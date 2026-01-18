ANZEIGE
ANZEIGE

NAMM 2026: Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary, Gitarrenverstärker

30 Jahre Hod Rod Deluxe

18. Januar 2026
Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary

Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary

Mit dem Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary spendiert Fender dem vielleicht beliebtesten Fender Amp aller Zeiten zur Namm Show eine Jubiläumsedition zur Feier von 30 Jahren Fender Hod Rod Deluxe. Das schauen wir uns doch gerne etwas genauer an!

ANZEIGE
Affiliate Links
Fender Hot Rod Deluxe IV
Fender Hot Rod Deluxe IV
Kundenbewertung:
(50)
1.149,00€ Thomann
Fender Blues Junior 30th Anniversary
Fender Blues Junior 30th Anniversary
Kundenbewertung:
(5)
989,00€ Thomann
Fender Blues Deluxe Reissue
Fender Blues Deluxe Reissue
Kundenbewertung:
(113)
1.129,00€ Thomann
Fender Hot Rod Deville 212 IV
Fender Hot Rod Deville 212 IV
Kundenbewertung:
(17)
1.329,00€ Thomann

Fender Hot Rod Deluxe – die Geschichte

Die Hot Rod Serie markiert eine glasklare Erfolgsgeschichte von Fender. Mit Amps wie dem Blues Junior, Pro Junior, dem Fender Blues Deluxe, und eben dem Hot Rod Deluxe und seinem größeren Bruder, dem Fender Hot Rod DeVille erblickten 1996 eine Reihe von Amps die Welt, die heute fest mit dem Namen Fender verbunden sind.

Gerade der Hot Rod Deluxe kristallisierte sich hier als radikal vielseitiger und gleichzeitig bezahlbarer Gitarrenverstärker, auch dank seines brauchbaren Zerrkanals, als der MVP der Serie heraus, und ist heute nahezu überall, wo Gitarrenverstärker vertreten sind, zu finden. Die frühen Versionen sind, trotz ihrer anfänglichen Kinderkrankheiten, heute sehr gesucht.

Auch seine Qualitäten als Pedalplattform tragen zum anhaltenden Erfolg bei, und mittlerweile ist der zweikanalige 40-Watt Combo in der vierten Generation auf dem Markt – unseren Test dazu findet ihr hier.

Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary - Frontansicht

edle Optik mit braunem Tolex

 

Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary – Die Jubiläumsedition

Der Hot Rod Deluxe 30th Anniversary feiert nun den Erfolg dieses laut Fender „Modern Classic“ als Limited-Edition. Besonders auffällig ist hier natürlich die bestechende Optik mit dem eleganten und verzierten Commemorative Black Western-Bezug und das Vintage 50s Brown-and-Gold T0lex.

ANZEIGE

Das Bedienfeld offenbart erst mal die gewohnten Elemente des Hot Rod Deluxe mit zwei Inputs, Volume für den Clean Kanal und Drive für den Zerrkanal. Dahinter liegt die 3-Band Klangregelung. Die Power-Sektion ist mit Master und Presence versehen. Neben dem eingebauten Reverb gibt es im Clean Kanal noch einen Bright Switch, im Zerrkanal eine „More Drive“ Funktion.

Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary - Bedienfeld

gewohntes Bedienfeld

Für die Jubiläumsedition hat Fender allerdings auch einiges überarbeitet. So wurde die Preamp-Schaltung modifiziert für mehr Definition bei Overdrive Sounds. Außerdem wurde der Reverb einer „Smoothness“-Kur unterzogen. Speakerseitig kommt der Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary anders als die normale Version mit einem Celestion 12” G12M-65 Creamback Speaker.

Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary - die Rückseite

die Rückseite

Preis und Verfügbarkeit

Der Hot Rod Deluxe 30th Anniversary soll ab März verfügbar sein. Fender gibt den Preis mit 1.489,- Euro an.

