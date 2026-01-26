ANZEIGE
NAMM 2026: Epiphone Fatoumata Diawara SG, Signature Gitarre

Signature Gitarre für die Grammy-Nominierte Fatoumata Diawara

26. Januar 2026
Epiphone Fatoumata Diawara SG

Epiphone Fatoumata Diawara SG

Mit der Epiphone Fatoumata Diawara SG präsentiert die Gibson-Tochter eine Signature-Gitarre, die musikalische Vielfalt, Design und Funktionalität vereint und zudem einen historischen Moment markiert: Sie ist das erste Epiphone Signature Modell für eine Woman of Color. Das Modell orientiert sich an der SG Muse, wurde jedoch konsequent auf die Bedürfnisse der Künstlerin zugeschnitten.

Epiphone Fatoumata Diawara SG
Die Epiphone Fatoumata Diawara SG

Fatoumata Diawara ist eine GRAMMY®-nominierte Gitarristin, Singer-Songwriterin und Schauspielerin, die in ihrer Musik traditionelle Wassoulou-Musik mit zeitgenössischen, globalen Einflüssen verbindet. Sie arbeitete bereits mit -M-, Angélique Kidjo, Oumou Sangaré, Disclosure, Damon Albarn, Paul McCartney oder Herbie Hancock zusammen.

Epiphone Fatoumata Diawara SG Vollansicht

Der Korpus der Gitarre besteht aus Mahagoni. Besonderes Merkmal ist die von Fatoumata entworfene grafische Decke im roten Hochglanzfinish. Der eingeleimte Mahagonihals mit Custom-C-Profil und Palisandergriffbrett ist auf komfortables Spiel ausgelegt. Mit 22 Medium-Jumbo-Bünden, Perloid-Trapez-Inlays, 12″-Radius und 24,75″ Mensur bietet das Instrument vertraute SG-Ergonomie.

Epiphone Fatoumata Diawara SG - auffällige optische Akzente

Auffällige optische Akzente

Die Hardware ist vollständig goldfarben ausgeführt. Zum Einsatz kommen eine LockTone™ Tune-O-Matic™ Bridge und ein LockTone Stop Bar Tailpiece, ergänzt durch Epiphone Locking Mechaniken und Graph Tech® Sattel. Farblich abgestimmte Details wie rote Pickup-Rahmen, Speed-Knobs und Schalterkappe setzen zusätzliche Akzente.

auffällige optische Aktzente - die Kopfplatte mit Signatur

Kopfplatte mit Signatur

Für den Sound sind zwei Alnico Classic PRO™ Humbucker zuständig. Beide Volume-Regler verfügen über Push/Pull-Funktionen für Coil-Splitting. So sind auch Single-Coil Sounds realisierbar. Ergänzt wird dies durch zwei Tone-Regler, wobei einer eine Push/Pull-Phasenschaltung bietet.

Preis und Verfügbarkeit

Die Epiphone Fatoumata Diawara SG wird im Koffer ausgeliefert und kostet bei Thomann 699,- Euro. Sie ist direkt lieferbar.

Links

Epiphone Fatoumata Diawara SG
ID:X Floorboard Units in drei verschiedenen Größen

NAMM 2026: Blackstar ID:X Floor, Multi-Effektpedal

News
24.01.2026 |0
