NAMM 2026: Fender Motion 16, 32, DAW-Controller

Zwei DAW-Controller - nicht nur für die Fender DAW

15. Januar 2026
fender motion 16 32

NAMM 2026: Fender Motion 16, 32, DAW-Controller

Nach der Übernahme von Presonus durch Fender bringt die Firma nun die ersten neuen Produkte unter dem Fender-Label auf den Markt. Neben der DAW Fender Studio Pro 8 (früher Studio One Pro) und den umbenannten bzw. neuen Audiointerfaces der Quantum LT- und HD-Serie gibt es mit Fender Motion 16 und Motion 32 auch neue DAW-Controller.

Fender Motion 16 und Motion 32

Einen Preis bzw. ab wann die zwei neuen DAW-Controller Motion 16 und Motion 32 verfügbar sein werden, hat Fender bisher noch nicht bekanntgegeben. Auf der Website von Fender sind sie allerdings bereits gelistet.

fender motion 16

Wie nicht anders zu erwarten, sollen die beiden Controller die perfekten Partner für die hauseigene Studio Pro 8 DAW sein. Durch die Timeline navigieren, auf Instrumente und Funktionen der DAW zugreifen, aufnehmen, bearbeiten oder spielen – als das soll mit den zwei Controllern möglich sein.

Hierfür bietet der Fender Motion 16 kontextsensitive FATAR-Pads, die zwischen Schlagzeug-, Melodie- und Akkord-Modus umgeschaltet werden können, während beleuchtete Encoder eine Steuerung der Wiedergabe, Bearbeitung und des Mixings ermöglichen. Neben den 16 Pads und den Encodern bietet der Motion 16 einen Touch Strip, eine Transportsektion sowie zahlreiche Buttons.

Der Motion 32 ist etwas anders aufgebaut und erinnert an den früheren Presonus Controller ATOM SQ. Er bietet 32 Pads, die im Stil einer Klaviertastatur aufgebaut sind, acht Encoder, zwei Touch Strips, eine Transportsektion sowie ein Display, das aktuelle Parameter darstellt.

fender motion 32

Auch hier steht die Integration in Fender Studio Pro im Fokus, wobei beide Controller auch mit allen anderen klassischen DAWs kompatibel sind. Hier wird die Tiefe der Integration aber vermutlich nicht so stark ausfallen.

Hinsichtlich der Features zählt Fender für den Motion 32 u.a. auf:

  • nahtlose Integration in Fender Studio Pro
  • Navigation und Session Control
  • Add-Button für Software-Instrumente, Audio Tracks oder Effekte
  • Echtzeitkontrolle über Software-Instrumente/Effekte mit Hilfe von acht beleuchteten Touch Knobs
  • Farbdisplay
  • Smarte Skalen- und Akkord-Modi
  • kompatibel zu anderen DAWs

Wie bereits erwähnt, gibt es aktuell noch keine Informationen zu Preis und Lieferbarkeit. Vermutlich wird es im Verlaufe der NAMM Show dazu genauere Informationen geben.

Links