 

 

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Fender Hot Rod Deluxe IV
Fender Hot Rod Deluxe IV
Kundenbewertung:
(50)
1.149,00€ Thomann
Fender Blues Junior 30th Anniversary
Fender Blues Junior 30th Anniversary
Kundenbewertung:
(5)
989,00€ Thomann
Fender Blues Deluxe Reissue
Fender Blues Deluxe Reissue
Kundenbewertung:
(113)
1.129,00€ Thomann
Fender Hot Rod Deville 212 IV
Fender Hot Rod Deville 212 IV
Kundenbewertung:
(17)
1.329,00€ Thomann
Beats DJ Gitarre & Bass Keys Stage Studio Vintage
Mehr zum Thema NAMM Show 2026
Latest Stories
elysia channex studio

Flexiber Hybrid-Channelstrip

NAMM 2026: elysia channex studio, Channelstrip

News
18.01.2026 |0
avantone pro cla sub

Subwoofer - nicht nur für NS-10 Speaker

NAMM 2026: Avantone Pro CLA-Sub, Subwoofer

News
18.01.2026 |0

Die Canvas Serie wird um ein Volume Pedal erweitert

NAMM 2026: Walrus Audio Canvas Volume, Volume Pedal

News
18.01.2026 |0

Die Serie bekommt zwei Linien - Retro und Modern

NAMM 2026: Martin Road Series, Akustikgitarren

News
17.01.2026 |0
austrian audio the arranger kopfhörer

Neuer Austrian Audio Kopfhörer

NAMM 2026: Austrian Audio The Arranger, Kopfhörer

News
17.01.2026 |0
akg c104 c114 c151 mikrofone studio recording

Drei neue Mikrofone von AKG

NAMM 2026: AKG C104, C114, C151, Mikrofone

News
17.01.2026 |0
steinberg wavelab 13 audio editor

WaveLab 13 erscheint am 22.01.

NAMM 2026: Steinberg Wavelab 13, Audio-Editor

News
17.01.2026 |0
viscount legend 70s mk2 test

Vintage-Piano mit Erweiterungs-Slots

NAMM 2026: Viscount Legend 70s Mk2 Piano, Stagepiano

News
17.01.2026 |2
slate digital ml-2a

Mikro-Modeling - jetzt auch ein Kleinmembraner

NAMM 2026: Slate Digital ML-2A, Kleinmembran-Mikro mit Modeling

News
17.01.2026 |0

Shoegaze und Synthwave Fans aufgepasst!

NAMM 2026: Ibanez Layer Delayer, Delay Pedal

News
17.01.2026 |7

Neue VTX20 und VTX40 sowie ein Pathfinder in British Racing Green

NAMM 2026: Vox VTX und Pathfinder Update

News
17.01.2026 |0
Stylophone Voice Sampler vs

Stimmen samplen & mit FX spielen

NAMM 2026: Stylophone Voice, portabler Sampler

News
16.01.2026 |20
yamaha urx22 urx44v audiointerfaces

URX22 bis URX44V - drei neue Interfaces erhältlich!

NAMM 2026: Yamaha URX22, URX44, Audiointerfaces

News
16.01.2026 |4
Waldorf Protein Wavetable Synthesizer vs

Update mit neuem Ring Mod & Pitch

NAMM 2026: Waldorf Protein OS 1.02, Wavetable-Synthesizer

News
16.01.2026 |206
korg liano live digitalpiano streaming

Liano goes Streaming

NAMM 2026: Korg Liano Live, Digitalpiano

News
16.01.2026 |1
d&b audiotechnik U-Serie (Bild: dbaudio.com)

Neue Serie von kompakten Punktquellen-Lautsprechern

NAMM 2026: d&b audiotechnik U-Serie

News
16.01.2026 |0
behringer flow 4v

Neuer Behringer Recorder

NAMM 2026: Behringer FLOW 4V, Field Recorder

News
16.01.2026 |7
nord electro 7

Neue Version des roten Stagepianos ist da!

NAMM 2026: Nord Electro 7, Stagepiano

News
16.01.2026 |7

AC15 HW, AC30 HW sowie VFZ-1 Fuzz und VTB-1 Treble Booster

NAMM 2026: Vox Handwired Amps und Vintage Pedale

News
16.01.2026 |0
yamaha modx m synthesizer workstation vs

Voller ESP-Support & neue Effekte

NAMM 2026: Yamaha MODX M OS 3.0 & ESP

News
16.01.2026 |0
solid state logic ssl umd192

Professionelles Interface mit MADI, Dante und USB

NAMM 2026: Solid Stage Logic SSL UMD192, Audiointerface

News
16.01.2026 |0
melbourne instruments roto control logic pro

Jetzt auch mit Logic Pro Unterstützung

NAMM 2026: Melbourne Instruments Roto Control 2.0, DAW-Controller

News
16.01.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X