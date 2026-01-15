Neues Kompressor Plug-in von FabFilter

In den letzten Tagen gab es bereits einen ersten Teaser zum neuen FabFilter Produkt, jetzt ist das Plug-in FabFilter Pro-C 3 offiziell vorgestellt worden.

FabFilter Pro-C 3, Kompressor-Plug-in

Mit dem FabFilter Pro-C 3 stellt die Software-Firma eine neue Version seines beliebten Plug-ins vor. 14 überarbeitete Kompressor-Algorithmen bietet das Plug-in. Egal ob für eine subtile Mastering-Kompression, EDM Pumpen oder für den „Glue“ bei den Drums, hier soll laut Hersteller für jeden Einsatz etwas Passendes dabei sein.

Außerdem gibt es eine vollständige Immersive-/Dolby Atmos-Funktionalität (bis zu 9.1.6), bis zu 32-faches Oversampling, einen Auto-Threshold, intelligente Auto-Gain- und Auto-Release-Funktionen, einen variablen Knee- und Hold-Wert, einen sanften Lookahead-External-Sidechain und Host-Tempo-Sync-Triggering, variable Stereo-Verknüpfung und Mid/Side-Verarbeitung – alles verpackt in einer neu gestalteten Benutzeroberfläche.

Das skalierbare GUI des FabFilter Pro-C 3 Plug-ins lässt sich zwischen einem detaillierten und einem reduzierten Layout umschalten. Die grafische Anzeige bietet Echtzeit-Informationen zu Gain-Reduktion, Attack und Release.

ANZEIGE

Neu ist der „Character“-Modus, der mit unterschiedlichen Sättigungsstufen wie Tube, Diode oder Bright aufwartet.

Interessant ist auch die Einbindung in das Channel-Strip-Konzept von FabFilter. Hier können unterschiedliche Plug-ins von FabFilter, wie bspw. Pro-C 3, Pro-DS oder Pro-G, zusammengestellt und zentral gesteuert werden.

Und natürlich bietet das Plug-in die typischen FabFilter-Features wie Preset Browser, zahlreiche Factory-Presets, eine MIDI-Learn-Funktion, Undo/Redo, A/B-Switch, Smart Parameter Interpolation uvm..

Der FabFilter Pro-C 3 ist ab sofort zum Preis von 169,- Euro erhältlich. Als Systemvoraussetzungen gibt FabFilter macOS 10.13 (oder neuer) bzw. Windows Vista (oder neuer) an. Das Plug-in liegt in den Formaten VST2, VST3, AU und AAX vor.