Jubiläums-Edition des Distressors

Die Firma Empirical Labs gehört vielleicht nicht zu den bekanntesten Legenden unserer Branche, führt aber seit Jahren ein beständiges Sortiment, das sich in vielen (semi-) professionellen Tonstudios wieder findet. Und mit über 38.000 verkauften Einheiten gehört der Kompressor zu den absoluten Spitzenreitern in seinem Bereich. Mit der Empirical Labs EL8-XXX Anniversary Edition huldigt man nun dem Jubiläum seines Kompressors.

ANZEIGE

Empirical Labs EL8-XXX Anniversary Edition

Bereits vor mehr als zehn Jahren haben wir den EL8 von Empirical Labs bereits getestet. Besser bekannt ist der Kompressor aber unter dem Namen Distressor. Hinter dem Unternehmen steht Dave Derr als Ideengeber, Entwickler und Firmenchef. Der Slogan „Something new, something old“ vereint im Distressor analoge Emulationen von klassischen Kompressoren wie den Urei 1176, den LA-2A oder den Gain Brain plus diverse andere mit moderner digitalen Steuerung und qualitativ hochwertigen, langlebigen Bauteilen. Im Laufe der Jahre hat sich der Distressor als universelles Studio-Tool einen guten Namen erarbeitet.

ANZEIGE

Anlässlich des Jubiläums des EL8 bringt das Unternehmen nun die Empirical Labs EL8-XXX Anniversary Edition auf den Markt. Technisch unterscheidet sich dieser zwar nicht vom originalen Distressor, aber farblich bietet die Jubiläumsedition einen neuen Look – und erstrahlt in einem schicken Rot.

Erhältlich ist die Empirical Labs EL8-XXX Anniversary Edition allerdings nur in einer Mono-Version. Die Stereo-Version EL8 gibt es (aktuell) nur in der klassischen Ausführung.

In den USA ist die Anniversary Version bereits gelistet. Dort wird ein Preis von 1.996,- US-Dollar angegeben. Voraussichtlich verfügbar ab März 2026.