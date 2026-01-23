Neue Hammond-Orgeln vorgestellt!

Die News aus dem Tastenbereich lassen sich aktuell an wenigen Fingern abzählen. Umso schöner ist es, dass Hammonrd zwei neue Orgeln mit zur NAMM 2026 gebracht hat. Was bieten Hammond XK-7 und XK-7D?

Hammond XK-7 & XK-7D

Die beiden neuen Orgeln Hammond XK-7 und XK-7D sind leicht zu unterscheiden, ist die XK-7 einmanualig ausgeführt, die XK-7D dagegen zweimanualig. Beide setzen dabei auf die neue Klangerzeugung VEM (Virtual Electro-Mechanical). Diese basiert auf Physical-Modeling und soll eine äußerst realistische Nachbildung des Hammond Orgel-Sounds bieten.

Neu hinzugekommen ist der Sound einer Hammond L-112. Aber auch die anderen Sounds, allen voran die Combo-Sounds Italian, British und Japanese, die Pfeifenorgeln wurden für die zwei neuen Modelle überarbeitet.

Hinsichtlich der Tastatur hat der Hersteller die Hammond XK-7 und die XK-7D neu ausgestattet. So wurden die Tasten leicht verlängert und pro Taste verfügen die Orgeln nun über sechs Kontakte.

Als klangliche Alternative bieten Hammond XK-7 und XK-7D einen neuen Preamp-Modus, der auf den zwei Vintage-Preamps AO-28 und AO-29 basiert. Dazu hat man den Overdrive neu gestaltet, so dass sich dieser nun separat auf Orgel- und Leslie-Signal schicken lässt. Die Auswahl der Leslies wurde auch erweitert, insgesamt stehen nun neun Modelle zur Auswahl bereit.

Preis und Verfügbarkeit sind bisher noch nicht bekannt.