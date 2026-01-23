ANZEIGE
NAMM 2026: Hammond XK-7, XK-7D, Orgeln

Neue Hammond-Orgeln vorgestellt!

23. Januar 2026
hammond xk-7 xk-7d orgeln

Die News aus dem Tastenbereich lassen sich aktuell an wenigen Fingern abzählen. Umso schöner ist es, dass Hammonrd zwei neue Orgeln mit zur NAMM 2026 gebracht hat. Was bieten Hammond XK-7 und XK-7D?

Hammond XK-7 & XK-7D

Die beiden neuen Orgeln Hammond XK-7 und XK-7D sind leicht zu unterscheiden, ist die XK-7 einmanualig ausgeführt, die XK-7D dagegen zweimanualig. Beide setzen dabei auf die neue Klangerzeugung VEM (Virtual Electro-Mechanical). Diese basiert auf Physical-Modeling und soll eine äußerst realistische Nachbildung des Hammond Orgel-Sounds bieten.

Neu hinzugekommen ist der Sound einer Hammond L-112. Aber auch die anderen Sounds, allen voran die Combo-Sounds Italian, British und Japanese, die Pfeifenorgeln wurden für die zwei neuen Modelle überarbeitet.

Hinsichtlich der Tastatur hat der Hersteller die Hammond XK-7 und die XK-7D neu ausgestattet. So wurden die Tasten leicht verlängert und pro Taste verfügen die Orgeln nun über sechs Kontakte.

Als klangliche Alternative bieten Hammond XK-7 und XK-7D einen neuen Preamp-Modus, der auf den zwei Vintage-Preamps AO-28 und AO-29 basiert. Dazu hat man den Overdrive neu gestaltet, so dass sich dieser nun separat auf Orgel- und Leslie-Signal schicken lässt. Die Auswahl der Leslies wurde auch erweitert, insgesamt stehen nun neun Modelle zur Auswahl bereit.

Preis und Verfügbarkeit sind bisher noch nicht bekannt.

  1. Profilbild
    Flowwater AHU

    Ich kann nur betonen, dass ich das irgendwie saucool finde, was Hammond da so treibt. Die Historie und den Sound am Leben erhalten, das hat echt was. Und das kommt von jemandem, der sich nicht wirklich als Tasten-Virtuose sieht (aber zum Beispiel Musik von Booker T. Jones liebt). 🙂

    Im gleichen Atemzug würde ich gerne mal hören, wie sich der Sound dieser »echten« Hammonds von denen eines »Nord Stage« oder »Nord Electro« unterscheidet, oder auch zum Beispiel »Korg Kronos/Nautilus« (die sollen mit ihrem eigenen »CX-3« ja auch eine gute Emulation haben). Und/oder im Vergleich zu einer Physical Modeling Emulation eines anderen Herstellers (fällt mir gerade keiner ein, ich dachte AAS hat da was, aber Fehlanzeige).

