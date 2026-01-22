NAMM 2026: Fender Mustang Micro Plus Update, Bass Expansion

Bass Update für den Fender Mustang Micro Pluss

Mit dem Fender Mustang Micro Plus Update erweitert Fender sein kompaktes Kopfhörer-Amp-System um eine Funktion, die viele Nutzer seit dem Release erwartet haben. Die neueste Firmware bringt erstmals vollwertige Bass-Sounds auf das Gerät und macht den Mustang Micro Plus damit noch vielseitiger.

Das Fender Mustang Micro Plus Update

Klanglich erweitert das Firmware Update den Mustang Micro Plus um einen dedizierten Bass-Amp-Bereich. Zehn klassische Bassverstärker decken dabei ein breites stilistisches Spektrum von modernen Clean Sounds über Punch-Tones bis hin zu charakterstarken Vintage-Klängen ab.

Mit Modellen wie dem Super Bassman, den präzisen Rumble V2/V3 Modellen oder dem Bassman TV reicht das Angebot von High-Headroom-Setups bis zu organisch verzerrten Sounds.

Ergänzt wird das Line-up durch unter anderem Dual Showman, SWR Redhead, Rockin’ Peg, Flip Top, KGB 800 und Monster, die jeweils unterschiedliche Spielgefühle und Dynamiken abbilden.

Die grundlegende Bedienstruktur bleibt unverändert. Gain, EQ und Master-Parameter lassen sich wie gewohnt direkt am Gerät anpassen, ohne zusätzliche App oder Menüs. Neu hinzugekommen ist jedoch ein schaltbares Input Pad, das speziell auf aktive Elektroniken und sehr heiße Pickups ausgelegt ist. Dieses verhindert ungewollte Verzerrungen im Eingang und sorgt für saubere Pegelverhältnisse.

Auch abseits der neuen Bass-Funktionalität bleiben alle bisherigen Features erhalten. Dazu zählen die integrierten Effekte, das präzise Amp-Modeling, Bluetooth-Audio-Streaming für Playalongs sowie der integrierte Tuner. Das Fender Mustang Micro Plus Update wird kostenlos bereitgestellt und lässt sich über die bestehende Update-Routine einspielen.

Fender Mustang Micro Plus

Der Fender Mustang Micro Plus ist ein ultrakompakter Kopfhörerverstärker mit direktem Klinkenanschluss für E-Gitarre oder Bass. Er kombiniert Amp-Modeling, Effekte, Audio-Interface-Funktion und kabelloses Streaming in einem taschentauglichen Format und ermöglicht lautloses Üben ohne zusätzliches Equipment, was ihn zum idealen Begleiter für Zuhause, Backstage oder unterwegs macht.