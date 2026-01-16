Comeback einer Recording-Legende

Er gilt wohl als eine der Recording-Legenden überhaupt und wurde vor einigen Jahren vom spanischen Boutique-Hersteller Heritage Audio neu aufgelegt: der Fairchild 660 bzw. die Stereo-Version Fairchild 670. Bereits auf der NAMM Show 2024 zeigte Fairchild selbst einen eigenen Nachbau und dieser lässt sich ab sofort nun bestellen.

Fairchild 660/670 – Version 2026

Die Neuauflage des Fairchild 660 stammt von der Firma „Fairchild Recording Equipment LLC“ und dahinter steht der Gründer und Chef von Telefunken Elektroakustik. Mehrere Jahre hat Toni Fishman mit seinem Team an einer Neuauflage des Kompressors/Limiters gearbeitet und diese lässt sich ab sofort bestellen. Neben der Mono-Version Fairchild 660 bietet die Firma auch die Stereo-Version 670 an.

Die Preise für Fairchild 660 und 670 liegen erwartungsgemäß im oberen Bereich. So gibt es den 660 zum Preis von 24.989,- Euro, den Fairchild 670 gibt es für 33.899,- Euro. Dagegen ist die Version von Heritage Audio, deren Test ihr hier findet, mit 5.398,- Euro (660) fast schon ein Schnäppchen.

Wie beim Original sind die beiden Fairchild-Neuauflagen mit einer Vielzahl von Röhren ausgestattet. Diese werden werkseitig kalibriert und sind vor Inbetriebnahme vom Nutzer einzusetzen. Eine ausführliche Anleitung liegt dem Gerät bei. Im Zweifelsfall wird hier empfohlen, den Einbau durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.

Fairchild 660 und 670 bieten beide sechs wählbare Zeitkonstanten für Attack und Release, eine handverdrahtete Punkt-zu-Punkt-Konstruktion und speziell entwickelte Übertrager. Alle technischen Daten findet ihr hier.