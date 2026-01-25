ANZEIGE
NAMM 2026: FreqTube FT1-EMU, Plug-in mit Röhrenschaltung

Neues Plug-in mit Röhren-Feeling

25. Januar 2026
freqport freqtube ft1-emu

Mit FreqTube FT1-EMU ist ab sofort ein Plug-in erhältlich, das die Freqport FT1-Hardware des Herstellers emuliert und so für passenden „Röhren-Sound“ in der DAW sorgen soll.

FreqTube FT1-EMU

Grundsätzlich arbeitet das FT1-EMU Plug-in auf Basis der sogenannten SPICE-Schaltung und emuliert die FT1 Hardware des Herstellers. Dynamik, Röhrensättigung etc. werden vom Plug-in nachgebildet. Dabei betont der Hersteller, dass man nicht nur ein weiteres Sättigung-Plug-in entwickelt habe, sondern der analoge Signalpfad des FT1 reproduziert laut Freqport die tatsächliche Reaktion der Schaltung.

Mit Hilfe der Dual-Tube-Architektur lässt sich beim FreqTube FT1-EMU zwischen unterschiedlichen Röhrentypen wechseln, was Charakter und Klang des Plug-ins deutlich beeinflusst. Eine automatisch Gain-Anpassung sorgt dafür, dass der Ausgangspegel unabhängig von den Plug-in-Einstellungen wie Sättigung und Harmonics identisch bleibt. Wer die FT1-Hardware von Freqport bereits besitzt, kann dazu mit einem Klick auf diese umschalten, so dass man die Hardware ohne Umschweife direkt in die DAW integrieren kann und das Signal über die Röhren des FT1 geschickt wird.

Die Freqport Hardware FT1:

Innerhalb des Plug-ins stehen diverse Parameter wie Drive, Harmonics, Filter, Phasenkontrolle und Signalfluss zur Verfügung, dazu gib es verschiedene Filter-Typen.

Und wie für ein Plug-in üblich, lässt sich natürlich alles automatisieren, es gibt einen Dry/Wet-Mix-Regler und es lassen sich Presets anlegen.

Erhältlich ist das FreqTube FT1-EMU von Freqport für macOS und Windows. Einsetzen lässt es sich in den Formaten VST3, AU und AAX.

Preis und Verfügbarkeit für das Plug-in sind bisher noch nicht bekannt.

Links

