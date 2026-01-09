ANZEIGE
NAMM 2026: Flock Audio PATCHse, Patchbay

Flexible Patchbay - über App steuerbar

9. Januar 2026
flock audio patchse

NAMM 2026: Flock Audio PATCHse, Patchbay

In der Regel befindet sich der Hersteller Flock Audio mit seinen Produkten im oberen Preisbereich, verlangt er für die Geräte aus der PATCH-Serie doch zwischen 2.000,- und 13.000,- US-Dollar. Mit der neu auf den Markt kommenden Patchbay Flock Audio PATCHse möchte man dagegen die kleineren Ton- und Projektstudios ansprechen, hierfür spricht nicht nur der Preis von 999,- US-Dollar.

Flock Audio PATCHse

Grundsätzlich bietet die analoge Patchbay eine ähnliche Ausstattung wie die größeren Brüder auch, d.h. man bekommt hier jeweils 24 über DSUB ausgeführte Ein- und Ausgänge geboten, die über eine App (macOS, Windows, iOS) frei geroutet werden können. Auf der Frontseite des 19-Zoll-Geräts (1 HE) hat der Hersteller ein Pärchen Combo-Anschlüsse (XLR/TRS) sowie einen XLR-Ausgang verbaut.

Der Signalweg der Flock Audio PATCHse ist komplett analog aufgebaut, d.h. es findet keine AD/DA-Wandlung statt.

Wo liegen also die Änderungen zu der deutlich teureren PATCH-Serie von Flock Audio? Laut Hersteller hat man am Signalfluss nichts geändert, so dass man davon ausgehen kann, dass man bei der PATCHse-Patchbay zunächst einmal die gleiche Klangqualität erhält wie bei den größeren Patchbays.

NAMM 2026- Flock Audio PATCHse

Einsparungen wurden laut Herstellerinformationen durch ein anderes Netzteil und eine etwas einfachere Gehäusekonstruktion erzielt. Funktional muss man bei der PATCHse auf Phantomspeisung verzichten. Schön ist dagegen, dass man weiterhin das optionale CX-Modul nachrüsten kann. Hierbei handelt es sich um einen externen 8-Kanal-Preamp.

Ab Juni 2026 wird die Patchbay Flock Audio PATCHse zum Preis von 999,- US-Dollar im Handel erhältlich sein.

Hier die wichtigsten Features im Überblick:

  • 48 Point Connections (24 Inputs / 24 Outputs)

  • DB-25/D-SUB Tascam Standard Pinout Format Connectors (Rear Panel)

  • Front Panel – Includes (1 Combo TRS/XLR Input & 1 XLR Output)

  • PATCH APP & PATCH APP DX – Routing Software (OSX, Windows, iOS) Compatibility

  • Create, Store & Recall Routings in Seconds

  • Create Complex Multing Combinations w/ No Level or Impedance Changes

  • No AD/DA Conversion, No Latency, 100% Sonically Transparent Analog Routing

  • Multi-Patented Flock Audio Matrix Technology

  • Multiple Unit Expansion with 10 of any PATCH Series Model (PATCH LT, PATCH, PATCH VT, PATCH XT)

  • 10 Ft. – USB 2.0 (USB-A to USB-B) USB Connector – Cable Included

Links

  1. Profilbild
    Spectral Tune AHU

    Das ist natürlich ein Traum für Musiker mit viel Outboard Gear um dieses flexibel zu verschalten. Hinzu kommen allerdings nicht unerhebliche Kosten für die DB-25 Adapter.

