch für experimentelle Setups nutzen

Ab Frühjahr wird der elysia channex studio im Handel erhältlich sein. Der Preis beläuft sich auf 7.499,- Euro.

Die wichtigsten Features im Überblick: