ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Fairchild 660, 670, Kompressor/Limiter

Comeback einer Recording-Legende

16. Januar 2026
fairchild 660 670

NAMM 2026: Neuauflage des Fairchild 660, 670, Kompressor/Limiter

Er gilt wohl als eine der Recording-Legenden überhaupt und wurde vor einigen Jahren vom spanischen Boutique-Hersteller Heritage Audio neu aufgelegt: der Fairchild 660 bzw. die Stereo-Version Fairchild 670. Bereits auf der NAMM Show 2024 zeigte Fairchild selbst einen eigenen Nachbau und dieser lässt sich ab sofort nun bestellen.

ANZEIGE

Fairchild 660/670 – Version 2026

Die Neuauflage des Fairchild 660 stammt von der Firma „Fairchild Recording Equipment LLC“ und dahinter steht der Gründer und Chef von Telefunken Elektroakustik. Mehrere Jahre hat Toni Fishman mit seinem Team an einer Neuauflage des Kompressors/Limiters gearbeitet und diese lässt sich ab sofort bestellen. Neben der Mono-Version Fairchild 660 bietet die Firma auch die Stereo-Version 670 an.

fairchild 660 670

Original und Neuauflage auf der NAMM 2024

Die Preise für Fairchild 660 und 670 liegen erwartungsgemäß im oberen Bereich. So gibt es den 660 zum Preis von 24.989,- Euro, den Fairchild 670 gibt es für 33.899,- Euro. Dagegen ist die Version von Heritage Audio, deren Test ihr hier findet, mit 5.398,- Euro (660) fast schon ein Schnäppchen.

ANZEIGE

Wie beim Original sind die beiden Fairchild-Neuauflagen mit einer Vielzahl von Röhren ausgestattet. Diese werden werkseitig kalibriert und sind vor Inbetriebnahme vom Nutzer einzusetzen. Eine ausführliche Anleitung liegt dem Gerät bei. Im Zweifelsfall wird hier empfohlen, den Einbau durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.

Fairchild 660 und 670 bieten beide sechs wählbare Zeitkonstanten für Attack und Release, eine handverdrahtete Punkt-zu-Punkt-Konstruktion und speziell entwickelte Übertrager. Alle technischen Daten findet ihr hier.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM Show 2026
Latest Stories

AC15 HW, AC30 HW sowie VFZ-1 Fuzz und VTB-1 Treble Booster

NAMM 2026: Vox Handwired Amps und Vintage Pedale

News
16.01.2026 |0
yamaha modx m synthesizer workstation vs

Voller ESP-Support & neue Effekte

NAMM 2026: Yamaha MODX M OS 3.0 & ESP

News
16.01.2026 |0
solid state logic ssl umd192

Professionelles Interface mit MADI, Dante und USB

NAMM 2026: Solid Stage Logic SSL UMD192, Audiointerface

News
16.01.2026 |0
melbourne instruments roto control logic pro

Jetzt auch mit Logic Pro Unterstützung

NAMM 2026: Melbourne Instruments Roto Control 2.0, DAW-Controller

News
16.01.2026 |0

Der Dumble für's Pedalboard

NAMM 2026: DSM & Humboldt Dumblifier, Overdrive Pedal

News
16.01.2026 |0
yamaha cc1 daw controller

DAW-Controller mit 100-mm-Motorfader

NAMM 2026: Yamaha CC1, DAW-Controller

News
16.01.2026 |0
Korg Kaoss Pad V Effekt vs

Dual Touch für Doppelmodulation

NAMM 2026: Korg Kaoss Pad V, Effektgerät

News
16.01.2026 |1
fender motion 16 32

Zwei DAW-Controller - nicht nur für die Fender DAW

NAMM 2026: Fender Motion 16, 32, DAW-Controller

News
15.01.2026 |0
Proel DIGIPAD 8

Kompaktes Digitalmischpult mit Motorfadern und Touch Display

NAMM 2026: Proel DIGIPAD 8

News
15.01.2026 |6
yamaha mgx12 mgx16v audio video mixer

Vier neue Pulte: Zwei Mal Audio, zwei Mal Video

NAMM 2026: Yamaha MGX12, MGX16, MGX12V, MGX16V, Multimedia-Mischpulte

News
15.01.2026 |1

Ein Metronom, auf das man ein Auge werfen sollte

NAMM 2026: Korg MetroClip, Metronom

News
15.01.2026 |0
celemony tonalic

Session-Musiker für eure Tracks

NAMM 2026: Celemony Tonalic, Musik-Software

News
15.01.2026 |2

Multi-Effekt Powerhouse zum unschlagbaren Preis

NAMM 2026: Boss GX-1 und GX-1B, Multi-Effekt Prozessor

News
15.01.2026 |1
korg microaudio 22

Kompakte Interfaces von Korg

NAMM 2026: Korg microAUDIO 22, 722, Audiointerfaces

News
15.01.2026 |3
fabfilter pro-c 3

Neues Kompressor Plug-in von FabFilter

NAMM 2026: FabFilter Pro-C 3, Kompressor-Plug-in

News
15.01.2026 |4
yamaha psr-e483 psr-e583 keyboards

Zwei günstige Einsteiger-Keyboards

NAMM 2026: Yamaha PSR-E483, PSR-E583, Keyboards

News
15.01.2026 |0
News: AlphaTheta RMX-Ignite, DJ-Effektgerät

Nach 14 Jahren ein Nachfolger im schicken Gewand!

NAMM 2026: AlphaTheta RMX-Ignite, DJ-Effektgerät

News
15.01.2026 |2
NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, mobiler Lautsprecher.

Kompakte und mobile PA für Musiker

NAMM 2026: Roland CUBE Street Mini, Lautsprecher

News
15.01.2026 |0
Walrus Audio Mantle

Ein Preamp mit Premium-Komponenten

NAMM 2026: Walrus Audio Mantle, Bass Preamp D.I.

News
15.01.2026 |0
Korg Filter Ark Plugin vs

Filter der Synth-Legenden

NAMM 2026: Korg Filter Ark, Plug-in

News
15.01.2026 |0
chandler limited redd mixing system

Neues Mixing System von Chandler Limited

NAMM 2026: Chandler Limited REDD Mixing System

News
14.01.2026 |1
fender quantum lt 2 lt4 lt 16

Drei neue Interfaces von Presonus/Fender

NAMM 2026: Fender Quantum LT 2, LT 4, LT 16, Audiointerfaces

News
14.01.2026 |4
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X