NAMM 2026: Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary, Gitarrenverstärker

30 Jahre Hod Rod Deluxe

Mit dem Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary spendiert Fender dem vielleicht beliebtesten Fender Amp aller Zeiten zur Namm Show eine Jubiläumsedition zur Feier von 30 Jahren Fender Hod Rod Deluxe. Das schauen wir uns doch gerne etwas genauer an!

Fender Hot Rod Deluxe – die Geschichte

Die Hot Rod Serie markiert eine glasklare Erfolgsgeschichte von Fender. Mit Amps wie dem Blues Junior, Pro Junior, dem Fender Blues Deluxe, und eben dem Hot Rod Deluxe und seinem größeren Bruder, dem Fender Hot Rod DeVille erblickten 1996 eine Reihe von Amps die Welt, die heute fest mit dem Namen Fender verbunden sind.

Gerade der Hot Rod Deluxe kristallisierte sich hier als radikal vielseitiger und gleichzeitig bezahlbarer Gitarrenverstärker, auch dank seines brauchbaren Zerrkanals, als der MVP der Serie heraus, und ist heute nahezu überall, wo Gitarrenverstärker vertreten sind, zu finden. Die frühen Versionen sind, trotz ihrer anfänglichen Kinderkrankheiten, heute sehr gesucht.

Auch seine Qualitäten als Pedalplattform tragen zum anhaltenden Erfolg bei, und mittlerweile ist der zweikanalige 40-Watt Combo in der vierten Generation auf dem Markt – unseren Test dazu findet ihr hier.

Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary – Die Jubiläumsedition

Der Hot Rod Deluxe 30th Anniversary feiert nun den Erfolg dieses laut Fender „Modern Classic“ als Limited-Edition. Besonders auffällig ist hier natürlich die bestechende Optik mit dem eleganten und verzierten Commemorative Black Western-Bezug und das Vintage 50s Brown-and-Gold T0lex.

Das Bedienfeld offenbart erst mal die gewohnten Elemente des Hot Rod Deluxe mit zwei Inputs, Volume für den Clean Kanal und Drive für den Zerrkanal. Dahinter liegt die 3-Band Klangregelung. Die Power-Sektion ist mit Master und Presence versehen. Neben dem eingebauten Reverb gibt es im Clean Kanal noch einen Bright Switch, im Zerrkanal eine „More Drive“ Funktion.

Für die Jubiläumsedition hat Fender allerdings auch einiges überarbeitet. So wurde die Preamp-Schaltung modifiziert für mehr Definition bei Overdrive Sounds. Außerdem wurde der Reverb einer „Smoothness“-Kur unterzogen. Speakerseitig kommt der Fender Hot Rod Deluxe 30th Anniversary anders als die normale Version mit einem Celestion 12” G12M-65 Creamback Speaker.

Preis und Verfügbarkeit

Der Hot Rod Deluxe 30th Anniversary soll ab März verfügbar sein. Fender gibt den Preis mit 1.489,- Euro an.