NAMM 2026: FabFilter Pro-C 3, Kompressor-Plug-in

Neues Kompressor Plug-in von FabFilter

15. Januar 2026
fabfilter pro-c 3

NAMM 2026: FabFilter Pro-C 3, Kompressor-Plug-in

In den letzten Tagen gab es bereits einen ersten Teaser zum neuen FabFilter Produkt, jetzt ist das Plug-in FabFilter Pro-C 3 offiziell vorgestellt worden.

FabFilter Pro-C 3, Kompressor-Plug-in

Mit dem FabFilter Pro-C 3 stellt die Software-Firma eine neue Version seines beliebten Plug-ins vor. 14 überarbeitete Kompressor-Algorithmen bietet das Plug-in. Egal ob für eine subtile Mastering-Kompression, EDM Pumpen oder für den „Glue“ bei den Drums, hier soll laut Hersteller für jeden Einsatz etwas Passendes dabei sein.

Außerdem gibt es eine vollständige Immersive-/Dolby Atmos-Funktionalität (bis zu 9.1.6), bis zu 32-faches Oversampling, einen Auto-Threshold, intelligente Auto-Gain- und Auto-Release-Funktionen, einen variablen Knee- und Hold-Wert, einen sanften Lookahead-External-Sidechain und Host-Tempo-Sync-Triggering, variable Stereo-Verknüpfung und Mid/Side-Verarbeitung – alles verpackt in einer neu gestalteten Benutzeroberfläche.

Das skalierbare GUI des FabFilter Pro-C 3 Plug-ins lässt sich zwischen einem detaillierten und einem reduzierten Layout umschalten. Die grafische Anzeige bietet Echtzeit-Informationen zu Gain-Reduktion, Attack und Release.

Neu ist der „Character“-Modus, der mit unterschiedlichen Sättigungsstufen wie Tube, Diode oder Bright aufwartet.

Interessant ist auch die Einbindung in das Channel-Strip-Konzept von FabFilter. Hier können unterschiedliche Plug-ins von FabFilter, wie bspw. Pro-C 3, Pro-DS oder Pro-G, zusammengestellt und zentral gesteuert werden.

NAMM 2026: FabFilter Pro-C 3, Kompressor-Plug-in

Und natürlich bietet das Plug-in die typischen FabFilter-Features wie Preset Browser, zahlreiche Factory-Presets, eine MIDI-Learn-Funktion, Undo/Redo, A/B-Switch, Smart Parameter Interpolation uvm..

Der FabFilter Pro-C 3 ist ab sofort zum Preis von 169,- Euro erhältlich. Als Systemvoraussetzungen gibt FabFilter macOS 10.13 (oder neuer) bzw. Windows Vista (oder neuer) an. Das Plug-in liegt in den Formaten VST2, VST3, AU und AAX vor.

    • Profilbild
      Mixit

      @DasIch&DerEr Die Frage kannst Du dir wahrscheinlich nur selbst beantworten. Wenn die Neuerungen deinen Workflow verbesser sparst Du Zeit, dann sind 83 € auf die Nutzungsdauer nicht viel.

      Du kannst den Pro-C 3 ja 30 Tage als Trial ausprobieren, beide Versionen direkt vergleichen wird sicher für eine Entscheidung hilfreich sein. 🙂

  2. Profilbild
    arnte

    Ich hatte mir den C2 erst mit den Black Friday deals geholt und bekam heute eine Mail, dass ich das Upgrade auf C3 kostenlos erhalte. Das nenne ich Kundefreundlichkeit. Vielen Dank FabFilter!

    3. Mehr anzeigen
